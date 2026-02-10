Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 10., kedd Elvira

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
végakarat

A póráz hatalma: kiderült, miért ragaszkodik András Erzsébet királynő corgijaihoz

végakarat Andrew Mountbatten-Windsor II. Erzsébet királynő corgi
A corgik gondozása az egyetlen olyan momentum, amely Andrást még királyi családhoz köti. Jólértesültek szerint Andrew Mountbatten-Windsor ragaszkodik ehhez a szerephez: számára ez néhai édesanyja és a közte lévő bizalom és szeretet jelképe.

Lapinformációk szerint kegyvesztettségük ellenére továbbra is Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson gondozzák II. Erzsébet királynő szeretett corgijait. A néhai brit uralkodó maga adta a volt házaspárnak a kutyákat, de a bennfentesek szerint a megváltozott helyzetben az, hogy kinél vannak a corgik, szimbolikus jelentésű. Úgy tudni, a Buckingham-palota nem veszi el a kutyákat Andrástól, ugyanis az, hogy nála vannak, az a néhai brit uralkodó végakarata. 

Andrew Mountbatten-Windsor gondozza Erzsébet királyné corgijait.
Andrew Mountbatten-Windsor gondozza Erzsébet királyné corgijait.
Forrás: Getty Images Europe
  • Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson gondozzák a két corgit, Muicket és Sandyt.
  • A Buckingham-palota megerősítette, hogy a kutyák velük maradnak.
  • Bennfentesek szerint András a feladatot szimbolikus jelentőségűnek tartja.

Andrew Mountbatten-Windsor gondoskodik Erzsébet királynő corgijairól

Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson furcsa helyzetben vannak, mivel kegyvesztettség után is ők gondozzák a néhai uralkodó corgijait, akik annak halálos ágyánál is ott voltak.  Mivel már kiköltöztek a Royal Lodbe-ból és külön élnek, a kutyák valószínű most Andrásnál vannak, aki a bennfentesek szerint nem hajlandó lemondani a királynő szeretett kutyáiról. „Nagyon büszke arra, hogy a kutyákról gondoskodhat” – mondta egy jól értesült a RadarOnline-nak. „Sok királyi családtag szerint ez nem helyénvaló, de András ragaszkodik hozzá, mert édesanyjának ez volt az egyik utolsó kívánsága” –  tette hozzá. 

A corgik szimbolikus jelentésűek

A Buckingham-palota megerősítette, hogy Muick és Sandy Andrással és Sarah-val maradnak, annak ellenére, hogy a 65 éves volt herceget és 66 éves volt feleségét megfosztották címeiktől és kiköltöztették a Royal Lodge-ból. András ügyében vizsgálatot indítottak a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt. A király közleményt adott ki, hogy segíti a rendőrség munkáját. András folyamatosan tagadja az ellene felhozott vádakat, és a kilakoltatás után sem nem hajlandó átadni a kutyákat. Úgy véli, az, hogy édesanyja ő maga adta át neki a corgik pórázát, a bizalom jelképe. Úgy tudni, ezt gyakran hajtogatja, utalva arra, hogy mennyire megváltoztak a dolgok. 

II. Erzsébet királynő 70 éves uralkodása alatt több mint 30 pembroke welsh corgit és (egy új kutyafajtát) dorgit tartott, amelyek az évtizedek során a brit monarchia egyik legismertebb szimbólumává váltak. Az corgikérdés nem csupán személyes ügy, hanem a királyi családon belüli viszonyok szimbóluma is. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

András herceg exbarátnője felrobbantotta a netet: szerinte Jeffrey Epstein él, és azt is tudja, hol bujkál - Videó

András herceg egykori barátnője, Lady Victoria Hervey újabb megdöbbentő kijelentéssel állt elő Jeffrey Epstein halálával kapcsolatban. A brit arisztokrata szerint a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdos nem halt meg 2019-ben, hanem egy gondosan megszervezett akcióval megszökött a börtönből, és jelenleg Izraelben él.

András herceg új lakóhelyén fellázadt a személyzet: nem hajlandók kiszolgálni Epstein barátját

Egyre több kínos dolog derül ki András herceg és Jeffrey Epstein kapcsolatáról. Ezért néhány nappal ezelőtt Károly király végleg kiköltöztette öccsét a windsori Royal Lodge-ból, méghozzá az éj leple alatt. Andrew Mountbatten-Windsort a sandringhami birtokon helyezték el ideiglenesen, ennek azonban a személyzet nem örült.

Beatrix és Eugénia nagyon sajnálják a szüleiket: a yorki hercegnők csak árnyékai önmaguknak

Bár szerepük a brit királyi családban változatlan maradt, Beatrix és Eugénia hercegnőt rettentően megviselte az apjuk, Andrew Mountbatten-Windsor körül kirobbanó újabb botrány.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu