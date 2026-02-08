Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 8., vasárnap

Szőr, csillogás és történelem: ilyen volt a 150. Westminster kutyakiállítás - Galéria

AFP - TIMOTHY A. CLARY
Anglia westminster kutyakiállítás
Hajdu Viktória
2026.02.08.
2600 kutya, több száz fajta, egyetlen győztes – és rengeteg hajlakk. A Westminster kutyakiállítás jubileumi estéje minden volt, csak unalmas nem.

A Westminster Kennel Club idén nem csupán egy rangos kutyakiállítást rendezett, hanem egy valódi történelmi eseményt: 150 évvel az első, 1877-es verseny után ugyanazon a helyszínen, a Madison Square Gardenben koronázták meg az év legszebb kutyáját. Spoiler: Penny, a dobermann (pinscher) vitte haza a „Best in Show” címet, maga mögé utasítva több mint 2600 versenyzőt, 214 fajtából. Na, de mutatjuk inkább a képeket!

A Westminster kutyakiállításon különféle mutatványt is bemutattak.
A Westminster kutyakiállításon különféle mutatványokat is bemutattak. 
Forrás: Getty Images

A Westminster Kennel Club kutyakiállítása - Így győzött Penny, a dobermann

  • 150 éves jubileumát ünnepelte a világ leghíresebb kutyakiállítása New Yorkban
  • Penny, a dobermann, 2600 kutyát utasított maga mögé, történelmi győzelmet aratva
  • A kulisszák mögött legalább akkora a dráma, mint egy divathéten – csak több szőrrel

A döntőbe jutott hét kutya önmagában is egy best of válogatás volt

Ott volt Zaida, az afgán agár hajreklámba illő tincsekkel, Cookie, a máltai selyemcukor-kisugárzással, JJ, a Lhasa Apso zen buddhista nyugalmával, Graham, az óangol juhászkutya, aki konkrétan egy mozgó felhő és Cota, a Chesapeake Bay retriever sportos eleganciával.

Mégis Penny volt az, aki mindent vitt.

David Fitzpatrick, az idei főbíró nem is titkolta, mennyire nehéz dolga volt. A döntés olyan hosszúra nyúlt, hogy a közönség soraiban már óriási sóhajok hallatszottak – teljesen érthetően. Egy ilyen mezőnyből választani nagyjából olyan, mint kedvencet nevezni a kutyás TikTok-videók közül.

Penny győzelme különösen szép kerek történet

Penny gazdája, Linton már 1989-ben is nyert egyszer, akkor Indy nevű dobermannjával. 

„Nem egyetlen dolog miatt különleges, egyszerűen ő az egyik legjobb dobermann, akit valaha láttam”

 – mondta Linton a győzelem után, miközben Penny rezzenéstelen profizmussal viselte a reflektorfényt.

A színpadon túl zajlott az igazi varázslat

A kulisszák mögött a kutyákat fésülték, permetezték, púderozták, mintha egy Met-gálára készülnének – csak itt a dress code: fajtasztenderd. 

Nem csoda, hogy a kutyák ma már nemcsak házikedvencek, hanem teljes jogú celebek. Elég csak az indiai luxus „kutyás esküvőre” gondolni, amely állatvédelmi célt szolgált, vagy arra a hírre, hogy Jenny Lewis – igen – hivatalosan is „összeházasodott” a kutyájával. És miközben egyesek üzeneteket vélnek felfedezni elhunyt kedvenceiktől, mások a mindennapokban keresik a választ arra, hogyan gondozzák jól a kutyusukat télen.

 A Westminster kutyakiállítás ezt a széles érzelmi skálát sűríti egyetlen eseménybe: szeretet, büszkeség, rivalizálás és egy csipetnyi őrület.

Mutatjuk a legjobb fotókat a nagy napról:

