Nyilvánosságra került Catherine O'Hara halálának oka: súlyos betegséggel küzdött a színésznő

gyász betegség Catherine O'Hara halál oka
Komáromi Bence
2026.02.10.
Korábban annyit lehetett csak tudni, hogy a Reszkessetek, betörők! sztárja légzési nehézségek miatt került kórházba, majd egy rövid egészségügyi krízis után életét vesztette. Most nyilvánosságra került, hogy Catherine O'Hara milyen betegséggel küzdött a halála előtt.

Catherine O'Hara férje, Bo Welch megerősítette azokat az információkat, melyek szerint a felesége titokban végbélrákkal küzdött az elmúlt hónapokban. A világsztár néhány nappal ezelőtt egy rövid, de súlyos egészségügyi krízis után vesztette életét január 30-án. Mutatjuk a szomorú részleteket.

Nyilvánosságra került Catherine O'Hara titokzatos betegsége
Nyilvánosságra került Catherine O'Hara titokzatos betegsége
Forrás: Getty Images North America

Catherine O'Hara halála

Catherine O'Hara titokban hónapok óta végbélrákkal küzdött

A Mirror hozta nyilvánosságra a filmsztár halotti bizonyítványának részleteit. Mint írták, közvetlen halál okként a tüdőembóliát jelölték meg a kezelőorvosai, azonban a férje megerősítette: Catherine O'Hara egészsége rohamosan romlott az elmúlt időszakban a rákos megbetegedése miatt. Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a színésznő rendkívül lefogyott az utóbbi hónapokban. A legyengült szervezete pedig nem tudta továbbfolytatni a harcot a betegségével szemben.

Kiderült az is, hogy Catherine O'Hara hamvairól a férje fog gondoskodni a továbbiakban.

A színésznő életével és halálával kapcsolatos további cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Catherine O'Hara szavai, amelyek a mai napig a fülünkbe csengenek: nagyon nehéz volt kimondania

A Reszkessetek, betörők! Kate McCallistereként megismert színésznő még nem volt anya, amikor a filmeket forgatták. Ennek lennére volt egy mondat, amit Catherine O'Hara nehezen mondott ki filmbéli fiának, Kevinnek.

Rettentően lefogyott Catherine O'Hara: így nézett ki három hónappal a halála előtt − Fotó

Mosolyogva pózolt a vörös szőnyegen a 2025-ös Angel-díjátadón. A jelenlévők közül azonban többen is észrevették, hogy Catherine O'Hara látványosan lefogyott.

Csak a férje tudta, hogy beteg − Catherine O'Hara utolsó órái körül egyre több a kérdőjel

A 71 éves színésznő rövid betegség után halt meg Los Angeles-i otthonában. Azt, hogy miben hunyt el, nem hozták nyilvánosságra, ismerősei nem is tudták, hogy Catherine O'Hara egészségi problémákkal küzdött.

 

 

