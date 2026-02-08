Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. február 9-15.: az Oroszlán fellélegezhet, a Bak munkahelyet válthat

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mozgalmas hét vár ránk munka és pénzügyek terén: több jegy esetében végre elindulnak régóta várt folyamatok, míg másoknál fontos ügyek kerülnek napirendre. Mutatjuk, mit üzennek a csillagok a február 9–15. közötti időszakra a heti karrier- és pénzhoroszkóp szerint.

A következő napok kulcsszava a változás lesz, legyen szó munkahelyi irányváltásról, pénzügyekről vagy egy régen halogatott lépés megtételéről. A heti karrier- és pénzhoroszkóp arra hívja fel a figyelmet, hogy nem minden történik egyik napról a másikra, de a jelek egyértelműek: sokaknál most indulhatnak be igazán kedvező folyamatok. 

Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. február 9-15.

  • Kos

Előre érzed, hogy milyen fontos változások jönnek. Igazad is van: idén a február 14 neked nem a Valentin-nap miatt fontos, hanem más szempontból jelentős dátum: Szaturnusz, az idő bolygója belép a Kosba. Vagyis eljön a te időd, és felgyorsulnak a dolgaid.

  • Bika

Az uralkodó bolygód, a Vénusz jegyet vált, belép a Halakba. Innentől vége annak a nyomásnak, amit mosolyogva kellett tűrnöd a munkahelyeden. De ettől még nem szabadna beolvasnod a hozzá nem értő főnöködnek.

  • Ikrek

Most a jövőd és a karriered alakulása foglalkoztat intenzíven. Vénusz, a kis szerencse bolygója kedden vált jegyet, ami kis szerencsét hoz neked. Igaz, hogy még nem érzed magadat szerencsésnek, mert vannak gátló tényezők. De a hét második felére ez is feloldódik, és szabad a pálya.

  • Rák

Szaturnusz belép a Kosba, és azt üzeni, hogy eljött a cselekvés ideje. Szerencsére nem kell kapkodnod, viszont halogatnod sem kellene. Mindez vonatkozhat munka- és pénzügyekre is.

  • Oroszlán

Számodra szuper hír, hogy a Vénusz és a Szaturnusz is jegyet vált. Mindkettő megkönnyebbülést hoz neked. 2 különböző nyomás szűnik meg, és innentől nem kell magyarázkodnod sem a munkahelyen, sem pénz miatt.

  • Szűz

Munkahelyi ügyekben most az intuíciód segíthet eligazodni. Ne menj bele pletykálásba, és semmiképp se fecsegj ki rád bízott titkokat! Pénzügyekben jó hír jön!

  • Mérleg

A kreativitásod szinte kivirágzik. Most nemcsak kitalálsz szuper, új dolgokat, hanem véig is viszed őket a megvalósításig. Nagyon kedvező hét ez számodra!

  • Skorpió

A Halak jegye a bőséget szimbolizálja. Keddtől a Vénusz jegyváltása szerint ötletekben élhetsz meg bőséget. Sziporkázni fogsz. Ez pedig nemcsak téged tesz elégedetté, hanem a főnöködet is!

  • Nyilas

Lehet, hogy most a munkahelyeden magadhoz kell ragadni az irányítást. Ez persze nem jelenti azt, hogy dirigálnod kellene. Sőt törekedned kell a kompromisszumra. Vagyis arra, hogy mindenki elmondhassa, hogy mit szeretne.

  • Bak

A Szaturnusz szombaton átlép a Kosba. Tavaly pár hétig járt már itt. Akkor elgondolkoztál azon, hogy milyen nagy ívű változást kellene kezdeményezned, például munkahelyváltást. Szeptember 1-jén a Szaturnusz visszalépett, és te elnapoltad a témát. Most újra felmerül benned. Van időd végiggondolni!

  • Vízöntő

A Vénusz kilép a jegyedből, belép a Halakba, és innentől a bevételi oldaladat erősíti. Hamarosan olyan pénz áll a házhoz, amire nem számítottál. Kérdés, hogy mit kezdesz ezzel az összeggel.

  • Halak

Kedden a Vénusz belép a Halakba, szombaton a Szaturnusz kilép a Halakból. Ez a csere kedvedre való lesz. Innentől kényelmesebben és könnyedebben intézhetsz mindent. Pénzügyekben is jó tendenciát jelez.

