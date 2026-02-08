A heti szerelmi horoszkóp most különösen érzékeny témákra hívja fel a figyelmet: a bizalomra, a kommunikációra és arra, mennyire tudunk valóban jelen lenni a másik mellett. A Vénusz jegyváltása több csillagjegynél hoz érzelmi finomhangolást, máshol viszont türelmet és önfegyelmet kér – érdemes odafigyelni az apró jelekre.

Heti szerelmi horoszkóp 2026. február 9-15.: a Kos bajba kerülhet, a Halak lubickol a szerelemben

Forrás: Moment RF

Kos

Keddtől a Vénusz jegyváltása csendre és titoktartásra int. Vigyázz, mert diszkrécióból vizsgázol! Se a párodnak, se a párodról ne pletykálj! Persze most csóválod a fejedet, hogy te nem teszel ilyet. De most valahogy mégis a pletyka az, ami bezavarhat a kapcsolatodba.

Bika

A Vénusz kedden jegyet vált, és vége a tökéletességre való törekvésnek. A párod is megkönnyebbül, mert hiábavalóan nyugtatgatott. Vénusz abban is a segítségedre lesz, hogy végre találj egy olyan hobbit, amit a saját örömödre csinálhatsz. A másik maximálisan támogat ebben is.

Ikrek

A héten több ellentmondásos konstelláció hat ránk. A többség akkor lesz átvészelhető, ha felülemelkedsz a problémákon. A párodat is „vidd magaddal”! A mosolyod, a humorod a legjobb „gyógyszer”.

Rák

A párod szívesen meghallgat, és véleményt is mond. De ne várd el, hogy mindenben egyet értsen veled! Most csak az ilyen elvárásaidból adódhatnak feszültségek.

Oroszlán

Rád is hatnak a feszültséget keltő fényszögek. De ez nem jelenti azt, hogy meg kell magad adnod nekik… Türtőztesd magad, ha érzed, hogy felmegy a pumpa, menj el sétálni. És hagyd, hogy a párod nyugalma rád is átragadjon.

Szűz

Az égi konstellációk szerint most oda kellene tenned magad. Figyelemben, kedvességben mindenképp. Vedd észre, hogy a párod másnak is tetszhet. Ezt keddtől a Vénusznak, a szépség és szerelem bolygójának jegyváltása teszi aktuálissá.

Mérleg

Kedden bolygód, a Vénusz belép a Halakba, ez érzelmes hangulatot hoz. Nincs ezzel semmi baj, sőt, a párodnak tetszik is, hogy kimutatod a szerelmedet.

Skorpió

Hétfőn és kedden 1-1 kellemetlen fényszög puskaporos hangulatot jelez. Ha nem akarsz vitába bonyolódni, akkor most engedj! Ráérsz később kifejteni, hogy miért nem értesz egyet. Keddtől a Vénusz, a kis szerencse bolygója szerencsés ötletekkel halmoz el. Oszd meg ezeket a másikkal!

Nyilas

Családi és/vagy ingatlan ügyek nem várhatnak tovább. A bolygók szerint amíg a te tisztánlátásodat elhomályosíthatja a sértettség, addig a párod józansága „lengéscsillapítóként” működik. Nagyon jó hatással van rád.

Bak

Folyton számolsz: hétvégén a pénzt, a következő héten a napokat. Nagy változások közelednek. Mindezt hol jobban, hol rosszabbul viseled. Most viszont jöhet egy olyan találkozás, ami kizökkent a gondolataid körforgásából...

Vízöntő

Tőled szokatlan módon több törődésre vágysz. Legyél őszinte, és ne manipuláld őt! A kedvesed nagyra értékeli, ha a szemébe nézel, és szavakkal, vagy szavak nélkül a tudtára adod, hogy szereted.

Halak

A párod nem fog reklamálni, ha sokat beszélsz. Sőt, imádja hallani, hogy mi foglalkoztat, mit gondolsz, miről mi a véleményed. Kedden Vénusz, a szépség, a szerelem és a kis szerencse bolygója belép a Halakba, ami kimondottan jót tesz neked és a kapcsolatotoknak. A másik arra vágyik, hogy incselkedj vele, flörtölj vele. Tedd meg!