Ez a jó anyós–meny viszony 6 szabálya: érdemes őket megfogadni!

Tipp: Ne várd meg, amíg segítséget kérnek, de mindig hagyd meg nekik a döntés szabadságát.

2. Tudd, hogy a fiad boldog – és fogadd el, hogy ez már az ő élete

Egy édesanya számára nincs fontosabb annál, mint hogy a gyermeke jól legyen. Amikor látod, hogy a fiad kiegyensúlyozott, örömmel beszél a feleségéről, és biztonságban érzi magát a kapcsolatában, az rengeteget old a feszültségen. A boldog fiú mellett könnyebb szeretettel fordulni a meny felé is.

Néha azonban el kell gyászolni egy korszakot: azt az időszakot, amikor te voltál az első számú nő az életében. Ez nem veszteség, hanem természetes átalakulás. Ha el tudod fogadni, hogy most már a párja a társa, nem a riválisod, az felszabadító érzés, és a kapcsolatotok is érettebbé válik.

Az anyós–meny kapcsolat sokszor ott billen ki, ahol a féltés kontrollba csap át. Pedig a legnagyobb ajándék, amit adhatsz, a bizalom.

Tipp: Figyeld a fiad boldogságát, és ha azt látod, hogy jó helyen van, mondd ki nyugodtan: örülsz neki. Ez nemcsak a menyednek esik jól, hanem a fiadnak is megerősítés.

3. Találjatok közös érdeklődési pontokat

Semmi sem építi jobban a kapcsolatot anyós és meny között, mint a közös élmények. Legyen szó főzésről, kertészkedésről, egy közös sétáról vagy filmnézésről. Ha van olyan hobbi, amit mindketten élveztek, a kapcsolatotok biztosan erősödni fog. Ezeket a programokat lehet kettesben, de akár hármasban is szervezni. A lényeg, hogy minél több közös, jó élményt szerezzetek.



Tipp: Kérdezd meg a menyedet, „mi az, amit szívesen csinálnál velem?”

4. A fiaddal való kapcsolatod a menyeddel való viszonyodra is hat

Az anyós–meny kapcsolat sosem kétszereplős történet. A háttérben ott van a fiú, a férj, aki mindkettőtökhöz kötődik. Ha az édesanya kiegyensúlyozott, tiszteleten alapuló kapcsolatot ápol a fiával, az biztonságot és stabilitást ad a családi rendszerben, és ez szinte észrevétlenül a menyével való viszonyra is pozitívan hat. A feszültségek gyakran nem közvetlenül az anyós és a meny között keletkeznek, hanem a fiún keresztül gyűrűznek tovább.