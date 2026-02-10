Ritka pillanat: Robbie Williams és Ayda Field családi fotókat osztottak meg fiuk hatodik születésnapján

Robbie Williams és Ayda Field az Instagramon engedett betekintést a rajongóknak életükbe. Megmutatták, hogy kisebb gyereküknek Beau-nak milyen személyre szabott szülinapot szerveztek.

Forrás: Getty Images

Robbie Williams és Ayda Field legkisebb gyereke hatéves lett

Robbie Williams és Ayda Field a születésnapot napot egy igazán személyre szabott, autóverseny-tematikájú reggelivel indították, ahol helyet kapott egy lufi, amelyen a 6-os szám szerepel és egy mini autóverseny-pálya is. Később a szülők elbitték Beau-t és testvéreit – a 13 éves Teddyt, a 11 éves Charlie-t és a hét éves Cocót – a tengerpartra, ahol a képek tanúsága szerint felejthetetlen pillanatokat éltek meg. Az édesanya az Instagram posztban így fogalmazott: „100% Beau, a nap minden percében… Te vagy a legjobb dolog, amit valaha történt velünk.”

A zenész és felesége ritkán mutatják meg gyerekeiket a nyilvánosságnak, annak ellenére, hogy ők gyakran jelennek meg vörös szőnyeges eseményen. Az 51 éves Robbie Williams zűrös múltja ellenére remek férj és csodás édesapa, akinek a négy gyermeke a mindene. Robbie feleségét, a török-amerikai származású színésznőt, Ayda Fieldet egy vakrandinak köszönheti, amit a közös barátok hoztak össze még 2007-ben. A Take That egykori tagja és Ayda 2010. augusztus 7-én szűk körű ceremónián házasodtak össze, majd 14 év elteltével megújították fogadalmukat. A párnak négy gyereke született.

