Ellie Goulding, brit énekesnő megosztotta boldogságát rajongóival, megszületett kislánya, aki első közös gyermeke jelenlegi partnerével, Beau Minniearral.
Ellie Goulding kétgyerekes édesanya lett
„Pénteken gyönyörű, egészséges kislánynak adtam életet. Teljesen odavagyunk érte. Nagyon találó volt, hogy a Nemzetközi Nőnapot vele és a St Mary’s hihetetlen nőkből álló csapatával töltöttem, akik rendkívüli gondossággal és kedvességgel vettek körül engem és a kisbabámat. Mindig is tisztelni fogom a szülésznőket. A családom új tagja hatalmas örömmel tölt el, főleg, hogy Arthur is nagyon boldog, hogy ennek a kis angyalnak a nagy testvére lehet” – írta Ellie Goulding a bejegyzésében, ahol a kisbaba is látható.
Az énekesnőnek már van egy gyereke
Ellie Gouldingnak már van egy négyéves fia, Arthur, aki Caspar Joplinggal kötött, előző házasságából született. A pár 2024 februárjában jelentette be a válást, ugyanakkor mindketten hangsúlyozták: fiuk érdekében továbbra is barátként és társszülőként működnek együtt. Az énekesnő 2025 nyarán vállalta fel a nyilvánosság előtt kapcsolatát nála 10 évvel fiatalabb 28 éves színésszel, Beau Minniearral. Goulding terhességét a hírt a 2025-ös londoni Fashion Awards vörös szőnyegén jelentette be azzal, hogy megmutatta bababpocakját.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: