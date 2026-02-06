Összenőtt szemöldök és medvezsír – Az ókori Róma meghökkentő szépségtitkai

A Római Birodalom a történelem egyik legérdekesebb, lebilincselő civilizációja volt, melynek többek között jogrendszerünket is köszönhetjük. Azonban ennek a dicső korszaknak is megvoltak a maga furcsaságai, tipikusan ilyen volt például a szépségápolás. Összeszedtük hát az ókor Róma legfurcsább szépségápolási szokásait, amitől még Hadrianus-falára is másként tekintünk.

Szépségápolás az ókori Rómában

Vajon a dicső birodalom szépségápolása is ugyanolyan fejlett volt, mint jogrendje? Ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaink!

1. A kozmetikumok különös összetevői

Mint minden mediterrán népnek, a rómaiak számára is fontos volt a bőrápolás, akik előszeretettel használtak mézet, olívaolajat, ahogy a Kleopátra által híressé tett szamártej is elterjedt hozzávaló volt. Azonban a római kozmetikumok összetevőinek listája igen zavarba ejtő elemeket is tartalmazott: a medvezsír például gyakori arckrémalapanyag volt. Emellett a juhgyapjúból kinyert lanolin, valamint a libazsír is gyakran került fel az orcákra.

2. Bőrfehérítés krétával és ólommal

Nem csak a középkorban volt a tejfehér bőr a szépségideál, ugyanis már a rómaiaknál is a fakóság jelezte a státuszt. A kívánt fehérség érdekében pedig még egészségüket is feláldozták Aphrodité oltárán, így a kréta alapú púderek mellett a súlyosan mérgező ólomport tartalmazó kozmetikumok is megjelentek. További fehérítő összetevő volt az epe, a galambtrágya, valamint a strucctojás, fehérségüket sokszor kék erek festésével is kihangsúlyozták.

Mivel az ólomtartalmú festékek nem voltak olyan tartósak, a gazdag nők kiváltságaivá váltak, mivel egy rabszolgának állandóan úrnőjét kellett kísérni, így arra nem volt lehetősége, hogy újra és újra felkenje magára a fehérítőt.

3. Küzdelem a pattanások és mitesszerek ellen

Nem volt ritka, hogy az állati zsírtól kirügyezett az arc, ám a pattanásokat és mitesszereket a „kutyaharapást szőrével” elv mentén kezelték. Ovidius jóvoltából ismerünk egy ilyen ókori receptet, amiben széles bab, csillagfürt, salétrom, fehér ólom, valamint illír írisz keverékéből állt, bár a krém hatékonyságét klinikai tesztek nem támasztották alá. Ehhez képest a zúzott mák és tej keverékéből készült arcradír már egészen kellemesen hangzik.