Meghan Markle váratlanul megjelent egy los angelesi vörös szőnyeges eseményen – férje, Harry herceg nem kísérte el. A sussexi hercegné mosolyogva érkezett a Fifteen Percent Pledge jótékonysági estjére szombat este.

A rendezvény olyan kezdeményezéshez kapcsolódik, amelynek célja, hogy kisebb, független vállalkozások nagyobb láthatóságot és szakmai támogatást kapjanak. Az estély az üzleti sokszínűséget és az együttműködést állította a középpontba. Meghan Markle jókedvűen és magabiztosan mozgott a vörös szőnyegen, megjelenésével pedig azonnal magára vonta a figyelmet. Elegáns, letisztult ruhát viselt, amely sajtóértesülések szerint a Harbison Studio munkája lehetett. A hercegné megjelenését sokan dicsérték a közösségi oldalakon.

Az est vendégei között több ismert név is feltűnt: jelen volt Tina Knowles is, akit az eseményen külön elismerésben részesítettek.

Meghan Markle Harry hercegre bízta a gyerekeket

Harry herceg ezúttal nem kísérte el feleségét. A hírek szerint a sussexi herceg a család montecitói otthonában maradt - Archie herceggel és Lilibet hercegnővel töltötte az estét.

A los angelesi gála Meghan Markle első nyilvános megjelenése volt 2026-ban.

