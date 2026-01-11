Heti szerelmi horoszkóp 2026. január 12–18.: a Kos balhéba keveredik, a Bakot próbára teszik

A bolygóállások azt jelzik, hogy ezen a héten több párnál is kiéleződhetnek a régóta húzódó feszültségek, másoknál pedig épp most érkezik el az idő a mélyebb összekapcsolódásra. Lesznek csillagjegyek, akiknél a pénz és a mindennapi stressz hozza felszínre a konfliktusokat, máshol a kommunikáció, a titkok vagy a túlterheltség állhat a viták hátterében. A heti szerelmi horoszkóp abban segít, hogy lásd: a konfliktus nem feltétlenül szakítópróba – jó eséllyel épp most tanulhatjátok meg jobban érteni egymást – ha nem egymás ellen, hanem egymásért küzdötök.

Heti szerelmi horoszkóp január 12–18.: a Kos balhéba keveredik, a Bakot próbára teszik

Forrás: Getty Images

Heti szerelmi horoszkóp 2026. január 12–18.

KOS

Nagyon kell téged szeretni ahhoz, hogy a héten ne sikerüljön vitát provokálnod. A munkahelyeden az elvárások, illetve az új felállás aggodalommal tölt el. Mesélj erről a párodnak! Ha nem tud segíteni, legalább meghallgat.

BIKA

Az esetek többségében te vagy az, aki a legtovább békés marad. De van egy pont, amikor elfogy a türelmed, elszakad a cérna. Ekkor vulkánként törsz ki. Ez előtt kell megállnod, és jelezned, hogy elég volt. A párod jól ismer. Mégis elkövetheti azt a hibát, hogy túl megy a határon. Kemény bolygószembenállások szerint csak kommunikációval előzhető meg a baj.

IKREK

Lehet, hogy már unod, de még mindig a pénzügyeidet „támadják” a bolygók. A párod partner ebben, ha engeded. Az égi folyamatok nem akarnak kitolni veled. Csupán tesztelik az újévi fogadalmadat, miszerint takarékosabb üzemmódra kapcsolsz.

RÁK

Ez az időszak próbára tesz titeket és a párkapcsolatotokat egyaránt. Folytatódik az a feszültséget generáló bolygószembenállás sorozat, ami vitára hajlamosít mindkettőtöket. Mindig lenne ürügy a szóváltásra. Jobban jártok, ha inkább együtt főztök valami finomat, vagy elmentek moziba, vagy áthívtok barátokat társasjátékozni.

OROSZLÁN

Dupla kihívást szimbolizálnak dupla bolygószembenállások. Egyrészt az egészségedre kell vigyáznod. Másrészt diszkréten kell kezelned azokat a titkokat, amelyeket rád bíznak. Mindkét témában érdemes összefognod a pároddal. Máskülönben disszonáns konstellációk szerint kirekesztve érezheti magát.

SZŰZ

Kezded megszokni, hogy ez az év sem indul feszültségmentesen. A párod megijedhet attól a rezignáltságtól, ahogy reagálsz arra, amit mesél. Nyugtasd meg, hogy nem vele van bajod! Értesd meg vele, hogy az emberekből és a piti csetepatékból van eleged!

MÉRLEG

A szerdai bolygóállások hatása az egész heteteket beárnyékolhatja. Sok megoldandó probléma szakad a nyakatokba. Most lesz igazán fontos, hogy közös álláspontot találjatok, és ezt képviseljétek. Nagyon fontos, hogy nem valakivel szemben, hanem önmagatokért, egymásért. Érzitek a különbséget?

SKORPIÓ

Ha önsajnálatba süllyedsz, akkor ahelyett, hogy támogatnád a másikat, aki most kihívásokkal szembesül, még te fogsz rászorulni. A Bakban felvonuló bolygók azt javasolják, hogy mindig a tényekre alapozva reagálj! Ez a kapcsolatoknak is jót tesz…

NYILAS

Nem szívesen ismered be, hogy igaza volt a párodnak. Főleg a pénzzel kapcsolatosan. Pedig jót tesz a kapcsolatnak, ha időnként szavakba öntve is elismered a másik igazát. Dicsérd meg, meglátod, milyen jól fog esni neki!

BAK

A szerdai Merkúr-Jupiter szembenállás nézeteltérést jelez. Jupiter sajnálatos módon felerősíti a különbségeket, és a szokottnál hevesebb reakciót szimbolizál. Meg fogsz lepődni, hogy a párod milyen indulatos tud lenni. Most nem a kioktatás segít, hanem a megértés.

VÍZÖNTŐ

Minden jel és minden bolygó arra akar rávilágítani, hogy tőled, illetve tőletek függ, hogy mivel töltitek az időt, mivel töltitek meg az élménybatyut. Természetesen most is lesznek diszharmonikus és harmonikus fényszögek. Ezek hol akadályoznak, hol segítenek, de nem csökkentik a döntésetek jelentőségét.

HALAK

A párod szeretné, ha kevesebbet aggódnál, kevesebbet dolgoznál, kevesebbet rohangálnál. Nem csak azért, hogy vele több időt tölthess kettesben. Hanem azért is, hogy többet lásson mosolyogni. Az égi tendenciák esélyt adnak neked arra, hogy felismerd: a választás sokszor a te kezedben van.