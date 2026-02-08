Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Lebukott: Timothée Chalamet is nepo baby, közeli rokona dogozik a filmiparban

hollywood nepo baby nagybácsi Timothée Chalamet
Szabados Dániel
2026.02.08.
Timothée Chalamet rajongóit alaposan meglepte egy friss felfedezés, amely az utóbbi napokban futótűzként terjedt a közösségi médiában. Kiderült ugyanis, hogy a világsztár családja korántsem állt olyan távol Hollywoodtól, mint azt sokan gondolták: édesanyja testvére, Rodman Flender évtizedek óta dolgozik a filmes szakmában.

A bejegyzés szerint Timothée Chalamet rokoni kapcsolatai komoly szerepet játszhattak abban, hogy ilyen fiatalon ajtók nyíltak meg előtte az iparágban. A poszt külön kiemelte, hogy a színész is egy nepo baby, vagyis olyan családból származik, amelynek már volt bejárása a szórakoztatóiparba.

Timothée Chalamet és a nagybátyja, Rodman Flender
Timothée Chalamet és a nagybátyja, Rodman Flender
Forrás: Getty Images / Life.hu

 

Timothée Chalamet nagybátyja ismert színész és rendező

A 63 éves Rodman Flender 1991 óta aktív a filmes és televíziós világban. Színészként feltűnt többek között a Szívek szállodájában, A hivatal című sorozatban, a Betty, a csúnya lányban és az Ötösfogat című filmben, rendezőként pedig olyan sorozatok epizódjait jegyzi, mint a Carter nyomában vagy a Sikoly: A sorozat. Tanulmányait a New York-i High School of Performing Artsban és a londoni Webber Douglas Academy of Dramatic Art intézményben végezte, majd a Harvard Egyetemen szerzett diplomát.

Timothée Chalamet édesanyja, Nicole Flender Rodman testvére. Nicole korábban Broadway-produkciókban dolgozott színésznőként és táncosként, később pedig gyermekeit támogatta művészi ambícióikban. Timothée Chalamet húga, Pauline szintén színészi pályán indult el: az Egyetemista lányok szexuális élete című sorozatban szerepelt.

Miután fény derült a fiatal színész családi hátterére a rajongók a Redditen élénk vitába kezdtek. Többen úgy vélték, Chalamet tehetsége vitathatatlan, nem a kapcsolatai miatt jutott el idáig, hiszen rangos művészeti intézményekben tanult: a LaGuardia High School of Music & Art diákja volt, majd a Columbia Egyetemen kezdte meg felsőfokú tanulmányait, amelyeket később a New York-i Egyetemen folytatott. Végül azonban félbehagyta az egyetemet, hogy teljes mértékben a színészetre koncentráljon. Cahalmet-t a Szólíts a neveden című film tette világszerte ismertté.

Timothée Chalamet a Marty Supreme című filmmel tarol

A 2026-os díjszezon egyik nagy nyertese a Marty Supreme című film, és vele együtt Timothée Chalamet. A történet alapjául az asztalitenisz-legenda, Marty Reisman élete szolgált, aki az 1940-es és 1960-as évek között több világbajnoki érmet szerzett. Chalamet a filmben Marty karakterét formálja meg, és már elnyerte a Critics Choice legjobb színésznek járó díját, és ugyanezt az elismerést a Golden Globe-on is megkapta. Emellett jelölték Oscarra és a SAG-díjra is. 

