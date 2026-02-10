A póráz hatalma: kiderült, miért ragaszkodik András Erzsébet királynő corgijaihoz

Lapinformációk szerint kegyvesztettségük ellenére továbbra is Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson gondozzák II. Erzsébet királynő szeretett corgijait. A néhai brit uralkodó maga adta a volt házaspárnak a kutyákat, de a bennfentesek szerint a megváltozott helyzetben az, hogy kinél vannak a corgik, szimbolikus jelentésű. Úgy tudni, a Buckingham-palota nem veszi el a kutyákat Andrástól, ugyanis az, hogy nála vannak, az a néhai brit uralkodó végakarata.

Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson furcsa helyzetben vannak, mivel kegyvesztettség után is ők gondozzák a néhai uralkodó corgijait, akik annak halálos ágyánál is ott voltak. Mivel már kiköltöztek a Royal Lodbe-ból és külön élnek, a kutyák valószínű most Andrásnál vannak, aki a bennfentesek szerint nem hajlandó lemondani a királynő szeretett kutyáiról. „Nagyon büszke arra, hogy a kutyákról gondoskodhat” – mondta egy jól értesült a RadarOnline-nak. „Sok királyi családtag szerint ez nem helyénvaló, de András ragaszkodik hozzá, mert édesanyjának ez volt az egyik utolsó kívánsága” – tette hozzá.

A corgik szimbolikus jelentésűek

A Buckingham-palota megerősítette, hogy Muick és Sandy Andrással és Sarah-val maradnak, annak ellenére, hogy a 65 éves volt herceget és 66 éves volt feleségét megfosztották címeiktől és kiköltöztették a Royal Lodge-ból. András ügyében vizsgálatot indítottak a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatai miatt. A király közleményt adott ki, hogy segíti a rendőrség munkáját. András folyamatosan tagadja az ellene felhozott vádakat, és a kilakoltatás után sem nem hajlandó átadni a kutyákat. Úgy véli, az, hogy édesanyja ő maga adta át neki a corgik pórázát, a bizalom jelképe. Úgy tudni, ezt gyakran hajtogatja, utalva arra, hogy mennyire megváltoztak a dolgok.

II. Erzsébet királynő 70 éves uralkodása alatt több mint 30 pembroke welsh corgit és (egy új kutyafajtát) dorgit tartott, amelyek az évtizedek során a brit monarchia egyik legismertebb szimbólumává váltak. Az corgikérdés nem csupán személyes ügy, hanem a királyi családon belüli viszonyok szimbóluma is.

