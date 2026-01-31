Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Legyél résen! Ezt az 5 mondatot csak akkor mondja valaki, ha a szakításon jár az esze

Simon Benedek
2026.01.31.
Egy párkapcsolat elején mindent elhomályosít a rózsszín köd, de érdemes odafigyelni az apró figyelmeztető jelekre is. Vannak mondatok, amelyek mögött gyakran mélyebb elégedetlenség vagy érzelmi eltávolodás bújik meg. Ha ezeket hallod a párod szájából, könnyen lehet, hogy a szakítás már csak idő kérdése.

A szakítás sosem könnyű, főleg akkor, ha utólag jössz rá: a jelek már rég ott voltak, csak nem vetted észre őket. Sokszor nem nagy viták vagy drámai jelenetek vezetik fel a véget, hanem apró, hétköznapi mondatok. Ezúttal ezeket szedtük csokorba. Ha meghalljuk a párunktól ezen kifejezések valamelyikét az azt jelenti, hogy már a szakításon jár az esze. 

Egy nő szomorúan ül az ágy szélén, mert a férfival szakításon vannak túl.
A szakításnak mindig vannak jelei egy párkapcsolatban. 
Ezek a mondatok előre jelezhetik a szakítást

Egy párkapcsolat végére számtalan különféle jel figyelmeztethet, ilyen az is, amikor a kedvesünk olyan mondatokat használ, amiket korábban nem tett – ezek könnyen jelezhetik, hogy szakítani fognak veled. Az alábbiakban olyan mondatokat gyűjtöttünk össze, amelyeket ha meghallasz, akkor kezdje el gyanakodni, hogy nincs minden rendben a párkapcsolatodban. Íme, a top 5 mondat, amit ha meghallasz, akkor valószínűleg előbb-utóbb szakítás lesz a vége!

„Nem tartozom neked magyarázattal”

Egy egészséges párkapcsolatban a felek képesek megbeszélni mindent. Persze csak akkor, ha ezt mindkét fél akarja. Ha a párod azzal üti el a beszélgetést, hogy neki nem kell megmagyaráznia semmit, akkor kezdj gyanakodni, hogy a korábbi szoros kapcsolat köztetek meggyengült. 

„Bocs, hogy nem válaszoltam, de rengeteg dolgom volt”

Egys szerelmes viszonyban nagyon kevés dolog lehet, ami megmagyarázza, miért nem hajlandó valaki záros határidőn belül válaszolni a párjának. Ha az üzeneteidre rendszeresen órákon keresztül nem érkezik válasz, vagy sokáig nem hívnak vissza, akkor valószínűleg nem az időhiány áll a párod nemtörődése mögött, hanem egyszerűen nem akar bejelentkezni. Az kevésbé elképzelhető, hogy egész nap nincs néhány másodperce visszaírni, vagy esetleg egyetlen perce felhívni. 

„Ez nem az én problémám”

Nemcsak a házasságokra igaz, hogy jóban-rosszban ki kell tartani a másik mellett, hanem a párkapcsolatokra is. Ha egy-egy hibás döntés után a partnered inkább azt mondja, hogy „ez a te gondod”, ahelyett, hogy segítene, akkor bizony már nem szeret úgy, mint régen.

„Ha nem tetszik, keress mást”

Amikor ez a mondat elhangzik, akkor sajnos sokan tényleg reményednek már abban, hogy a partnerük inkább keres valaki mást. Azok, akik ettől remélik a „szabadulást” a kapcsolatból általában már régóta kikancsintgatnak és csak azt várják, hogy mikor léphetnek le végre végleg. 

„Csinálj, amit akarsz”

Egy egészséges párkapcsolatban bármikor kikérhetjük a másik véleményét, mert biztosak vagyunk benne, hogy igyekszik majd a lehető legtöbbet segíteni a tippjeivel. A „csinálj, amit akarsz” sajnos nem tartozik ezek közé, a pszichológusok tapasztalatai alapján ilyet csak az mondhat, akit már egyáltalán nem érdekel, mi van veled.

5 jel, amiből tudhatod, hogy közel a szakítás

Sok beszédes jel van, amely a szakítás közelségét jelzi.

Szerelem egy sorozatgyilkossal? – Ezért jönnek össze egyes nők pszichopatákkal

Egyeseknek Pedro Pascal, míg másoknak inkább Charles Manson az álompasi. De miért van ez így?

Hogyan éld túl a szakítást? − Ezt tedd lépésről lépére!

Egy kapcsolat lezárása mély érzelmi krízist válthat ki, amiből nehéz kimászni. Hogyan szállhatunk szembe ezzel és miképp indulhatunk el újra a boldogság felé?

 

 

