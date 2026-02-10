Rossz hírünk van: ez a 3 csillagjegy még Valentin-nap előtt beadja a válópert

Közeleg a Valentin-nap, a boltok tele szívecskékkel, de három csillagjegy párkapcsolata közben csendben a kijárat felé sétál. És nem, nem kézen fogva.

3 csillagjegynek igazán szomorú lesz a Valentin-nap.

Forrás: 123RF

Piros szívek helyett piros zászlók: 3 csillagjegy, aki nem éri meg Valentin-napot Van három csillagjegy, akivel most nem érdemes közös jövőt tervezni február 14-re

A problémák nem most kezdődnek, csak most robbannak

Spoiler: senki sem ártatlan, de valaki nagyon nem figyelt oda

Van az a pont egy kapcsolatban, amikor már nem segít a „majd megbeszéljük”, a cuki emoji vagy a közös Netflix-fiók. Amikor a másik már azzal is idegesít, ahogy levegőt vesz, és a „szeretlek” inkább szokás, mint érzés.

Nos, három csillagjegy most pontosan ebbe a romantikus zsákutcába kanyarodik bele, index nélkül.

Kos –Túl sok tűz, túl kevés türelem

A Kos imádja a szenvedélyt, de gyűlöli az unalmat. És ha valami unalmas, azt nem elemzi, nem javítja, nem menti meg. Csak egyszerűen felgyújtja és továbbsétál. Most pontosan ez történik. A Kos úgy érzi, csak ő tesz bele mindent, a másik meg csak… van. Ez pedig egy Kosnál halálos ítélet. A vita gyors, hangos, drámai lesz, és mire a másik észbe kap, a Kos már fejben rég szingli.

Szűz – Aki mindent és mindenkit túl jól lát

A Szűz már hónapok óta listát vezet. Mentálisan, persze. Ki mit rontott el, hányszor, milyen hangsúllyal. Mostanra pedig elfogyott a „majd jobb lesz” optimizmus. A Szűz nem ordít, nem csapkod – egyszerűen bejelenti, hogy ez így nem hatékony. És ha egy kapcsolat nem hatékony, akkor minek? Valentin-nap? Felesleges érzelmi befektetés.

Mérleg – Aki már döntött, csak még mosolyog

A Mérleg a szakítás előtti hetekben a legveszélyesebb. Kedves, figyelmes, békés és közben belül már lejátszotta a teljes szakítós beszélgetést. Tíz verzióban. Ő nem akar rossz lenni Valentin-napon, ezért inkább előtte lép le. Mert a Mérleg számára a harmónia fontosabb, mint az igazság és most az az igazság, hogy nem boldog.

