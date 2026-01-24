Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 24., szombat Timót

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
megváltás

A fehér fény angyala 5 csillagjegyet most megszabadíthat a rossz szokásától

Shutterstock - CHIVI SEYFETTIN
megváltás Angyali küldetés csillagjegy rossz szokás segítség
Jónás Ágnes
2026.01.24.
Amennyiben te is akarod, most megnyílhat előtted egy ajtó, amin belépve a felismerés és az elengedés fogad. A fehér fény angyalának energiáin keresztül ez az 5 jegy most minden támogatást megkap a rossz szokások elengedéséhez. 

Ez az időszak a lemondásról szól, amely bár eleinte fájdalmasan érinthet és frusztrálhat, idővel azonban megízlelheted a szabadságot és helyet csinálhatsz annak, ami valóban táplálja tested és lelked. Minden energiád azt mutatja, hogy készen állsz a változásra, és a fehér fény angyala épp ezért látogat meg most. Finom rezgésekkel mutat rá azokra a dolgokra, amiket feleslegesen cipelsz. Ilyenek a rossz szokásaid, melyek évek, sőt, évtizedek óta szívják el belőled az életerőt. 

Fehér fény angyal az erdőben, arany szárnyakkal.
Az angyal most a fehér fényen keresztül gyógyít. Készen állsz elengedni rossz szokásaidat, bízz magadban!
Forrás: Shutterstock

A fehér fény angyala 5 csillagjegynek segít megszabadulni a rossz szokásoktól

  • Az angyalok magas rezgésekkel léteznek, és megtanítanak arra, hogyan tisztítsd meg az energiáidat.
  • Most eljött az idő 5 csillagjegy számára, hogy angyal segítségével elengedje rossz szokásait.
  • 5 csillagjegy örülhet, hiszen a romoló energiák helyébe friss és pozitív energiák kerülnek.

Az alábbi 5 csillagjegy kezdjen hangolódni: végre letehetik terheiket és tiszta lappal várhatják az előttük álló hónapokat. 

Kos (március 21. – április 19.)

A fehér fény angyala most a Kos belső feszültségeinek legkomolyabb okait kutatja. Jellemző rád, hogy mindent azonnal, gyorsan akarsz, a türelmetlenséged és a frusztrációd persze remekül álcázod. 

Csak kevesen tudják rólad, hogy esténként az evés nyugtat meg leginkább. 

Az étkezés fontos, de egy ponton túl már egészségtelen pótcselekvés. A fehér fény védelmező burkot von köréd, hogy lassíthass és megfontoltabb lehess. Tudtad, hogy a tudatos lassítás a stresszmentes és kreatív élet egyik fő forrása? Amikor nem rohansz, tisztábban látod a céljaidat, kevesebb hibát követsz el, ráadásul nem lesz szükséged olyan pótcselekvésre, mint a túlevés. 

Nő a hűtő előtt áll, szemben a fáénkkal. Az angyal most megtanít elengedni a túlevést.
A Kos látszólag megtörhetetlen, csak kevesen tudják, hogy függőséggel kezeli a stresszt. Az angyal most elhozza számukra a lelki békét és az elengedés lehetőségét.
Forrás: Shutterstock

Bika (április 20. – május 20.)

Bikaként bizony a megszokásaid rabja vagy. Kétségkívül komfortos élet ez így, csakhogy az élet nem más, mint folyamatos változás, amihez előbb-utóbb neked is idomulnod kell. Hajlamos vagy ragaszkodni ahhoz, ami egyszer már biztonságot adott, még akkor is, ha már rég nem táplál. Ilyen lehet a párkapcsolatod is. Kényelmes, de már nem boldog. Ne élj hazugságban, csak mert nem mersz szakítani! Az angyali jelenlét (melyet 11 jelből vehetsz észre) segít felkészíteni a változásra, és megmutatja, hogy a változás, így a szakítás sem feltétlenül rossz, hanem lélekfrissítő is lehet. 

Nő visszaadja a gyűrűt a férjének - az angyal segíti a változást.
Miért vesztegelsz ott, ami már rég nem épít? Az angyal segít az elengedésben.
Forrás: Shutterstock

Ikrek (május 21. – június 21.)

Az Ikrek számára a teljességet szimbolizáló fehér fény angyala a mentális zajt csillapítja körülötted. Nagy szükséged van erre, hiszen az utóbbi időben szétszórtság és káosz jellemezte a munkanapjaidat és a magánéletedet. Állandó társad lett a dohányzás, a hangos zenehallgatás, most azonban megszületik benned a vágy a csendre és a lelassulásra. Angyalod energiái segítenek felismerni mindazt, ami már nem szolgál téged.

Az állandó pörgés helyett elkezdesz végre illedelmesen nemet mondani a felesleges impulzusokra, munkákra és a szívességek teljesítésére. A FOMO már egyébként sem divat, tudtad? 

Rák (június 22. – július 22.)

A Rák szívében a fehér fény angyala most egészen mélyre merül. Gyermekkorod óta megszoktad, hogy mások terheit is magadra veszed, és bár néha összerogysz a terhek alatt, maximalizmusod és empátiád nem hagyja, hogy lejjebb adj. 

Angyalod segít különválasztani az együttérzést az önfeladástól, és végigvezet egy olyan úton, amely során felszámolhatod a berögzült mintákat. 

Tudtad, hogy az is segítségnyújtás, ha magadra szentelsz időt? Légy otthon a testedben, engedj magadnak több feltöltő tevékenységet, például pilatest, egy kellemes masszázs vagy minőségi kézápoló kozmetikumokat.

Ápolónő segít az idősebbnek. Angyal tölti vissza a megcsapolt energiáid.
A Ráknak az önfeláldozásból kell visszavennie, az angyal ebben segíthet neki.
Forrás: Shutterstock

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

A fehér fény angyala egyszerűen fogja és lehalkítja a belső kritikus hangod. A tökéletességre való törekvés és az önostorozás már-már beleégett a személyiségedbe, és elképesztő feszültségeket teremtett benned. 

Most felismered, hogy a hibák nem ellenségek, hanem tanítók. 

Az angyali energia segít elengedni a folyamatos kritizálást és a kattogást. Ideje megengedned magadnak a lazítást és a spontaneitást. Ne feledd, nem kell mindig csinálni valamit ahhoz, hogy hasznos légy. 

Fiatal kimerült nő home office-ban dolgozik - angyal segít lejjebb adni a maximalizmusát.
Angyalod segít, hogy átírt a rossz mintáidat. 
Forrás: Shutterstock

Ne félj a fehér fény angyalától, mert kíméletesen szabadít meg rossz szokásaidtól, pontosan akkor, amikor arra készen állsz. A berögződések átírása időbe telik, de érdemes türelmesnek lenned. Ha engeded, hogy átjárja lelked a gyógyító fehér fény, szép lassan átrendeződik benned minden, a frissesség és a felszabadultság pedig alapállapotoddá válhat. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Isteni lélekminőséget hordozol, ha ez a 3 születési dátum valamelyike a tiéd

Az isteni lélekminőség egyben sorsfeladat is. Te mikor születtél?

A török horoszkóp sosem téved: ez az ékkő hoz sikert és egyensúlyt a szakmai életedbe

A török horoszkóp elárulja, melyik ékkő az, amelyet rendszeresen magadnál kell tartanod, ha szakmai sikerre vágysz.

Mit árul el a személyiségedről a hét napja, amikor születtél?

Tudtad, hogy a születésed napja egy adott bolygóhoz kötődik, amely egész életedre hatással van? Az ókori hagyományok szerint minden nap saját energiát hordoz. Fedezd fel, hogyan formálja személyiségedet és sorsodat a születésed napja!


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu