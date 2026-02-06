Ezek a csillagjegyek ne is próbálkozzanak egymással: tuti, hogy nem illenek össze

Akik igazán hisznek az asztrológiában, azoknak nagyon fontos kérdés az első randin, hogy milyen csillagjegyben született a partnerük. Az asztrológusok szerint a a csillagok állása útmutatást adhat arra, hogy hosszútávon összeilletek-e valakivel. Ezúttal azokat a csillagjegyeket szedtük össze, akik jobb, ha nem próbálkoznak egymással egy párkapcsolatban, mert csúnya lehet a vége.

Vannak olyan csillagjegyek, amelyek nem illenek össze.

Ezek a csillagjegyek nem illenek össze az asztrológia szerint

Vannak olyan csillagjegyek, amelyek egyszerűen nem illenek össze – ezt el kell fogadni. Azoknak, akik tényleg hisznek az asztrológiában, érdemes már az elején tisztázni, milyen jegyben született az aktuális randipartnerük. Vannak olyan párok, akik tökéletesen összeillenek, ezúttal azonban azokat a csillagjegypárokat összegeztük, akik jobb, ha nem kezdenek párkapcsolatba egymással. Íme azok a csillagjegyek, akik nem illenek össze!

Oroszlán-Skorpió

Ez a párosítás igazi mérgező párkapcsolatnak számít az állatövben. Az Oroszlán szeretne minden figyelmet magának, rajongást és elismerést vár a partnerétől, miközben a Skorpió nem osztogatja túl könnyen a dicséretet. A féltékenység és az irányítási vágy gyakran konfliktusokhoz vezet ezekben a párkapcsolatokban, hiszen az Oroszlán – ha nem kapja meg – könnyen máshol keresi a figyelmet, amit a Skorpió nehezen visel. Mindketten erős személyiségek, így a mindennapok során folyamatos hatalmi harcok alakulhatnak ki. A szerelemben ez a párosítás gyakran frusztráló és feszültségekkel teli kapcsolatot szül.

Kos-Bika

A Kos és a Bika látszólag érdekes páros lehet, de hosszú távon szinte biztos, hogy nehezen jönnek ki egymással. A Kos impulzív, izgalomra vágyik, mindig a tűz és a szenvedély hajtja, míg a Bika nyugalmat, biztonságot és kiszámíthatóságot keres. A Kos impulzív döntései és kalandvágyása állandó stresszfaktor lehet a kiszámíthatóságot kedvelő Bikának. A mindennapok során gyakoriak lehetnek az ebből fakadó viták és a félreértések, mert egyik fél sem érti meg a másik igényeit.

Bika-Ikrek

Ez a párosítás is kezdetben ígéretesnek tűnhet. Mindkét jegy konfliktuskerülő, és természetéből fakadóan harmóniára vágyik. Azonban a Bika stabilitása és kiszámíthatósága ütközik az Ikrek habitusával. Az Ikrek néha könnyelműen viselkedik, ami a Bikának feszültséget okoz, ugyanakkor a Bika makacssága és ragaszkodása a rutinhoz unalmassá válhat az Ikrek jegyben született félnek. Egy párkapcsolatban mindketten gyakran csalódottá válhatnak, mert nem értik a másik vágyait és gondolatait. A kezdeti romantikus tűz az esetükben hosszú távon könnyen kihunyhat.