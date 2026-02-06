A Távol-Keleten az újév kiemelt ünnep, amelyhez gazdag hagyományrendszer és szimbolikus fogások kapcsolódnak, csakúgy mint hazánkban is fontosak az újévi fogások. Az ázsiai újévi ételek régiónként eltérnek, de közös bennük, hogy az elkövetkező év bőségét, egészségét és harmóniáját hivatottak megalapozni. Az alábbi távol-keleti ételek Koreából és Japánból érkeznek, és tökéletesen megmutatják, hogyan fonódik össze az ünnep, a hitvilág és a gasztronómia.

Ázsiai újévi ételek: a Távol-Keleten hatalmas hangsúlyt fektetnek a hozzávalók minőségi kiválasztására.

Forrás: Shutterstock

Ázsiai újévi ételek, amelyek szerencsehozók és jólétet ígérnek

Az ünnepi fogások kiválasztása a Távol-Keleten tudatos döntés eredményei: minden alapanyagnak és elkészítési módnak jelentése van. A hosszú tészta a kitartást és az élet folytonosságát jelképezi, míg a gazdag levesek az összetartozást és a családi harmóniát erősítik. Ezek az ételek egyszerre szólnak a hagyomány tiszteletéről és az új év reményteli indításáról.

Koreai marhahúsos pirított tészta (Japchae)

Ázsiai marhahúsos sült tészta az újévi egyik kedvenc étele a Távol-Keleten.

Forrás: Shutterstock

HOZZÁVALÓK (2 SZEMÉLYRE):

400 g édesburgonya-üvegtészta (dangmyeon)

100 g shiitake gomba

160 g vöröshagyma

240 g sárgarépa

200 g marhahátszín

2 ek. olaj

40 g újhagyma

A SZÓSZHOZ:

2-3 ek. szójaszósz

2 mk. mirin (rizsbor)

2 mk. kristálycukor

1 gerezd fokhagyma

1/2 mk. frissen őrölt fekete bors

2 + 1 mk. szezámolaj

natúr és fekete szezámmag

ELKÉSZÍTÉS:

1. Az édesburgonya-üvegtésztát tegyük egy tálba, öntsük fel vízzel, és hagyjuk állni 15 percig.

2. A shiitake gombát mossuk meg, szeleteljük fel, és ezt is áztassuk vízbe. Hámozzuk meg a vöröshagymát és a sárgarépát, vágjuk mindkettőt csíkokra. Ezután a megmosott és megtisztított marhahátszínt is vágjuk fel vékonyabb csíkokra.

3. Egy lábasban forraljunk vizet, majd főzzük benne a tésztát 6 percig. Szűrjük le, öblítsük le hideg vízzel, tegyük félre, és hűtsük ki alaposan.

4. Egy serpenyőben hevítsük fel az olajat. Pirítsuk meg benne a vöröshagymát, tegyük hozzá a marhahátszíncsíkokat. Várjuk meg, amíg kap egy kis színt, majd adjuk hozzá a sárgarépát, a shiitake gombát.

5. A szószhoz öntsük egy kis tálkába a szójaszószt és a mirint. Keverjük el benne a cukrot, a megtisztított, átnyomott fokhagymát és a borsot. Adjuk hozzá a 2 mokkáskanál szezámolajat és 4 evőkanál vizet. Miután jól elkevertük, öntsük a húsos-zöldséges keverékhez, és főzzük együtt 4-5 percig.

6. Az üvegtésztát tegyük tányérba, kanalazzuk rá a húsos-zöldséges ragut, és keverjük össze. Szórjuk meg ízlés szerint a felszeletelt újhagymával, némi szezámmagkeverékkel. Tálaljuk 1 mokkáskanál szezámolajjal meglocsolva.