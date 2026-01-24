A fehér fény angyala 5 csillagjegyet most megszabadíthat a rossz szokásától

Ez az időszak a lemondásról szól, amely bár eleinte fájdalmasan érinthet és frusztrálhat, idővel azonban megízlelheted a szabadságot és helyet csinálhatsz annak, ami valóban táplálja tested és lelked. Minden energiád azt mutatja, hogy készen állsz a változásra, és a fehér fény angyala épp ezért látogat meg most. Finom rezgésekkel mutat rá azokra a dolgokra, amiket feleslegesen cipelsz. Ilyenek a rossz szokásaid, melyek évek, sőt, évtizedek óta szívják el belőled az életerőt.

Az angyal most a fehér fényen keresztül gyógyít. Készen állsz elengedni rossz szokásaidat, bízz magadban!

Forrás: Shutterstock

A fehér fény angyala 5 csillagjegynek segít megszabadulni a rossz szokásoktól

Az angyalok magas rezgésekkel léteznek, és megtanítanak arra, hogyan tisztítsd meg az energiáidat.

Most eljött az idő 5 csillagjegy számára, hogy angyal segítségével elengedje rossz szokásait.

5 csillagjegy örülhet, hiszen a romoló energiák helyébe friss és pozitív energiák kerülnek.

Az alábbi 5 csillagjegy kezdjen hangolódni: végre letehetik terheiket és tiszta lappal várhatják az előttük álló hónapokat.

Kos (március 21. – április 19.)

A fehér fény angyala most a Kos belső feszültségeinek legkomolyabb okait kutatja. Jellemző rád, hogy mindent azonnal, gyorsan akarsz, a türelmetlenséged és a frusztrációd persze remekül álcázod.

Csak kevesen tudják rólad, hogy esténként az evés nyugtat meg leginkább.

Az étkezés fontos, de egy ponton túl már egészségtelen pótcselekvés. A fehér fény védelmező burkot von köréd, hogy lassíthass és megfontoltabb lehess. Tudtad, hogy a tudatos lassítás a stresszmentes és kreatív élet egyik fő forrása? Amikor nem rohansz, tisztábban látod a céljaidat, kevesebb hibát követsz el, ráadásul nem lesz szükséged olyan pótcselekvésre, mint a túlevés.

A Kos látszólag megtörhetetlen, csak kevesen tudják, hogy függőséggel kezeli a stresszt. Az angyal most elhozza számukra a lelki békét és az elengedés lehetőségét.

Forrás: Shutterstock

Bika (április 20. – május 20.)

Bikaként bizony a megszokásaid rabja vagy. Kétségkívül komfortos élet ez így, csakhogy az élet nem más, mint folyamatos változás, amihez előbb-utóbb neked is idomulnod kell. Hajlamos vagy ragaszkodni ahhoz, ami egyszer már biztonságot adott, még akkor is, ha már rég nem táplál. Ilyen lehet a párkapcsolatod is. Kényelmes, de már nem boldog. Ne élj hazugságban, csak mert nem mersz szakítani! Az angyali jelenlét (melyet 11 jelből vehetsz észre) segít felkészíteni a változásra, és megmutatja, hogy a változás, így a szakítás sem feltétlenül rossz, hanem lélekfrissítő is lehet.