A szerencse berúgja az ajtót – 3 csillagjegynek elképesztő hétvégéje lesz

Ha azt érzed, hogy valami készülőben van, lehet, hogy nem csak a képzeleted játszik veled. Az égiek most három csillagjegynek extra adag szerencsét osztanak.

Vannak hétvégék, amikor az ember csak túl akarja élni a bevásárlást, és vannak olyanok, amikor a sors konkrétan kacéran rád kacsint. Ez most az utóbbi kategória – legalábbis három csillagjegy számára biztosan. 

3 csillagjegynek hatalmas szerencséje lesz a hétvégén.
Ez a 3 csillagjegy elképesztő szerencsével találhatja szemben magát a hétvégén

  • Villámgyors fordulatok, váratlan lehetőségek és „ez most tényleg megtörtént?” pillanatok.
  • Három csillagjegy, akinek a hétvége nem a kanapén ülve fog eltelni.
  • Szerencse, ami nem kopogtat, inkább berúgja az ajtót.

A bolygóállások ritkán ennyire játékosak, de most mintha direkt szórnák a lehetőségeket, a jó híreket és az „ezt nem láttam jönni” pillanatokat. Nem feltétlen lottóötösre kell gondolni (bár ki tudja), sokkal inkább olyan szerencsére, ami pont jókor, pont jó helyen talál meg.

Oroszlán

Az Oroszlánok hétvégéje olyan lehet, mint egy jól megírt film. Minden jelenetnek súlya van, és a főszerep természetesen az övék. Most valaki észreveszi benned azt, amit te már régóta tudsz magadról. Legyen szó munkáról, szerelemről vagy egy régóta dédelgetett tervről. Egy spontán program, egy váratlan üzenet vagy egy „ugorjunk be csak egy italra” meghívás komoly fordulatot hozhat. Az Oroszlán most akkor jár a legjobban, ha nem próbál meg mindent irányítani, hanem hagyja, hogy a dolgok maguktól történjenek.

Ikrek

Az Ikrek számára ez a hétvége igazi jackpot lehet – kommunikációban, kapcsolatokban és lehetőségekben is. Egy beszélgetés, amit elsőre jelentéktelennek gondolsz, később aranyat érhet. Most minden, amit kimondasz, valahogy a megfelelő fülekhez jut. Ha randizol, flörtölsz vagy csak emberek közé mész, számíts rá, hogy a véletlenek gyanúsan jól szervezettek. Az Ikrek most szó szerint belebotolhat valamibe (vagy valakibe), ami hosszabb távon is meghatározó lesz.

Bak

A Bakok nem a hirtelen szerencséről híresek, inkább a kitartó munkáról – éppen ezért lesz most különösen édes ez a hétvége. Valami végre beérik. Lehet, hogy egy anyagi kérdés oldódik meg, lehet, hogy egy döntés kap zöld utat, vagy egyszerűen csak megérkezik az a megnyugvás, amire már régóta vártál. A szerencse most csendesen, de nagyon határozottan áll melléd. Nem csillog, nem villog – viszont működik, mint az őrangyalod.

Te a legszerencsésebb csillagjegyek között vagy? 

Ez a hétvége nem feltétlenül hoz harsány csodákat, hanem inkább olyan pillanatokat rak eléd, amik utólag válnak igazán fontossá. Ha benne vagy a három szerencsés jegy egyikében, érdemes nyitott szemmel járni, igent mondani a spontán ötletekre. Néha a legjobb dolgok akkor történnek, amikor nem próbáljuk görcsösen irányítani őket.

