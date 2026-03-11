Brooklyn Beckham exét is felkeresték, hogy szólaljon meg a készülő botránykönyvben

Rossz híreket kapott a Beckham család. Kiderült, hogy nem csak pletyka volt, hogy Brooklyn Beckham botránykönyvet akar kiadatni a szüleiről és a háttérben folyó családi drámáról. Most nyilvánosságra került, hogy számtalan embert kerestek már fel a könyv írói azzal, hogy szólaljanak meg a botránykönyv kedvéért.

Már készülőben van Brooklyn Beckham-botránykönyve

Forrás: NBCUniversal

Brooklyn Beckham botránykönyvben tálal ki a családjáról Lapunk elsők közt számolt be arról, hogy a nepobébi Meghan Markle és Harry herceg útját akarja kijárni

Korábban felvette a kapcsolatot a Spare (Maradék) című könyv alkotóival és ugyanabban a hotelben szállt meg februárban a feleségével, ahol a tékozló herceg a mai napig emlegetett interjúját adta

A Beckham-Peltz házaspár a háttérben tárgyalt már több könyvkiadóval és a Netflix-szel is arról, hogy szívesen eladnák a botrányuk részleteit

Márciusban nyilvánvalóvá vált, hogy titokban megtörtént a megegyezés, ugyanis riporterek jelentek meg a Beckham család és Brooklyn ismerőseinek otthonaiban

Brooklyn Beckham exét is megkeresték a könyv írói

Most a Mirror számolt be arról, hogy szerkesztők és riporterek jelentek meg Hana Cross házában, akik arra voltak kíváncsiak, hogy mit tudna mesélni a híres dinasztia titkairól. A fiatal modell ugyanis korábban egy éven keresztül volt kapcsolatban a szakáccsal 2018 és 2019 között.

„Brooklyn exe, Hana Cross személyesen találkozott a könyv alkotóival, de leszögezte nekik, hogy egyelőre nem szeretne nyilatkozni" - árulta el a család egyik ismerőse a lapnak. A forrás elárulta, hogy Hana gyakori vendég volt a Beckham családnál és a szakítás ellenére is jó viszonyban maradt a család tagjaival, így az általa elmondottak aranyat érnének a botránykönyvhöz.

