Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 8., vasárnap Aranka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hollywood

Barbra Streisand nem tud leállni: klónoztatná a már klónozott kutyáit

hollywood kutya klónozás Barbra Streisand
Horváth Angéla
2026.02.08.
Barbra Streisand rajongása a kutyái iránt messze túlmutat a megszokotton: a világsztár már egyszer klónoztatta kedvencét, és most ismét azon gondolkodik, hogy újabb másolatokat készíttet, még mielőtt jelenlegi kutyái elpusztulnának.

A 83 éves énekesnő máig nem dolgozta fel, hogy 2017-ben elvesztette Samanthát, a Coton de Tulear fajtájú kutyáját. A gyász annyira megviselte Barbra Streisandot, hogy a klónozás mellett döntött: így született meg Samantha két genetikai másolata, Violet és Scarlett. A bennfentesek szerint most azért került ismét elő a téma, mert a két klón olyan életkorba lépett, hogy Streisand attól fél, bármikor elveszítheti valamelyiküket. 

Samantha, Barbra Streisand kutyája - Őt klónoztatta a színésznő
Samantha, Barbra Streisand kutyája -  Őt klónoztatta a színésznő
Forrás: Instagram

A hozzá közel állók szerint a színésznő komolyan fontolgatja, hogy a klónozott kutyákat is tovább klónoztatja, sőt egy harmadik ebét, Fannyt – Samantha távoli rokonát – is bevonná a folyamatba. Barbra Streisand régóta foglalkozik a lehetőséggel, és tudatos bővítse kutyacsaládját.

Barbra Streisand klónoztatni akarja a klónozott kutyáit

Állatvédő szervezetek, köztük a PETA, továbbra is élesen bírálják a klónozást, arra hivatkozva, hogy világszerte rengeteg gazdátlan állat vár örökbefogadásra. A kritikák azonban láthatóan nem tántorították el Streisandot. Korábban nyíltan beszélt arról, mennyire megrázta Samantha elvesztése. Úgy fogalmazott: a tudat, hogy kedvence DNS-ének egy része tovább él, segített neki feldolgozni a gyászt. Elmondása szerint egy barátja győzte meg a klónozásról, a beavatkozást pedig Samantha állatorvosa készítette elő közvetlenül a kutya halála előtt, a sejteket egy texasi biotechnológiai céghez küldték.

 

A hozzá közel állók szerint Barbra Streisand élete a kutyái körül forog. Malibu-i otthonában – amelyet férjével, James Brolinnal oszt meg – a kedvencek különleges bánásmódban részesülnek: házi készítésű ételeket kapnak, rendszeresen kozmetikázzák őket, és az énekesnő szinte minden idejét velük tölti.

Barbra Streisand számára a klónozás nem tudományos kérdés, inkább érzelmi: soha nem akar elbúcsúzni attól, amit a legjobban szeret.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Történelmi pillanat a téli olimpián: anya és fia ugyanabban a sportágban, ugyanazt az országot képviselve indul

Történelmi pillanatnak lehetünk tanúi a téli olimpián: a 2026-os játékokon Milánói–Cortinában először fordul elő, hogy anya és fia ugyanabban a sportágban, ugyanazt az országot képviselve áll rajthoz. A 46 éves alpesi síző, Sarah Schleper és 18 éves fia, Lasse Gaxiola számára ez nemcsak sporttörténeti mérföldkő, hanem egy hosszú, közös út beteljesedése is.

András herceg exbarátnője felrobbantotta a netet: szerinte Jeffrey Epstein él, és azt is tudja, hol bújkál

András herceg egykori barátnője, Lady Victoria Hervey újabb megdöbbentő kijelentéssel állt elő Jeffrey Epstein halálával kapcsolatban. A brit arisztokrata szerint a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdos nem halt meg 2019-ben, hanem egy gondosan megszervezett akcióval megszökött a börtönből, és jelenleg Izraelben él.

A lelkét is eladta: Sarah Ferguson minden problémájának oka a kapzsisága

Sarah Ferguson kielégíthetetlen pénzéhsége ma már közbeszéd tárgya. Ez az oka annak is, hogy volt férje, Andrew Mountbatten-Windsor neve mellett az övé is ott áll az Epstein-akta szinte összes, a brit királyi családdal is kapcsolatos fejezetében.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu