Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 10., kedd Elvira

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
horoszkóp

Rossz hírünk van: ez a 3 csillagjegy még Valentin-nap előtt beadja a válópert

horoszkóp csillagjegy Valentin nap
Vannak kapcsolatok, amelyek gyertyafényes vacsorával végződnek. És vannak, amelyek egy „beszélnünk kell”-lel. Ez most az utóbbiakról szól. Pontosabban 3 csillagjegyről.

Közeleg a Valentin-nap, a boltok tele szívecskékkel, de három csillagjegy párkapcsolata közben csendben a kijárat felé sétál. És nem, nem kézen fogva.

3 csillagjegynek igazán szomorú lesz a Valentin-nap.
3 csillagjegynek igazán szomorú lesz a Valentin-nap.
Forrás: 123RF

Piros szívek helyett piros zászlók: 3 csillagjegy, aki nem éri meg Valentin-napot

  • Van három csillagjegy, akivel most nem érdemes közös jövőt tervezni február 14-re
  • A problémák nem most kezdődnek, csak most robbannak
  • Spoiler: senki sem ártatlan, de valaki nagyon nem figyelt oda

Van az a pont egy kapcsolatban, amikor már nem segít a „majd megbeszéljük”, a cuki emoji vagy a közös Netflix-fiók. Amikor a másik már azzal is idegesít, ahogy levegőt vesz, és a „szeretlek” inkább szokás, mint érzés. 

Nos, három csillagjegy most pontosan ebbe a romantikus zsákutcába kanyarodik bele, index nélkül.

Kos –Túl sok tűz, túl kevés türelem

A Kos imádja a szenvedélyt, de gyűlöli az unalmat. És ha valami unalmas, azt nem elemzi, nem javítja, nem menti meg. Csak egyszerűen felgyújtja és továbbsétál. Most pontosan ez történik. A Kos úgy érzi, csak ő tesz bele mindent, a másik meg csak… van. Ez pedig egy Kosnál halálos ítélet. A vita gyors, hangos, drámai lesz, és mire a másik észbe kap, a Kos már fejben rég szingli.

Szűz – Aki mindent és mindenkit túl jól lát

A Szűz már hónapok óta listát vezet. Mentálisan, persze. Ki mit rontott el, hányszor, milyen hangsúllyal. Mostanra pedig elfogyott a „majd jobb lesz” optimizmus. A Szűz nem ordít, nem csapkod – egyszerűen bejelenti, hogy ez így nem hatékony. És ha egy kapcsolat nem hatékony, akkor minek? Valentin-nap? Felesleges érzelmi befektetés.

Mérleg – Aki már döntött, csak még mosolyog

A Mérleg a szakítás előtti hetekben a legveszélyesebb. Kedves, figyelmes, békés és közben belül már lejátszotta a teljes szakítós beszélgetést. Tíz verzióban. Ő nem akar rossz lenni Valentin-napon, ezért inkább előtte lép le. Mert a Mérleg számára a harmónia fontosabb, mint az igazság és most az az igazság, hogy nem boldog.

Ezek is érdekelhetnek:

Február 1-én jön a Hó Hold, és minden sötét titkot leleplez: 3 csillagjegynek forgatja fel az életét

A februári Hó Hold a megtisztulás és az új kezdetek ideje, de a változásnak ára van. Az Oroszlán energiái most kíméletlenül rávilágítanak arra, mi nem működik az életedben. A telihold hatása a csillagjegyekre februárban sem lesz elhanyagolható, különösen három jegyre.

Szeret, de nem kötöz meg – a Vízöntő titkos törvényei a szerelemben

A szerelem néha biztonságot ígér, máskor felforgatja az egész addigi világodat, és hirtelen minden szabály érvényét veszti.

Ezt ígéri a tarot kártya a téli, hideg időszakra – Van élet a hótorlaszon túl?

A tél sokak számára nemcsak a hidegről, hanem a belső kérdésekről és az újragondolt tervekről is szól. Tarot jóslat mutat irányt minden csillagjegynek abban, hogyan lehet a bezártságból erőt, a bizonytalanságból pedig reményt kovácsolni a következő időszakra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu