Hatalmas lépés, példátlan fordulat: Károly király közleményt adott ki András ügyében

A király komoly aggodalmát fejezte ki a testvérét érintő vádak miatt, és a Palota hivatalosan is jelezte együttműködési készségét a rendőrséggel. Azért döntöttek így, mert a nyomozók az Epstein-aktákból arra a következtetésre jutottak, hogy András bizalmas adatokat szivárogtatott ki Jeffrey Epsteinnek abban az időszakban, amikor az Egyesült Királyság kereskedelmi nagykövete volt.

Epstein-akták: Károly király közleményt adott ki, segíti a rendőrséget az Andrew Mountbatten-Windsorral kapcsolatos nyomozásban.

Forrás: Getty Images Europe

Közleményt adott ki a Buckingham-palota.

A királyi család támogatja a rendőrséget az Andrew Mountbatten-Windsorral kapcsolatos nyomozásban.

A király súlyos aggodalmát fejezte ki a vádak miatt.

A nyomozók új állításokat vizsgálnak Andrew és Jeffrey Epstein kapcsolatáról.

A Thames Valley-i rendőrség még nem kereste meg a Palotát.

Vilmos herceg és Katalin hercegné külön nyilatkozatban reagáltak.

Epstein-akták: Károly király támogatja a rendőrséget

A legújabb Epstein-akták nyilvánosságra kerülésével szokatlanul határozott közleményt adott ki a Buckingham-palota. „A király szavakkal és példátlan cselekedetekkel egyértelművé tette mély aggodalmát a Mountbatten-Windsor úr magatartásával kapcsolatban folyamatosan napvilágra kerülő vádak miatt Bár a konkrét állításokkal Mountbatten-Windsor úrnak kell foglalkoznia, ha a Thames Valley-i rendőrség felkeres minket, készek vagyunk támogatni őket, ahogyan az elvárható. Mint korábban már kijelentettük, gondolatainkban a visszaélések áldozatai mellett állunk és együttérzünk velük” − idézi a Daily Mail. A közlemény hangsúlyozza, hogy a palota álláspontja nem az ügy érdemi részleteire, hanem az együttműködési készségre és az áldozatok iránti szolidaritásra fókuszál. A közleményt megelőzte Károly és Vilmos döntése, miután Andrást éjszaka, a határidő lejárta előtt kilakoltatták a Royal Lodge-ból és ideiglenes lakhelyére költöztették.

A Kensington-palota is reagált: Vilmos herceg és Katalin aggódik

A király megszólalásával egy időben a Kensington-palota is közleményt adott ki Vilmos herceg és Katalin hercegné nevében. „Megerősíthetem, hogy a herceg és a hercegnő komolyan aggódnak a folyamatos leleplezések miatt és folyamatosan az áldozatok járnak a fejükben” − nyilatkozta a szóvivőjük.

Nemrég több mint 3 millió feljegyzést hoztak nyilvánosságra Epstein ügyében. Ezek között szerepel egy fotó, amelyen Andrew Mountbatten-Windsor egy azonosítatlan nő fölé guggol, egy e-mail, amely igazolhatja András és a 17 éves Virginia Giuffre találkozását valamint egy másik e-mail, amelyben Sarah Ferguson durva megjegyzéseket tett lányukkal, az akkor 19 éves Eugéniával kapcsolatban. A rendőrség jelenleg vizsgálja a volt herceg egykori rezidenciáján 2010-ben történt incidenssel kapcsolatos állításokat. András minden vádat tagad, a vele kapcsolatos híreket nem nézi és nem is olvassa. Állítja, hogy semmi törvénysértőt nem tett. Úgy tudni, hogy a rendőrség egyelőre nem kereste meg hivatalosan a palotát.

