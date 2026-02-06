A Távol-Keleten az újév kiemelt ünnep, amelyhez gazdag hagyományrendszer és szimbolikus fogások kapcsolódnak, csakúgy mint hazánkban is fontosak az újévi fogások. Az ázsiai újévi ételek régiónként eltérnek, de közös bennük, hogy az elkövetkező év bőségét, egészségét és harmóniáját hivatottak megalapozni. Az alábbi távol-keleti ételek Koreából és Japánból érkeznek, és tökéletesen megmutatják, hogyan fonódik össze az ünnep, a hitvilág és a gasztronómia.
Ázsiai újévi ételek, amelyek szerencsehozók és jólétet ígérnek
Az ünnepi fogások kiválasztása a Távol-Keleten tudatos döntés eredményei: minden alapanyagnak és elkészítési módnak jelentése van. A hosszú tészta a kitartást és az élet folytonosságát jelképezi, míg a gazdag levesek az összetartozást és a családi harmóniát erősítik. Ezek az ételek egyszerre szólnak a hagyomány tiszteletéről és az új év reményteli indításáról.
Koreai marhahúsos pirított tészta (Japchae)
HOZZÁVALÓK (2 SZEMÉLYRE):
400 g édesburgonya-üvegtészta (dangmyeon)
100 g shiitake gomba
160 g vöröshagyma
240 g sárgarépa
200 g marhahátszín
2 ek. olaj
40 g újhagyma
A SZÓSZHOZ:
2-3 ek. szójaszósz
2 mk. mirin (rizsbor)
2 mk. kristálycukor
1 gerezd fokhagyma
1/2 mk. frissen őrölt fekete bors
2 + 1 mk. szezámolaj
natúr és fekete szezámmag
ELKÉSZÍTÉS:
1. Az édesburgonya-üvegtésztát tegyük egy tálba, öntsük fel vízzel, és hagyjuk állni 15 percig.
2. A shiitake gombát mossuk meg, szeleteljük fel, és ezt is áztassuk vízbe. Hámozzuk meg a vöröshagymát és a sárgarépát, vágjuk mindkettőt csíkokra. Ezután a megmosott és megtisztított marhahátszínt is vágjuk fel vékonyabb csíkokra.
3. Egy lábasban forraljunk vizet, majd főzzük benne a tésztát 6 percig. Szűrjük le, öblítsük le hideg vízzel, tegyük félre, és hűtsük ki alaposan.
4. Egy serpenyőben hevítsük fel az olajat. Pirítsuk meg benne a vöröshagymát, tegyük hozzá a marhahátszíncsíkokat. Várjuk meg, amíg kap egy kis színt, majd adjuk hozzá a sárgarépát, a shiitake gombát.
5. A szószhoz öntsük egy kis tálkába a szójaszószt és a mirint. Keverjük el benne a cukrot, a megtisztított, átnyomott fokhagymát és a borsot. Adjuk hozzá a 2 mokkáskanál szezámolajat és 4 evőkanál vizet. Miután jól elkevertük, öntsük a húsos-zöldséges keverékhez, és főzzük együtt 4-5 percig.
6. Az üvegtésztát tegyük tányérba, kanalazzuk rá a húsos-zöldséges ragut, és keverjük össze. Szórjuk meg ízlés szerint a felszeletelt újhagymával, némi szezámmagkeverékkel. Tálaljuk 1 mokkáskanál szezámolajjal meglocsolva.
Japán újévi leves (Ozoni)
HOZZÁVALÓK (2 SZEMÉLYRE):
A MOCHIHOZ:
100 g ragacsos rizsliszt
20 g kristálycukor
40 g kukoricakeményítő
A DASHI ALAPLÉHEZ:
40 g szárított tengeri alga (kombu)
10 g tonhalpehely (katsuobushi)
A LEVESHEZ:
200 g csirkecombfilé
olaj
2 mk. misopaszta
30 g sárgarépa
30 g jégcsapretek
10 g shiitake gomba
2 mk. szójaszósz
40 g spenót
2 szelet Narutomaki vagy kamaboko (halpogácsa)
ELKÉSZÍTÉS:
- A mochihoz egy mikrohullámú sütőben is használható tálkában keverjük össze a lisztet, a cukrot. Adjunk hozzá 200 ml vizet, keverjük simára. Fedjük le a tálat folpackkal, és melegítsük meg a mochimasszát a mikrohullámú sütőben 1 percig.
2. Egy spatulát nedvesítsünk be, hogy ne ragadjon rá a tészta, és hajtogassuk át vele többször a keveréket. Fedjük le ismét, és melegítsük újra a mikróban 1 percig. Ezután hajtogassuk össze megint, és tegyük vissza további 30 másodpercre. A mochinak enyhén fényesnek kell lennie, ha még nem az, akkor melegítsük további 30 másodpercig.
3. Nyújtsuk ki a mochitésztát téglalap vagy kerek alakúra. A kukoricakeményítővel szórjuk meg, formázzunk belőle kis gombócokat.
4. Egy lábasban melegítsünk vizet, főzzük meg benne a szárított tengeri algát, majd szedjük ki. A vizet húzzuk le a tűzről, és egy pálcika hegyével óvatosan nyomkodjuk bele a tonhalpelyhet a vízbe, amíg el nem merül. Nem szabad megkeverni, mert zavaros lesz az alaplé. Hagyjuk állni 10-15 percig. Szűrjük le, a lét fogjuk fel. Ez a leszűrt alaplé a dashi.
5. A csirkecombot alaposan mossuk meg hideg víz alatt, szeleteljük fel. Egy kevés felhevített olajon pirítsuk meg, majd öntsük hozzá a dashi alapot. Adjuk hozzá a pasztát.
6. A répát és a retket mossuk meg, vágjuk tetszőleges formára. A gombát szeleteljük fel, és adjuk a leveshez. Tegyük bele a szójaszószt, és főzzük 30-40 percig. Amikor a hús megpuhult, keverjük hozzá a spenótot is.
7. Tálaláskor helyezzük a mochitöltelékeket levesestálba, rakjunk rá a tengeri algából, a tonhalpehelyből és a bolti halpogácsából, végül merjük rá a még forró levest.
Az ázsiai újévi ételek sokkal többet jelentenek egyszerű fogásoknál: generációkon átívelő hagyományokat, jókívánságokat és szimbolikus üzeneteket hordoznak. Legyen szó a koreai japchae hosszú tésztájáról vagy a japán ozoni lélekmelengető leveséről, ezek az ételek az új kezdet, a bőség és az összetartozás jegyében készülnek. Ha szeretnénk különleges ízekkel indítani az évet, ezek a fogások tökéletes választások.
További ínycsiklandó receptekért olvass tovább!