Ellie Goulding, brit énekesnő megosztotta boldogságát rajongóival, megszületett kislánya, aki első közös gyermeke jelenlegi partnerével, Beau Minniearral.

Ellie Goulding kisbabája megszületett.

Forrás: Getty Images

Ellie Goulding kétgyerekes édesanya lett

„Pénteken gyönyörű, egészséges kislánynak adtam életet. Teljesen odavagyunk érte. Nagyon találó volt, hogy a Nemzetközi Nőnapot vele és a St Mary’s hihetetlen nőkből álló csapatával töltöttem, akik rendkívüli gondossággal és kedvességgel vettek körül engem és a kisbabámat. Mindig is tisztelni fogom a szülésznőket. A családom új tagja hatalmas örömmel tölt el, főleg, hogy Arthur is nagyon boldog, hogy ennek a kis angyalnak a nagy testvére lehet” – írta Ellie Goulding a bejegyzésében, ahol a kisbaba is látható.

Ellie Goulding megmutatta a kisbabáját

Forrás: Instagram/Ellie Goulding

Az énekesnőnek már van egy gyereke

Ellie Gouldingnak már van egy négyéves fia, Arthur, aki Caspar Joplinggal kötött, előző házasságából született. A pár 2024 februárjában jelentette be a válást, ugyanakkor mindketten hangsúlyozták: fiuk érdekében továbbra is barátként és társszülőként működnek együtt. Az énekesnő 2025 nyarán vállalta fel a nyilvánosság előtt kapcsolatát nála 10 évvel fiatalabb 28 éves színésszel, Beau Minniearral. Goulding terhességét a hírt a 2025-ös londoni Fashion Awards vörös szőnyegén jelentette be azzal, hogy megmutatta bababpocakját.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: