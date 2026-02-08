Barbra Streisand nem tud leállni: klónoztatná a már klónozott kutyáit

A 83 éves énekesnő máig nem dolgozta fel, hogy 2017-ben elvesztette Samanthát, a Coton de Tulear fajtájú kutyáját. A gyász annyira megviselte Barbra Streisandot, hogy a klónozás mellett döntött: így született meg Samantha két genetikai másolata, Violet és Scarlett. A bennfentesek szerint most azért került ismét elő a téma, mert a két klón olyan életkorba lépett, hogy Streisand attól fél, bármikor elveszítheti valamelyiküket.

Samantha, Barbra Streisand kutyája - Őt klónoztatta a színésznő

Forrás: Instagram

A hozzá közel állók szerint a színésznő komolyan fontolgatja, hogy a klónozott kutyákat is tovább klónoztatja, sőt egy harmadik ebét, Fannyt – Samantha távoli rokonát – is bevonná a folyamatba. Barbra Streisand régóta foglalkozik a lehetőséggel, és tudatos bővítse kutyacsaládját.

Barbra Streisand klónoztatni akarja a klónozott kutyáit

Állatvédő szervezetek, köztük a PETA, továbbra is élesen bírálják a klónozást, arra hivatkozva, hogy világszerte rengeteg gazdátlan állat vár örökbefogadásra. A kritikák azonban láthatóan nem tántorították el Streisandot. Korábban nyíltan beszélt arról, mennyire megrázta Samantha elvesztése. Úgy fogalmazott: a tudat, hogy kedvence DNS-ének egy része tovább él, segített neki feldolgozni a gyászt. Elmondása szerint egy barátja győzte meg a klónozásról, a beavatkozást pedig Samantha állatorvosa készítette elő közvetlenül a kutya halála előtt, a sejteket egy texasi biotechnológiai céghez küldték.

A hozzá közel állók szerint Barbra Streisand élete a kutyái körül forog. Malibu-i otthonában – amelyet férjével, James Brolinnal oszt meg – a kedvencek különleges bánásmódban részesülnek: házi készítésű ételeket kapnak, rendszeresen kozmetikázzák őket, és az énekesnő szinte minden idejét velük tölti.

Barbra Streisand számára a klónozás nem tudományos kérdés, inkább érzelmi: soha nem akar elbúcsúzni attól, amit a legjobban szeret.

