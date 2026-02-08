A Pvolve a 40 feletti nők új kedvence: ezért esküszik Jennifer Aniston is erre az edzésre

Jennifer Aniston neve évek óta egyet jelent a kortalan fittséggel, így nem meglepő, hogy sokan kíváncsiak arra, milyen edzésformával tartja formában magát a negyvenes évein túl. A válasz egyre gyakrabban hangzik el a fitneszvilágban: Pvolve. Egy alacsony terhelésű, funkcionális edzésmódszer, amely az Egyesült Államokban már valódi szemléletváltást indított el, különösen a 40 év feletti nők körében.

40 felett is tónusosan: ha nincs kedved kondizni, a Pvolve-ot neked találták ki!

Forrás: Getty Images North America

Mi a Pvolve? Ez egy alacsony terhelésű, funkcionális edzésmódszer, amely nem ugrásokra vagy nagy súlyokra épít.

Javítja az erőt, a mobilitást, a testtartást és az ízületi stabilitást.

Különösen ajánlott 40 év felett, perimenopauza és menopauza idején.

Segít visszanyerni a testbe vetett bizalmat sérülés vagy hosszabb kihagyás után.

Tudományos szemlélet mentén fejlesztették, egészségügyi szakemberek bevonásával.

Online edzések formájában bárhol végezhető, akár otthon vagy utazás közben is.

A Pvolve 40 felett is fitten tart!

„Ha nincs motivációd edzőterembe járni, a Jennifer Aniston által is alkalmazott Pvolve módszer remek megoldás lehet” – mondja Javier Abreu személyi edző. Szerinte ebben az életszakaszban a test már nem a végleteket kívánja, hanem az átgondolt, biztonságos és hosszú távon fenntartható mozgást. A cél nem a kimerültség, hanem az erő, a jobb mozgásminőség és a definiáltabb megjelenés túlzott terhelés nélkül.

Mi az a Pvolve?

A Pvolve egy funkcionális edzésrendszer, amely lassú, kontrollált mozdulatokra épül. Nem használ ugrásokat, nagy súlyokat vagy hirtelen mozdulatokat, helyette teljes izomláncokat aktivál, miközben fejleszti a stabilitást, a mobilitást és a testtartást. A hangsúly a mozgás minőségén van: minden gyakorlatnak pontos célja van, és tudatos jelenlétet igényel.

Ez a megközelítés különösen vonzó a 40 feletti nők számára. Ebben az életkorban a fókusz gyakran eltolódik a puszta kalóriaégetésről a biztonságos edzés felé. Sok nő szeretne továbbra is aktív maradni, de anélkül, hogy fájdalmat, sérüléseket vagy hosszan tartó izomfáradtságot kockáztatna.

A módszer hozzájárul ahhoz, hogy visszataláljunk a testünkhöz és az önbizalmunkhoz sérülések, terhesség vagy hosszabb inaktív időszak után, és megkönnyíti a rendszeres mozgás fenntartását, ami a hosszú távú fejlődés alapja.

Mi a Pvolve alappilére?

A módszer egyik alappillére a tudományos háttér. A módszer tudományos alapokon nyugszik, és egészségügyi szakemberek bevonásával vizsgálják, hogyan javítja a funkcionális erőt, az ízületek stabilitását, a mozgástartományt és hogyan járul hozzá a fájdalom csökkentéséhez.