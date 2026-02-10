Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 10., kedd Elvira

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bensőséges

Ritka pillanat: Robbie Williams és Ayda Field családi fotókat osztottak meg fiuk hatodik születésnapján

bensőséges Robbie Williams Ayda Field születésnap
Losonci Edina
2026.02.10.
A zenész és felesége ritkán tesznek közzé a közösségi médiában családi felvételeket. Robbie Williams és Ayda Field azonban most, Beau hatodik születésnapján kivételt tettek.

Robbie Williams és Ayda Field az Instagramon engedett betekintést a rajongóknak életükbe. Megmutatták, hogy kisebb gyereküknek Beau-nak milyen személyre szabott szülinapot szerveztek.

Robbie Williams és Ayda Field kisfiuk szülinapjáról posztoltak.
Robbie Williams és Ayda Field kisfiuk szülinapjáról posztoltak.
Forrás: Getty Images

Robbie Williams és Ayda Field legkisebb gyereke hatéves lett

Robbie Williams és Ayda Field a születésnapot napot egy igazán személyre szabott, autóverseny-tematikájú reggelivel indították, ahol helyet kapott egy lufi, amelyen a 6-os szám szerepel és egy mini autóverseny-pálya is. Később a szülők elbitték Beau-t és testvéreit – a 13 éves Teddyt, a 11 éves Charlie-t és a hét éves Cocót – a tengerpartra, ahol a képek tanúsága szerint felejthetetlen pillanatokat éltek meg. Az édesanya az Instagram posztban így fogalmazott:  „100% Beau, a nap minden percében… Te vagy a legjobb dolog, amit valaha történt velünk.”

A zenész és felesége ritkán mutatják meg gyerekeiket a nyilvánosságnak, annak ellenére, hogy ők gyakran jelennek meg vörös szőnyeges eseményen. Az 51 éves Robbie Williams zűrös múltja ellenére remek férj és csodás édesapa, akinek a négy gyermeke a mindene. Robbie feleségét, a török-amerikai származású színésznőt, Ayda Fieldet egy vakrandinak köszönheti, amit a közös barátok hoztak össze még 2007-ben. A Take That egykori tagja és Ayda 2010. augusztus 7-én szűk körű ceremónián házasodtak össze, majd 14 év elteltével megújították fogadalmukat. A párnak négy gyereke született.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

"Abba bele is halnánk" – Lucy Letby szülei szerint a Netflix dokuja átlépte a határt

A többszörös csecsemőgyilkosságért életfogytiglanra ítélt ápolónő szülei élesen bírálták a lányuk ügyéről szóló új Netflix-dokumentumfilmet. Lucy Letby édesanyja és édesapja szerint az, hogy a produkció felhasználta a házukban készült letartóztatási felvételeket, a magánélet teljes megsértése.

Hatalmas lépés, példátlan fordulat: Károly király közleményt adott ki András ügyében

A Buckingham-palota közleményben jelezte, hogy támogatja a rendőrséget az Andrew Mountbatten-Windsor elleni esetleges nyomozásban. Az ok, az új Epstein-akták nyilvánosságra hozatala, amelyekkel eddig ismeretlen állítások kerültek a hatóságok látóterébe.

Nyilvánosságra került Catherine O'Hara halálának oka: súlyos betegséggel küzdött a színésznő

Korábban annyit lehetett csak tudni, hogy a Reszkessetek, betörők! sztárja légzési nehézségek miatt került kórházba, majd egy rövid egészségügyi krízis után életét vesztette.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu