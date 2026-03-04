Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezek a legkínosabb szavak a Z generáció szerint – Te használod még valamelyiket?

szleng Z generáció A rejtélyes Z generáció tanulmány
Rideg Léna
2026.03.04.
Wifey, skibbidi, Fri yay, Bussin, YOLO… ismerősek ezek a szavak? Vagy még használod őket? A Z generáció szerint jobb, ha nem teszed, mert bizonyos kifejezések hallatán szó szerint idegesek lesznek.

Még mindig sok szlenget használsz  vagy inkább kerülöd a mai kifejezéseket? Lehet, hogy eddig menőnek gondoltad magad, de a Z generáció egészen másként látja. Egy friss felmérésből kiderült, hogy bizonyos szavak hallatán a fiatalok szó szerint összerezzennek – miközben a régebbi generációk talán nem is értik, miért.

Szleng ide, vagy oda, a Z generáció szerint ezek a legkínosabb szavak.
Forrás: E+
  • Egy új felmérésből kiderült, mely szavakat találja kínosnak a Z generáció
  • A kutatásban több mint 1500 brit, 18–64 év közötti felnőttet kérdeztek meg
  • A Z generáció legkínosabb szava a skibbidi, de idegesítő számukra a 6-7 is
  • A fiatalok gyakran ironikusan használják a kínos kifejezéseket, hogy egy lépéssel a trend előtt járjanak

A Z generáció szerint ezek a legcikibb kifejezések

A Preply szakértői több mint 1500 britet kérdeztek meg arról, mely szavakat találják a legkínosabbnak a mindennapi beszélgetésekben. Az eredményekből kiderült, hogy a Z generáció számára a skibbidi szó bizonyult a legkínosabbnak. Ez a kifejezés a fiatalok 37 százalékát zavarta, ami elég beszédes adat...

A felmérés szerint további kínos szavak a 

  • wifey (feleségnek való) ,
  • holibobs amely a holiday (szabadság, nyaralás) szó játékos változata,
  • Fri yay, amivel azt lehet kifejezni, hogy örülsz annak, hogy végre péntek van,
  • bussin, ami azt jelenti, nagyon jó, és általában ételekre használják,
  • bae, ami "before anyone else" (mindenki más előtt) kifejezés rövidítése: ezt elsősorban a fiatalok a párjukra mondják,
  • YOLO, ami a You Only Live Once kifejezés rövidítése, aminek magyar jelentése: „csak egyszer élsz”.
     

A Z generáció nyelvhasználata napról napra változik

A Preply szóvivője, Yolanda Del Peso szerint a Z generáció nyelvhasználata hihetetlenül gyorsan változik. „Ők digitális környezetben nőnek fel, ahol új szavak jelenhetnek meg, válhatnak népszerűvé vagy akár hetek alatt kínossá. Az Instagram és a TikTok felgyorsítják ezt a folyamatot: egy kifejezés viccként vagy trendként indul egy kis közösségben, világszerte elterjed, majd hamar túlzottan elhasználódik. Amint tömegesen elterjed, különösen az idősebb generációk vagy a márkák körében, gyakran elveszíti eredeti vonzerejét, és kínossá válik.” 

Életkoronként mást tartanak cikinek

A felméréshez 1502 brit, 18–64 év közötti felnőttet kérdeztek meg. Az összes válaszadót tekintve a lista élén a 6–7 állt, amelyet a felnőttek 24,4 százaléka talált kínosnak. Ezt követte a skibbidi (21,6 százalék), a preggo, ami a terhes megfelelője (20,8 százalék) és a sorry, not sorry, ami egyfajta ironikus bocsánatkérés) (18,1 százalék). 

A Z generáció válaszadói esetében a különbségek markánsabbak, Del Peso szerint ennek az az oka, hogy egyes kifejezések annyira gyorsan terjedtek el a közösségi médiában és a mindennapi beszélgetésekben, hogy a túlzott használatuk miatt mostanra zavaróvá váltak.

„A trendi szleng használata jelezheti, hogy valaki kulturálisan képzett, de ha a csúcspontja után is folytatod a használatát, az ellenkező hatást válthat ki. Sok fiatal ironikusan használja a kínos kifejezéseket, hogy egy lépéssel a trendciklus előtt járjon, miközben továbbra is részt vesz benne.”

A szlengek élettartama egyre rövidebb: a szavak gyorsabban váltanak a menőből a mainstreambe, majd a nem menőbe, mint valaha, ami jól mutatja, mennyire digitálisan kapcsolódott és kulturálisan érzékeny a Z generáció.

Zárásul következzen a Z generáció által legkínosabbnak tartott top 15 szlenglista:

  1. Skibbidi – vicces, trendi szó, jelentése kb. menő vagy cool, mémekből származik
  2. 6-7 – játékos számkifejezés, jelentése valami jó, menő a fiatalok között
  3. Rizz – a vonzerőt vagy flörtölési képességet jelenti (charizma)
  4. Fri yay – a péntek ünneplésére használt kifejezés, a Friday és a yay összevonása
  5. Din dins – rövidítés a dinner, vagyis vacsora szóból
  6. Moist – szó szerint nedves, de a fiatalok szerint furcsa, kellemetlen hangzású szó
  7. Slay – nagyon jól csinál valamit
  8. Bussin – nagyon finom vagy szuper (ételre, élményre használják)
  9. Wine o'clock – vicces kifejezés a borozás idejére, kb. itt az ideje a bornak
  10. Wifey – kedves, aranyos nőre utal, akit feleségként elképzelnénk
  11. Holibobs – holiday játékos, tréfás rövidítése, a nyaralást jelenti
  12. Preggo – pregnant, magyarul terhes rövidítése
  13. Bae– A babe vagy baby becéző szóból ered, illetve a before anyone else rövidítése
  14. Fur baby– szőrös gyerek, általában háziállatokra használják
  15. YOLO – You Only Live Once rövidítése, azaz csak egyszer élsz, élvezd az életet!
     

Ezek a Gen Z cikkeink is érdekelhetnek:

A Z generáció forradalma a hálószobában: egyre furcsábbak a fiatalok szexuális szokásai

Már megszokhattuk, hogy a generációs különbségeknek hála a Z generáció szinte mindent másképp csinál, mint az előző korosztályok. Ezúttal a fiatalok szexuális szokásai kerülnek terítékre.

Brooklyn Beckham a Z-generáció átka miatt szakította meg a kapcsolatot a szüleivel?

Előfordulhat, hogy elkerülhetetlen volt a Beckham családi konfliktus? A statisztikák szerint a Z-generáció minden negyedik tagja konfliktust ápol legalább egy családtagjával.

Az okostelefon lehet a ludas? Riasztó trend rajzolódik ki a Z generációnál

A technológia eddig a fejlődés szinonimája volt, most azonban egyre több szakember figyelmeztet: a túlzott képernyőhasználat és a digitalizált oktatás hosszú távon visszavetheti a gondolkodási és tanulási képességeket.

 

