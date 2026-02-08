Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 8., vasárnap

A Pvolve a 40 feletti nők új kedvence: ezért esküszik Jennifer Aniston is erre az edzésre

Rideg Léna
2026.02.08.
Negyven felett már nem csak azért mozgunk, hogy jobban nézzünk ki. A cél, hogy megtaláljuk azt az edzésformát, amely hatékony, mégis kíméletes, és hosszú távon is fenntartható. Nem véletlen, hogy Jennifer Aniston a Pvolve-ra esküszik, ami tökéletesen ötvözi az előbbieket.

Jennifer Aniston neve évek óta egyet jelent a kortalan fittséggel, így nem meglepő, hogy sokan kíváncsiak arra, milyen edzésformával tartja formában magát a negyvenes évein túl. A válasz egyre gyakrabban hangzik el a fitneszvilágban: Pvolve. Egy alacsony terhelésű, funkcionális edzésmódszer, amely az Egyesült Államokban már valódi szemléletváltást indított el, különösen a 40 év feletti nők körében.

Pvolve edzés 40 felett
40 felett is tónusosan: ha nincs kedved kondizni, a Pvolve-ot neked találták ki!
Forrás: Getty Images North America

Mi a Pvolve?

  • Ez egy alacsony terhelésű, funkcionális edzésmódszer, amely nem ugrásokra vagy nagy súlyokra épít.
  • Javítja az erőt, a mobilitást, a testtartást és az ízületi stabilitást.
  • Különösen ajánlott 40 év felett, perimenopauza és menopauza idején.
  • Segít visszanyerni a testbe vetett bizalmat sérülés vagy hosszabb kihagyás után.
  • Tudományos szemlélet mentén fejlesztették, egészségügyi szakemberek bevonásával.
  • Online edzések formájában bárhol végezhető, akár otthon vagy utazás közben is.

A Pvolve 40 felett is fitten tart!

„Ha nincs motivációd edzőterembe járni, a Jennifer Aniston által is alkalmazott Pvolve módszer remek megoldás lehet” – mondja Javier Abreu személyi edző. Szerinte ebben az életszakaszban a test már nem a végleteket kívánja, hanem az átgondolt, biztonságos és hosszú távon fenntartható mozgást. A cél nem a kimerültség, hanem az erő, a jobb mozgásminőség és a definiáltabb megjelenés túlzott terhelés nélkül.

Mi az a Pvolve?

A Pvolve egy funkcionális edzésrendszer, amely lassú, kontrollált mozdulatokra épül. Nem használ ugrásokat, nagy súlyokat vagy hirtelen mozdulatokat, helyette teljes izomláncokat aktivál, miközben fejleszti a stabilitást, a mobilitást és a testtartást. A hangsúly a mozgás minőségén van: minden gyakorlatnak pontos célja van, és tudatos jelenlétet igényel.

Ez a megközelítés különösen vonzó a 40 feletti nők számára. Ebben az életkorban a fókusz gyakran eltolódik a puszta kalóriaégetésről a biztonságos edzés felé. Sok nő szeretne továbbra is aktív maradni, de anélkül, hogy fájdalmat, sérüléseket vagy hosszan tartó izomfáradtságot kockáztatna. 

A módszer hozzájárul ahhoz, hogy visszataláljunk a testünkhöz és az önbizalmunkhoz sérülések, terhesség vagy hosszabb inaktív időszak után, és megkönnyíti a rendszeres mozgás fenntartását, ami a hosszú távú fejlődés alapja.

Mi a Pvolve alappilére?

A módszer egyik alappillére a tudományos háttér. A módszer tudományos alapokon nyugszik, és egészségügyi szakemberek bevonásával vizsgálják, hogyan javítja a funkcionális erőt, az ízületek stabilitását, a mozgástartományt és hogyan járul hozzá a fájdalom csökkentéséhez.

A Pvolve nem csodát ígér, hanem mérhető, fenntartható eredményeket, ami különösen fontos a perimenopauza és a menopauza időszakában.

Kiknek ajánlott a Pvolve?

Ideális választás lehet azoknak, akik nem szeretnek ugrálni, kerülnék a nagy intenzitású kardiót, vagy egyszerűen olyan edzést keresnek, amely együttműködik a testükkel. Ugyanakkor nem kizárólagos módszer: Abreu szerint 40 felett érdemes más edzésformákkal is kombinálni, például kontrollált terhelésű erősítéssel és rendszeres sétával, hogy a csontok egészsége is megmaradjon.

A Pvolve összességében egy új gondolkodásmódot képvisel: míg húszévesen azért edzünk, hogy jól nézzünk ki, negyven felett azért, hogy erősebben, tudatosabban, és fájdalom nélkül éljünk.

Hogyan kezdj neki?

A Pvolve saját fejlesztésű eszközöket használ, például speciális gumiszalagokat és egy jelölésekkel ellátott szőnyeget, amely segít a helyes testtartás és pozíció megtartásában. Ez nem dizájnelem, hanem a módszer szerves része, amely csökkenti a hibázás esélyét és növeli az edzés hatékonyságát.

A program elsősorban online platformon érhető el, különböző hosszúságú, vezetett edzésekkel, így könnyen beilleszthető a mindennapokba. Otthon, utazás közben vagy akár egy hotelszobában is végezhető. Bár Európa nagy részén még csak 1-1 hivatalos Pvolve stúdió található, az eszközök és az alkalmazás online elérhetők.

