Hollywood legtöbb titkot őrző hotelje, ahol a sztárok sem mindig alszanak nyugodtan — a Chateau Marmont kultusza

A Chateau Marmont Hollywood egyik legismertebb szállodája, amely 1929-ben nyitotta meg kapuit, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A ma is üzemelő luxushotel Los Angeles szívében szüntelenül várja a kíváncsi szemek elől elrejtőzni vágyó hírességeket, bár a régi idők legendás, vad hangulata már sokkal zártabb, diszkrétebb formában jelenik meg.
A sztárok még mindig szívesen választják e hotelt találkozóik és pihenésük helyszínéül, mert itt valóban tiszteletben tartják a magánéletet. Ahogy a mondás szól: ami a Marmontban történik, az ott is marad. Talán a személyzeten kívül a falak is erőteljesen őrzik a szállóvendégek titkait — valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz a különös aurához, amely a helyet érezhetően körüllengi.
Paranormális jelenségek a Chateau Marmontban
Több vendég is beszámolt ugyanarról a jelenségről: a folyosókon mintha árnyszerű alakokat látnának elsuhanni, éjszaka halk léptek és megmagyarázhatatlan kopogások hallatszanak, emellett úgynevezett „hideg foltok” jelennek meg a szobákban, azaz minden ok nélkül hirtelen csontig hatoló hideget érzékelnek a vendégek.
Lássuk, mit mesél a Chateau Marmont legendája!
Chateau Marmont — Hollywood legsötétebb titkainak erődje
A hotel nyitása óta számtalan híresség fordult meg az épületben, akik mind ott hagytak egy titkos kis darabot a lelkükből, az életükből. Talán ebből is fakad a Marmonthoz kötődő mítosz: a legendák szerint a hotel nemcsak egy szálláshely, hanem egy olyan szakrális tér is, ahol a múlt eseményei valahogy konzerválódnak. Spirituális szemlélet szerint az ilyen szakrális helyek képesek megőrizni és visszareflektálni az ott átélt erős érzelmek lenyomatát, és ez az, amit sokan „megmagyarázhatatlan hangulatként” érzékelnek.
Nézzük, kik azok a világsztárok, akiknek az energiája ma is ott rejtőzhet a Marmont falai között?
Marilyn Monroe titkos menedéke
A legendák szerint Marilyn Monroe gyakran választotta a Chateau Marmontot, amikor el akart tűnni a nyilvánosság elől. Itt találkozott producerekkel, barátokkal, és legtöbbször hajnalig ébren maradt. Több alkalmazott is emlékezett arra, hogy Marilyn nem szeretett és nem is tudott egyedül maradni a szobájában, ugyanis állandó nyugtalanság kínozta. Valószínűleg érzékeny, sérülékeny lelkivilága gyakran tört felszínre ezen a helyen.
Későbbi vendégek arról számoltak be, hogy Marilyn kedvenc szobája közelében, a folyosón különös feszültséget és megmagyarázhatatlan frusztráltságot éreztek, mintha a falak megőrizték volna az egykori történetek energetikai lenyomatait.
Jim Morrison vad éjszakáinak helyszíne
A The Doors frontembere legendásan sok időt töltött a hotelben. Az elbeszélések szerint előfordult, hogy napokig ki sem mozdult a szobájából, máskor pedig vad partikat, hatalmas, napokon, éjszakákon át tartó összejöveteleket rendezett. Az egyik legismertebb anekdota szerint erősen illuminált állapotban próbált az erkélyeken kapaszkodva átmászni egyik szobából a másikba.
Szállóvendégek később azt mesélték, hogy a folyosókon éjszaka éneklést és hahotázást, az erkélyekről pedig kiabálást hallottak, pedig senki sem tartózkodott ott.
John Belushi halála örökre megváltoztatta a hotel hangulatát
John Belushi amerikai színész és humorista volt, aki a ’70-es, ’80-as évek egyik legismertebb komikusává vált. 1982-ben a Chateau Marmont egyik szobájában halt meg kábítószer-túladagolás következtében. A tragédia mély nyomot hagyott a hotel történetében, és sokan úgy vélik, ez az esemény változtatta meg végleg a hely hangulatát. A személyzet és a vendégek később nyíltan beszéltek arról, hogy az épületben valahogy kellemetlenebbé, nyugtalanítóbbá vált a légkör.
Erről Lindsay Lohan is mesélt, aki többször is megszállt a hotelben a nehezebb időszakaiban. A pletykák szerint előfordult, hogy hirtelen ötlettől vezérelve, egyik pillanatról a másikra költözött ki, mert nem érezte jól magát sem a szobájában, sem a közösségi terekben. A személyzet állítólag többször látta, hogy késő éjjel idegesen járkált fel-alá a folyosókon.
James Dean imádta a Chateau Marmont sötét hangulatát
James Dean neve máig összeforr a lázadással, a végletekkel és azzal a különös, vibráló energiával, ami az egész személyiségét körüllengte. A színész soha nem a klasszikus luxust kereste, sokkal inkább azokat a helyeket, ahol érezni lehetett a múlt lenyomatait. Vonzódott a különös, kissé nyomasztó atmoszférájú terekhez, és kifejezetten kedvelte azokat a szobákat, amelyeknek történetük volt. Egyes visszaemlékezések szerint inkább inspirálta ez a fajta „sötét” légkör, mintsem félelemmel töltötte el. A sors furcsa fintora, hogy legendás Porsche sportkocsijában lelte halálát, amelynek a „Kis Gonosztevő” nevet adta.
A Chateau Marmont és James Dean személyisége különös módon illett egymáshoz — mindkettőben volt valami titokzatos, nyugtalan és megmagyarázhatatlanul vonzó.
Egy hely, ami több mint szálloda
Hogy valóban van-e bármilyen természetfeletti a hotelben, azt senki sem tudhatja biztosan. Egy azonban kétségtelen: a Chateau Marmont ma is Hollywood egyik legrejtélyesebb helye, ahol a múlt történetei még mindig ott suttognak a folyosókon. Van egy különös, időn kívüli atmoszférája — mintha a régi hollywoodi sztárok korszaka továbbra is élne a falak között.
Ha olvasnál még hollywodi rejtélyekről, az alábbi cikkek is neked szólnak: