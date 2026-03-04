Ezek a legkínosabb szavak a Z generáció szerint – Te használod még valamelyiket?

Még mindig sok szlenget használsz vagy inkább kerülöd a mai kifejezéseket? Lehet, hogy eddig menőnek gondoltad magad, de a Z generáció egészen másként látja. Egy friss felmérésből kiderült, hogy bizonyos szavak hallatán a fiatalok szó szerint összerezzennek – miközben a régebbi generációk talán nem is értik, miért.

Szleng ide, vagy oda, a Z generáció szerint ezek a legkínosabb szavak.

Egy új felmérésből kiderült, mely szavakat találja kínosnak a Z generáció

A kutatásban több mint 1500 brit, 18–64 év közötti felnőttet kérdeztek meg

A Z generáció legkínosabb szava a skibbidi, de idegesítő számukra a 6-7 is

A fiatalok gyakran ironikusan használják a kínos kifejezéseket, hogy egy lépéssel a trend előtt járjanak

A Z generáció szerint ezek a legcikibb kifejezések

A Preply szakértői több mint 1500 britet kérdeztek meg arról, mely szavakat találják a legkínosabbnak a mindennapi beszélgetésekben. Az eredményekből kiderült, hogy a Z generáció számára a skibbidi szó bizonyult a legkínosabbnak. Ez a kifejezés a fiatalok 37 százalékát zavarta, ami elég beszédes adat...

A felmérés szerint további kínos szavak a

wifey (feleségnek való) ,

(feleségnek való) , holibobs amely a holiday (szabadság, nyaralás) szó játékos változata,

amely a holiday (szabadság, nyaralás) szó játékos változata, Fri yay , amivel azt lehet kifejezni, hogy örülsz annak, hogy végre péntek van,

, amivel azt lehet kifejezni, hogy örülsz annak, hogy végre péntek van, bussin , ami azt jelenti, nagyon jó, és általában ételekre használják,

, ami azt jelenti, nagyon jó, és általában ételekre használják, bae, ami "before anyone else" (mindenki más előtt) kifejezés rövidítése: ezt elsősorban a fiatalok a párjukra mondják,

ami (mindenki más előtt) kifejezés rövidítése: ezt elsősorban a fiatalok a párjukra mondják, YOLO, ami a You Only Live Once kifejezés rövidítése, aminek magyar jelentése: „csak egyszer élsz”.



A Z generáció nyelvhasználata napról napra változik

A Preply szóvivője, Yolanda Del Peso szerint a Z generáció nyelvhasználata hihetetlenül gyorsan változik. „Ők digitális környezetben nőnek fel, ahol új szavak jelenhetnek meg, válhatnak népszerűvé vagy akár hetek alatt kínossá. Az Instagram és a TikTok felgyorsítják ezt a folyamatot: egy kifejezés viccként vagy trendként indul egy kis közösségben, világszerte elterjed, majd hamar túlzottan elhasználódik. Amint tömegesen elterjed, különösen az idősebb generációk vagy a márkák körében, gyakran elveszíti eredeti vonzerejét, és kínossá válik.”