2026. febr. 8., vasárnap

Heti szerelmi horoszkóp 2026. február 9-15.: a Kos bajba kerülhet, a Halak lubickol a szerelemben

Angyal Léna
2026.02.08.
A február közepe érzelmi fordulatokat, apró feszültségeket és meglepően szép pillanatokat is tartogat. Mutatjuk, mit üzennek a csillagok a szívügyekben a heti szerelmi horoszkóp szerint.

A heti szerelmi horoszkóp most különösen érzékeny témákra hívja fel a figyelmet: a bizalomra, a kommunikációra és arra, mennyire tudunk valóban jelen lenni a másik mellett. A Vénusz jegyváltása több csillagjegynél hoz érzelmi finomhangolást, máshol viszont türelmet és önfegyelmet kér – érdemes odafigyelni az apró jelekre.

Heti szerelmi horoszkóp 2026. február 9-15.: a Kos bajba kerülhet, a Halak lubickol a szerelemben
Heti szerelmi horoszkóp 2026. február 9-15.

  • Kos

Keddtől a Vénusz jegyváltása csendre és titoktartásra int. Vigyázz, mert diszkrécióból vizsgázol! Se a párodnak, se a párodról ne pletykálj! Persze most csóválod a fejedet, hogy te nem teszel ilyet. De most valahogy mégis a pletyka az, ami bezavarhat a kapcsolatodba.

  • Bika

A Vénusz kedden jegyet vált, és vége a tökéletességre való törekvésnek. A párod is megkönnyebbül, mert hiábavalóan nyugtatgatott. Vénusz abban is a segítségedre lesz, hogy végre találj egy olyan hobbit, amit a saját örömödre csinálhatsz. A másik maximálisan támogat ebben is.

  • Ikrek

A héten több ellentmondásos konstelláció hat ránk. A többség akkor lesz átvészelhető, ha felülemelkedsz a problémákon. A párodat is „vidd magaddal”! A mosolyod, a humorod a legjobb „gyógyszer”.

  • Rák

A párod szívesen meghallgat, és véleményt is mond. De ne várd el, hogy mindenben egyet értsen veled! Most csak az ilyen elvárásaidból adódhatnak feszültségek.

  • Oroszlán

Rád is hatnak a feszültséget keltő fényszögek. De ez nem jelenti azt, hogy meg kell magad adnod nekik… Türtőztesd magad, ha érzed, hogy felmegy a pumpa, menj el sétálni. És hagyd, hogy a párod nyugalma rád is átragadjon.

  • Szűz

Az égi konstellációk szerint most oda kellene tenned magad. Figyelemben, kedvességben mindenképp. Vedd észre, hogy a párod másnak is tetszhet. Ezt keddtől a Vénusznak, a szépség és szerelem bolygójának jegyváltása teszi aktuálissá.

  • Mérleg

Kedden bolygód, a Vénusz belép a Halakba, ez érzelmes hangulatot hoz. Nincs ezzel semmi baj, sőt, a párodnak tetszik is, hogy kimutatod a szerelmedet.

  • Skorpió

Hétfőn és kedden 1-1 kellemetlen fényszög puskaporos hangulatot jelez. Ha nem akarsz vitába bonyolódni, akkor most engedj! Ráérsz később kifejteni, hogy miért nem értesz egyet. Keddtől a Vénusz, a kis szerencse bolygója szerencsés ötletekkel halmoz el. Oszd meg ezeket a másikkal!

  • Nyilas

Családi és/vagy ingatlan ügyek nem várhatnak tovább. A bolygók szerint amíg a te tisztánlátásodat elhomályosíthatja a sértettség, addig a párod józansága „lengéscsillapítóként” működik. Nagyon jó hatással van rád.

  • Bak

Folyton számolsz: hétvégén a pénzt, a következő héten a napokat. Nagy változások közelednek. Mindezt hol jobban, hol rosszabbul viseled. Most viszont jöhet egy olyan találkozás, ami kizökkent a gondolataid körforgásából...

  • Vízöntő

Tőled szokatlan módon több törődésre vágysz. Legyél őszinte, és ne manipuláld őt! A kedvesed nagyra értékeli, ha a szemébe nézel, és szavakkal, vagy szavak nélkül a tudtára adod, hogy szereted.

  • Halak

A párod nem fog reklamálni, ha sokat beszélsz. Sőt, imádja hallani, hogy mi foglalkoztat, mit gondolsz, miről mi a véleményed. Kedden Vénusz, a szépség, a szerelem és a kis szerencse bolygója belép a Halakba, ami kimondottan jót tesz neked és a kapcsolatotoknak. A másik arra vágyik, hogy incselkedj vele, flörtölj vele. Tedd meg!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Félrelépésre születtek – 5 csillagjegy, aki mellett nem nyugodhatsz meg

A csillagjegyek sokszor többet elárulnak a párkapcsolati viselkedésről, mint hinnénk. Meglepő lehet, de vannak olyan pasik, akik a csillagjegyük alapján többször is hűtlenkedhetnek.

Mély szerelmi kalandok – Csillagjegyek, akiket a Jupiter retrográd az érzelmek örvényébe sodor

Február első hetében a szerelmi horoszkóp nem a vad vágyakról, hanem az érzelmi kötődésekről szól. Különösen három csillagjegy életében hozhat átható változást.

A legveszélyesebb ellenségek – 3 csillagjegy, amely képes pokollá tenni az életed

Nem minden harag múlik el nyomtalanul. Vannak csillagjegyek, amelyek sértettsége idővel pusztító erővé válhat, és ha ellenséggé válnak, képesek mélyen és tartósan beavatkozni mások életébe.

 

 

 

