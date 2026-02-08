Draco Malfoy menti meg a 2026-os Tűz Ló évet − még ma szerezz be róla egy fotót

Lehet, hogy elsőre megmosolyogtat, de 2026-ban nem egy hagyományos szerencsehozó szimbólum, hanem egy ikonikus filmes karakter kerül a figyelem középpontjába. A kínai holdújévhez közeledve ugyanis meglepő módon Draco Malfoy lett a jó szerencse és az új kezdetek jelképévé vált. Így vágtass bele a Tűz Ló évébe, ha szeretnéd kimaxolni a benne rejlő potenciált.

A titok Draco Malfoy mandarinul leírt nevében rejlik.

Tudd meg, miért kell kitenned a szőke halálfaló újonc fotóját az ajtódra.

A Tűz Ló éve nem a február 17-i holdújévvel indul, hanem a tavasz első napjához kötődő napfordulóponttal, a Li Chunnal. 2026-ban ez az időszak február 3. és február 18. közé esik, így a Tűz Ló éve hivatalosan február 3-án vette kezdetét.

A kínai holdújév babonái világszerte az elengedésről, az újrakezdésről és a friss energiák bevonzásáról szólnak. A holdújév 2026-os ünnepi időszaka ráadásul különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen a Tűz Ló éve intenzív változásokat, lendületet és előrelépést hozhat mindazoknak, akik már a Kígyó évében is tudatosan építgették a céljaikat. Azt már tudjuk, hogy milyen színekkel erősíthetjük az év pozitív energiáit, most nézzük meg, milyen szimbólummal tehetjük szerencsésebbé a holdújévet.

A kínai holdújév ajtódíszei

A kínai közösségekben a holdújév kéthetes időszakában, hagyományosan piros papírból készült, függőleges transzparensek kerülnek az ajtókra, fekete vagy arany tintával írt jókívánságokkal és költői sorokkal. A vörös szín nem véletlen és nem is lecserélhető. A legenda szerint ugyanis az embereket régen egy Nian nevű szörnyeteg tartotta rettegésben. Ez a lény azonban félt a piros színtől, ezt kihasználva tudták végül távol tartani otthonaiktól az emberek. Így vált a védelem és a szerencse jelképévé.

Ezért vált Draco Malfoy a holdújév 2026-os szimbólumává

Már a kínai bevásárlóközpontokban is a Tűz Ló évének kabaláját láthatjuk.

Távolról sem véletlen, hogy a Tűz Ló évéhez közeledve a Mardekár ház szőkeségének fotóit láthatjuk mindenhol. Draco Malfoy neve ugyanis mandarin átírásban „Ma Er Fu”, amelyben a „Ma” lóként értelmezhető, a „Fu” pedig szerencsét jelent. Ez a nyelvi játék tette a Harry Potter-univerzum egyik legmegosztóbb karakterét a Tűz Ló évének kabalájává.