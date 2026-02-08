A rendezvény olyan kezdeményezéshez kapcsolódik, amelynek célja, hogy kisebb, független vállalkozások nagyobb láthatóságot és szakmai támogatást kapjanak. Az estély az üzleti sokszínűséget és az együttműködést állította a középpontba. Meghan Markle jókedvűen és magabiztosan mozgott a vörös szőnyegen, megjelenésével pedig azonnal magára vonta a figyelmet. Elegáns, letisztult ruhát viselt, amely sajtóértesülések szerint a Harbison Studio munkája lehetett. A hercegné megjelenését sokan dicsérték a közösségi oldalakon.

Meghan Markle megjelenését sokan dicsérték a közösségi platformokon

Forrás: Getty Images

Az est vendégei között több ismert név is feltűnt: jelen volt Tina Knowles is, akit az eseményen külön elismerésben részesítettek.

Meghan Markle Harry hercegre bízta a gyerekeket

Harry herceg ezúttal nem kísérte el feleségét. A hírek szerint a sussexi herceg a család montecitói otthonában maradt - Archie herceggel és Lilibet hercegnővel töltötte az estét.

A los angelesi gála Meghan Markle első nyilvános megjelenése volt 2026-ban.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: