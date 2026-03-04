Ezek a legkínosabb szavak a Z generáció szerint – Te használod még valamelyiket?

Még mindig sok szlenget használsz vagy inkább kerülöd a mai kifejezéseket? Lehet, hogy eddig menőnek gondoltad magad, de a Z generáció egészen másként látja. Egy friss felmérésből kiderült, hogy bizonyos szavak hallatán a fiatalok szó szerint összerezzennek – miközben a régebbi generációk talán nem is értik, miért.
- Egy új felmérésből kiderült, mely szavakat találja kínosnak a Z generáció
- A kutatásban több mint 1500 brit, 18–64 év közötti felnőttet kérdeztek meg
- A Z generáció legkínosabb szava a skibbidi, de idegesítő számukra a 6-7 is
- A fiatalok gyakran ironikusan használják a kínos kifejezéseket, hogy egy lépéssel a trend előtt járjanak
A Z generáció szerint ezek a legcikibb kifejezések
A Preply szakértői több mint 1500 britet kérdeztek meg arról, mely szavakat találják a legkínosabbnak a mindennapi beszélgetésekben. Az eredményekből kiderült, hogy a Z generáció számára a skibbidi szó bizonyult a legkínosabbnak. Ez a kifejezés a fiatalok 37 százalékát zavarta, ami elég beszédes adat...
A felmérés szerint további kínos szavak a
- wifey (feleségnek való) ,
- holibobs amely a holiday (szabadság, nyaralás) szó játékos változata,
- Fri yay, amivel azt lehet kifejezni, hogy örülsz annak, hogy végre péntek van,
- bussin, ami azt jelenti, nagyon jó, és általában ételekre használják,
- bae, ami "before anyone else" (mindenki más előtt) kifejezés rövidítése: ezt elsősorban a fiatalok a párjukra mondják,
- YOLO, ami a You Only Live Once kifejezés rövidítése, aminek magyar jelentése: „csak egyszer élsz”.
A Z generáció nyelvhasználata napról napra változik
A Preply szóvivője, Yolanda Del Peso szerint a Z generáció nyelvhasználata hihetetlenül gyorsan változik. „Ők digitális környezetben nőnek fel, ahol új szavak jelenhetnek meg, válhatnak népszerűvé vagy akár hetek alatt kínossá. Az Instagram és a TikTok felgyorsítják ezt a folyamatot: egy kifejezés viccként vagy trendként indul egy kis közösségben, világszerte elterjed, majd hamar túlzottan elhasználódik. Amint tömegesen elterjed, különösen az idősebb generációk vagy a márkák körében, gyakran elveszíti eredeti vonzerejét, és kínossá válik.”
Életkoronként mást tartanak cikinek
A felméréshez 1502 brit, 18–64 év közötti felnőttet kérdeztek meg. Az összes válaszadót tekintve a lista élén a 6–7 állt, amelyet a felnőttek 24,4 százaléka talált kínosnak. Ezt követte a skibbidi (21,6 százalék), a preggo, ami a terhes megfelelője (20,8 százalék) és a sorry, not sorry, ami egyfajta ironikus bocsánatkérés) (18,1 százalék).
A Z generáció válaszadói esetében a különbségek markánsabbak, Del Peso szerint ennek az az oka, hogy egyes kifejezések annyira gyorsan terjedtek el a közösségi médiában és a mindennapi beszélgetésekben, hogy a túlzott használatuk miatt mostanra zavaróvá váltak.
„A trendi szleng használata jelezheti, hogy valaki kulturálisan képzett, de ha a csúcspontja után is folytatod a használatát, az ellenkező hatást válthat ki. Sok fiatal ironikusan használja a kínos kifejezéseket, hogy egy lépéssel a trendciklus előtt járjon, miközben továbbra is részt vesz benne.”
A szlengek élettartama egyre rövidebb: a szavak gyorsabban váltanak a menőből a mainstreambe, majd a nem menőbe, mint valaha, ami jól mutatja, mennyire digitálisan kapcsolódott és kulturálisan érzékeny a Z generáció.
Zárásul következzen a Z generáció által legkínosabbnak tartott top 15 szlenglista:
- Skibbidi – vicces, trendi szó, jelentése kb. menő vagy cool, mémekből származik
- 6-7 – játékos számkifejezés, jelentése valami jó, menő a fiatalok között
- Rizz – a vonzerőt vagy flörtölési képességet jelenti (charizma)
- Fri yay – a péntek ünneplésére használt kifejezés, a Friday és a yay összevonása
- Din dins – rövidítés a dinner, vagyis vacsora szóból
- Moist – szó szerint nedves, de a fiatalok szerint furcsa, kellemetlen hangzású szó
- Slay – nagyon jól csinál valamit
- Bussin – nagyon finom vagy szuper (ételre, élményre használják)
- Wine o'clock – vicces kifejezés a borozás idejére, kb. itt az ideje a bornak
- Wifey – kedves, aranyos nőre utal, akit feleségként elképzelnénk
- Holibobs – holiday játékos, tréfás rövidítése, a nyaralást jelenti
- Preggo – pregnant, magyarul terhes rövidítése
- Bae– A babe vagy baby becéző szóból ered, illetve a before anyone else rövidítése
- Fur baby– szőrös gyerek, általában háziállatokra használják
- YOLO – You Only Live Once rövidítése, azaz csak egyszer élsz, élvezd az életet!
