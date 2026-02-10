Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
csecsemőgyilkos

"Abba bele is halnánk" – Lucy Letby szülei szerint a Netflix dokuja átlépte a határt

csecsemőgyilkos Lucy Letby Netflix
A többszörös csecsemőgyilkosságért életfogytiglanra ítélt ápolónő szülei élesen bírálták a lányuk ügyéről szóló új Netflix-dokumentumfilmet. Lucy Letby édesanyja és édesapja szerint az, hogy a produkció felhasználta a házukban készült letartóztatási felvételeket, a magánélet teljes megsértése.

Susan és John Letby egy interjúban beszéltek arról, hogy sem a rendőrség, sem a Netflix nem tájékoztatta őket arról, hogy a házukban készült felvételek nyilvánosságra kerülnek. Attól tartanak, hogy az ügy turisztikai látványosságot csinálhat az otthonukból, ahol négy évtizede élnek, és ahol lányukat, Lucy Letbyt letartóztatták. 

Lucy Letbyt életfogytiglan börtönbüntetésre ítélték.
Lucy Letby szülei le vannak sújtva

 „A Lucyról készült korábbi műsorok, a híradók, amelyben kék melegítőben, megbilincselve mutatják, hogy hazahozzák, szívszorítóak számunkra. Ez a Netflix-dokumentumfilm azonban egy más szintet képvisel. Fogalmunk sem volt, hogy a házunkban készült felvételeket is felhasználják. Nem nézzük meg, abba valószínűleg belehalnánk” − nyilatozta Lucy Letby édesanyja.  A szülők nem értik, hogy a rendőrség miért hozta nyilvánosságra a házukban készült felvételt. A házaspár szerint a videó, amelyen Letbyt letartóztatják a hálószobájában és elbúcsúzik az egyik szeretett macskájától rettentően felkavaró. „Mindez abban a házban történik, ahol 40 éve élünk. Egy kis zsákutcában, egy kisvárosban, ahol mindenki ismer mindenkit. Ez a magánélet teljes megsértése, amiről semmit sem tudtunk volna, ha Lucy ügyvédje nem szólt volna nekünk a dokumentumfilmről” – idézi a Guardian

Lucy Letby szülei szerint megsértették a magánéletüket.
Lucy Letby sorozatgyilkos vagy a bíróság hibázott?

A héten került fel a Netflixre A Lucy Letby-akta című dokumentumfilm, amely a volt ápolónő történetét dolgozza fel. Letbyt hét csecsemő meggyilkolásáért és további hét megölésének kísérletéért tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A doku az ügyet figyelemmel követőknek is tartogat meglepetést: felmerül, a bíróság hibázott, és Lucy Letbyt ártatlanul ítélték el.  A film részletesen bemutatja, hogyan vált a chesteri kórház újszülöttosztályán dolgozó, látszólag átlagos ápolónőből az Egyesült Királyság egyik legismertebb elítélt sorozatgyilkosa – és hogyan merültek fel később olyan szakmai, orvosi és jogi kételyek, amelyek ma már az ítélet megalapozottságát is vitatják. Tény: a nyomozás még nem zárult le az észak-angliai chester kórházban történtekkel kapcsolatban. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A Netflix dokuja új megvilágításba helyezi Lucy Letby ügyét − Ártatlanul ítélték életfogytiglanra az ápolót?

Lucy Letbyt 2023 augusztusában hét csecsemő meggyilkolásáért és további hét meggyilkolási kísérletéért ítélték életfogytiglani börtönbüntetésre. A Netflix dokumentumfilmje, az A Lucy Letby-akta azonban olyan kérdéseket vet fel, amelyek szerint az ügy korántsem olyan egyértelmű, mint ahogyan azt a bíróság megállapította és ahogyan azt hittük.

Megtörte a csendet a börtönőr, aki Lucy Letby első éjszakáját felügyelte

Egy börtönőr a csecsemőgyilkos nővér első rácsok mögött töltött napjáról beszélt. Lucy Letby egész más volt, mint ahogyan a képek alapján elképzelte.

"Nem érdemlem meg, hogy éljek" - Hét csecsemő meggyilkolásában találták bűnösnek a brit ápolónőt

Elainte tagadta a vádakat, majd összeomlott.

 

