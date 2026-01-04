Ez a 4 csillagjegy lesz a legszerencsésebb 2026-ban

2026-ban a Jupiter június 30-ig a Rák jegyében halad, majd átlép az Oroszlánba, ezzel két egymásra épülő szerencseciklust indít el. Ezek a hatások a pénzügyeket, a karriert, a kapcsolatokat és a hosszú távú biztonságérzetet is alakíthatják. Minden jegy kap ebből valamit, de négy csillagjegy különösen nagyot szakíthat az új év energiáiának köszönhetően.

4 csillagjegy különösen szerencsés lesz 2026-ban

Forrás: Getty Images

A legszerencsésebb csillagjegyek 2026-ban

IKREK (május 21. – június 20.)

Az Ikrek esetében a Jupiter az anyagi biztonságot, a pénzügyeket és a saját értékérzetet érinti a legerősebben. Az év során nagyobb esély nyílik fizetésemelésre, jobb állásajánlatokra, stabilabb bevételi forrásokra, illetve olyan projektekre, amelyek egyszerre hoznak pénzt és valódi elégedettséget. Ez az időszak kedvez annak is, hogy rendezd a pénzügyi szokásaidat: aki hajlandó tudatosabban kezelni a kiadásait, könnyebben szabadulhat a folytonos anyagi szorongástól. Ikrek jegyűként érdemes bátrabban áraznod a munkádat, elindítani halogatott tárgyalásokat, és nemet mondani azokra a feladatokra, amelyek sok energiát visznek el, de alig térülnek meg.

RÁK (június 21. – július 22.)

A Rák jegyűek számára 2026 első fele kifejezetten kedvező időszak: a Jupiter az önbizalmat, a pozitív életérzést és a személyes előrelépést támogatja. Sokan érezhetik úgy, hogy végre „kijön a lépés”, megoldódnak az elakadt helyzetek, és könnyebben ki tudnak állni magukért. Ez jó év lehet arra, hogy új irányt szabj az életednek: munkahelyváltás, továbbtanulás, költözés, életmódváltás vagy bármilyen fontos döntés most nagyobb eséllyel hoz pozitív változást. Érdemes tudatosan igent mondani azokra a lehetőségekre, amelyek közelebb visznek a vágyaidhoz, még akkor is, ha az oda vezető út kényelmetlennek tűnik. Sokat segíthet, ha célokat fogalmazol meg, leírod, merre szeretnél elmozdulni, és nem csak sodródsz. Minél konkrétabb lépéseket magadért, annál erősebben tudod kihasználni az év kedvező hatásait.

MÉRLEG (szeptember 23. – október 22.)

A Mérlegek horoszkópjában a Rákban járó Jupiter a tizedik házat, vagyis a karrier, a hivatás és az elismertség területét erősíti. Régi ambíciók végre kézzelfogható formát öltenek. Felerősödik a láthatóságod a munkahelyeden: nagyobb figyelmet, több visszajelzést kaphatsz, és kedvezőbb helyzetbe kerülsz, ha előrelépésről, vezetői szerepről van szó. Az is előfordulhat, hogy olyan feladatokat kapsz, amelyekben megmutathatod, mire vagy igazán képes, és amelyek hosszú távon meghatározzák a szakmai hírnevedet. Érdemes frissíteni az önéletrajzot, a LinkedIn-profilt, a portfóliót, és nem félni attól, hogy beszélj a saját eredményeidről. A kapcsolati háló is felértékelődik: ha felveszed a kapcsolatot olyan emberekkel, akik ismerik a munkádat, új lehetőségek nyílhatnak meg előtted.

HALAK (február 19. – március 20.)

A Halak számára a Rákban járó Jupiter az ötödik házat emeli ki, amely az örömről, a játékról, az alkotóenergiáról és a szerelmi élet alakulásáról szól. Ez az év könnyedséget, több szórakozást, több romantikát és kreatív kibontakozást hozhat. A kapcsolatok terén ez az időszak kedvez az ismerkedéseknek, a randizás is felszabadultabbá és élvezetesebbé válhat. A Rák érzelmes, kreatív energiája felerősíti azt a képességet, hogy olyan tevékenységekhez kapcsolódj, amelyek valóban boldoggá tesznek – legyen szó művészetről, hobbiról, játékról vagy közös élményekről. Most kifejezetten fontos, hogy teret engedj az örömnek, ne mondj reflexből nemet a programokra, és nyitott maradj az ismerkedésre. Akik tudatosan engedik be az életükbe a játékosságot és a kreativitást, azt tapasztalhatják, hogy új lehetőségek és támogató emberek jelennek meg körülöttük.