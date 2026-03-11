Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Az énekesnő életet adott második gyermekének. Ellie Goulding az Instagramon árulta el a hírt.

Ellie Goulding, brit énekesnő megosztotta boldogságát rajongóival, megszületett kislánya, aki első közös gyermeke jelenlegi partnerével, Beau Minniearral.  

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 12: Ellie Goulding performs on stage during the BAFTA Invest in Talent Gala 2026 at The Chancery Rosewood on February 12, 2026 in London, England. (Photo by Carlo Paloni/BAFTA via Getty Images)
Ellie Goulding kisbabája megszületett.
Forrás: Getty Images

Ellie Goulding kétgyerekes édesanya lett

„Pénteken gyönyörű, egészséges kislánynak adtam életet. Teljesen odavagyunk érte. Nagyon találó volt, hogy a Nemzetközi Nőnapot vele és a St Mary’s hihetetlen nőkből álló csapatával töltöttem, akik rendkívüli gondossággal és kedvességgel vettek körül engem és a kisbabámat. Mindig is tisztelni fogom a szülésznőket. A családom új tagja hatalmas örömmel tölt el, főleg, hogy Arthur is nagyon boldog, hogy ennek a kis angyalnak a nagy testvére lehet” – írta Ellie Goulding a bejegyzésében, ahol a kisbaba is látható.

Ellie Goulding megmutatta a kisbabáját
Forrás: Instagram/Ellie Goulding

Az énekesnőnek már van egy gyereke

Ellie Gouldingnak már van egy négyéves fia, Arthur, aki Caspar Joplinggal kötött, előző házasságából született. A pár 2024 februárjában jelentette be a válást, ugyanakkor mindketten hangsúlyozták: fiuk érdekében továbbra is barátként és társszülőként működnek együtt. Az énekesnő 2025 nyarán vállalta fel a nyilvánosság előtt kapcsolatát nála 10 évvel fiatalabb 28 éves színésszel, Beau Minniearral.  Goulding terhességét a hírt a 2025-ös londoni Fashion Awards vörös szőnyegén jelentette be azzal, hogy megmutatta bababpocakját.

