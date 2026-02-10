"Abba bele is halnánk" – Lucy Letby szülei szerint a Netflix dokuja átlépte a határt

Susan és John Letby egy interjúban beszéltek arról, hogy sem a rendőrség, sem a Netflix nem tájékoztatta őket arról, hogy a házukban készült felvételek nyilvánosságra kerülnek. Attól tartanak, hogy az ügy turisztikai látványosságot csinálhat az otthonukból, ahol négy évtizede élnek, és ahol lányukat, Lucy Letbyt letartóztatták.

Lucy Letbyt életfogytiglan börtönbüntetésre ítélték.

Forrás: Northfoto

Lucy Letby szülei le vannak sújtva

„A Lucyról készült korábbi műsorok, a híradók, amelyben kék melegítőben, megbilincselve mutatják, hogy hazahozzák, szívszorítóak számunkra. Ez a Netflix-dokumentumfilm azonban egy más szintet képvisel. Fogalmunk sem volt, hogy a házunkban készült felvételeket is felhasználják. Nem nézzük meg, abba valószínűleg belehalnánk” − nyilatozta Lucy Letby édesanyja. A szülők nem értik, hogy a rendőrség miért hozta nyilvánosságra a házukban készült felvételt. A házaspár szerint a videó, amelyen Letbyt letartóztatják a hálószobájában és elbúcsúzik az egyik szeretett macskájától rettentően felkavaró. „Mindez abban a házban történik, ahol 40 éve élünk. Egy kis zsákutcában, egy kisvárosban, ahol mindenki ismer mindenkit. Ez a magánélet teljes megsértése, amiről semmit sem tudtunk volna, ha Lucy ügyvédje nem szólt volna nekünk a dokumentumfilmről” – idézi a Guardian.

Lucy Letby szülei szerint megsértették a magánéletüket.

Forrás: Getty Images Europe

Lucy Letby sorozatgyilkos vagy a bíróság hibázott?

A héten került fel a Netflixre A Lucy Letby-akta című dokumentumfilm, amely a volt ápolónő történetét dolgozza fel. Letbyt hét csecsemő meggyilkolásáért és további hét megölésének kísérletéért tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A doku az ügyet figyelemmel követőknek is tartogat meglepetést: felmerül, a bíróság hibázott, és Lucy Letbyt ártatlanul ítélték el. A film részletesen bemutatja, hogyan vált a chesteri kórház újszülöttosztályán dolgozó, látszólag átlagos ápolónőből az Egyesült Királyság egyik legismertebb elítélt sorozatgyilkosa – és hogyan merültek fel később olyan szakmai, orvosi és jogi kételyek, amelyek ma már az ítélet megalapozottságát is vitatják. Tény: a nyomozás még nem zárult le az észak-angliai chester kórházban történtekkel kapcsolatban.