Bedagadt szemmel, monoklival tért haza András herceg: egyik alkalmazottja mosott be neki

Az egykori yorki herceg fiatalkorában és később is rendszeresen konfliktusba keveredett a királyi személyzettel, sőt egy alkalommal olyan durván provokálta a palota alkalmazottait, hogy egyiküknek eljárt a keze. A történetet Andrew Mountbatten-Windsor Epstein-botránya miatt újra előkerült. A brit sajtó arról is ír, hogyan reagált fia incidensére Erzsébet királynő.

Köztudott, hogy András viszonya a királyi személyzettel mindig is feszült volt. Folyamatosan kötekedett az alkalmazottakkal, és még a függönyét és velük húzatta szét reggelente. Egy alkalommal az egyiküknél túllőtt a célon, aki annyira bedühödött, hogy fizikailag bántalmazta Andrew Mountbatten-Windsort. A hír Erzsébet királynőhöz is eljutott...

Erzsébet királynőnek Andrew Mountbatten-Windsor volt a kedvenc gyereke?
Forrás: Getty Images
  • András volt herceget fiatalkorában arcul ütötte egy királyi lakáj.
  • A beszámoló alapján II. Erzsébet nem büntette meg az alkalmazottat.
  • A királynő állítólag úgy vélte, fia nyilvánvalóan megérdemelte a pofont.
  • Ingrid Seward könyvében részletesen ismerteti az incidenst.
  • A kedvenc fiú narratívát a néha brit uralkodó egykori sajtótitkára, Ailsa Anderson vitatja.

 Andrew Mountbatten-Windsor kihúzta a gyufát

Meglepő részletek láttak napvilágot II. Erzsébet és második fia, András, mostani nevén Andrew Mountbatten-Windsor kapcsolatáról, és úgy tűnik, nem teljesen igaz, hogy Erzsébet királynő Andrásnak mindent elnézett és mindig megvédte. Az Express beszámolója szerint András fiatalkorában annyira pofátlan volt, hogy egy lakáj arcon ütötte úgy, hogy a hercegnek monokli éktelenkedett a szeme alatt. Ingrid Seward királyi szakértő a My Husband and I című kötetében részletesen ismerteti az esetet.  Beszámolója alapján a lakáj az incidens után az állását féltve személyesen fordult a királynőhöz. A visszaemlékezés szerint az uralkodó úgy reagált, hogy „a fia nyilvánvalóan megérdemelte, és a lakájt semmiképpen sem szabad megbüntetni András elfogadhatatlan viselkedéséért”.

Volt kedvenc gyereke Erzsébet királynőnek? 

A történet ismét felszínre hozta azt a régóta tartó vitát, miszerint András valóban édesanyja kedvenc gyermeke volt-e. Ailsa Anderson, aki 2001 és 2013 között a királynő sajtótitkára volt, a BBC-nek így nyilatkozott: „A média azt állítja, hogy ő volt a kedvenc fiú, de a 12 év alatt, amíg a néhai királynőnek dolgoztam, soha nem láttam, hogy bármelyik gyerekével kivételezett volna, így nem tudom megerősíteni, hogy ez igaz.”

A kegyveszett és kilakoltatott Andrew Mountbatten-Windsor ellen felmerült a közhivatallal való visszaélés gyanúja. A rendőrség őrizetbe vette, majd a vizsgálat és házkutatások idejére kiengedték. Ha bűnösnek találják, börtön várhat rá. Az üggyel kapcsolatban Károly király közleményt adott ki, amelyben kijelentette, a Palota segíti a nyomozást. Úgy tudni, az uralkodó a minap Sandringhamben járt, de meg sem látogatta a Wood Farmon élő testvérét. A családon egyre nagyobb a nyomás, a Netflix tervbe vette, hogy A Korona sorozat különkiadásaként András minisorozatot készít, de több hollywoody stúdió is vászonra vinné a volt herceg bukástörténetét. 

