A fehér fény angyala 5 csillagjegyet most megszabadíthat a rossz szokásától

Ez az időszak a lemondásról szól, amely bár eleinte fájdalmasan érinthet és frusztrálhat, idővel azonban megízlelheted a szabadságot és helyet csinálhatsz annak, ami valóban táplálja tested és lelked. Minden energiád azt mutatja, hogy készen állsz a változásra, és a fehér fény angyala épp ezért látogat meg most. Finom rezgésekkel mutat rá azokra a dolgokra, amiket feleslegesen cipelsz. Ilyenek a rossz szokásaid, melyek évek, sőt, évtizedek óta szívják el belőled az életerőt.
A fehér fény angyala 5 csillagjegynek segít megszabadulni a rossz szokásoktól
- Az angyalok magas rezgésekkel léteznek, és megtanítanak arra, hogyan tisztítsd meg az energiáidat.
- Most eljött az idő 5 csillagjegy számára, hogy angyal segítségével elengedje rossz szokásait.
- 5 csillagjegy örülhet, hiszen a romoló energiák helyébe friss és pozitív energiák kerülnek.
Az alábbi 5 csillagjegy kezdjen hangolódni: végre letehetik terheiket és tiszta lappal várhatják az előttük álló hónapokat.
Kos (március 21. – április 19.)
A fehér fény angyala most a Kos belső feszültségeinek legkomolyabb okait kutatja. Jellemző rád, hogy mindent azonnal, gyorsan akarsz, a türelmetlenséged és a frusztrációd persze remekül álcázod.
Csak kevesen tudják rólad, hogy esténként az evés nyugtat meg leginkább.
Az étkezés fontos, de egy ponton túl már egészségtelen pótcselekvés. A fehér fény védelmező burkot von köréd, hogy lassíthass és megfontoltabb lehess. Tudtad, hogy a tudatos lassítás a stresszmentes és kreatív élet egyik fő forrása? Amikor nem rohansz, tisztábban látod a céljaidat, kevesebb hibát követsz el, ráadásul nem lesz szükséged olyan pótcselekvésre, mint a túlevés.
Bika (április 20. – május 20.)
Bikaként bizony a megszokásaid rabja vagy. Kétségkívül komfortos élet ez így, csakhogy az élet nem más, mint folyamatos változás, amihez előbb-utóbb neked is idomulnod kell. Hajlamos vagy ragaszkodni ahhoz, ami egyszer már biztonságot adott, még akkor is, ha már rég nem táplál. Ilyen lehet a párkapcsolatod is. Kényelmes, de már nem boldog. Ne élj hazugságban, csak mert nem mersz szakítani! Az angyali jelenlét (melyet 11 jelből vehetsz észre) segít felkészíteni a változásra, és megmutatja, hogy a változás, így a szakítás sem feltétlenül rossz, hanem lélekfrissítő is lehet.
Ikrek (május 21. – június 21.)
Az Ikrek számára a teljességet szimbolizáló fehér fény angyala a mentális zajt csillapítja körülötted. Nagy szükséged van erre, hiszen az utóbbi időben szétszórtság és káosz jellemezte a munkanapjaidat és a magánéletedet. Állandó társad lett a dohányzás, a hangos zenehallgatás, most azonban megszületik benned a vágy a csendre és a lelassulásra. Angyalod energiái segítenek felismerni mindazt, ami már nem szolgál téged.
Az állandó pörgés helyett elkezdesz végre illedelmesen nemet mondani a felesleges impulzusokra, munkákra és a szívességek teljesítésére. A FOMO már egyébként sem divat, tudtad?
Rák (június 22. – július 22.)
A Rák szívében a fehér fény angyala most egészen mélyre merül. Gyermekkorod óta megszoktad, hogy mások terheit is magadra veszed, és bár néha összerogysz a terhek alatt, maximalizmusod és empátiád nem hagyja, hogy lejjebb adj.
Angyalod segít különválasztani az együttérzést az önfeladástól, és végigvezet egy olyan úton, amely során felszámolhatod a berögzült mintákat.
Tudtad, hogy az is segítségnyújtás, ha magadra szentelsz időt? Légy otthon a testedben, engedj magadnak több feltöltő tevékenységet, például pilatest, egy kellemes masszázs vagy minőségi kézápoló kozmetikumokat.
Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)
A fehér fény angyala egyszerűen fogja és lehalkítja a belső kritikus hangod. A tökéletességre való törekvés és az önostorozás már-már beleégett a személyiségedbe, és elképesztő feszültségeket teremtett benned.
Most felismered, hogy a hibák nem ellenségek, hanem tanítók.
Az angyali energia segít elengedni a folyamatos kritizálást és a kattogást. Ideje megengedned magadnak a lazítást és a spontaneitást. Ne feledd, nem kell mindig csinálni valamit ahhoz, hogy hasznos légy.
Ne félj a fehér fény angyalától, mert kíméletesen szabadít meg rossz szokásaidtól, pontosan akkor, amikor arra készen állsz. A berögződések átírása időbe telik, de érdemes türelmesnek lenned. Ha engeded, hogy átjárja lelked a gyógyító fehér fény, szép lassan átrendeződik benned minden, a frissesség és a felszabadultság pedig alapállapotoddá válhat.
