Hollywood legtöbb titkot őrző hotelje, ahol a sztárok sem mindig alszanak nyugodtan — a Chateau Marmont kultusza

A Chateau Marmont Hollywood egyik legismertebb szállodája, amely 1929-ben nyitotta meg kapuit, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A ma is üzemelő luxushotel Los Angeles szívében szüntelenül várja a kíváncsi szemek elől elrejtőzni vágyó hírességeket, bár a régi idők legendás, vad hangulata már sokkal zártabb, diszkrétebb formában jelenik meg.

A Chateau Marmont neve Hollywoodban egyet jelent a rejtélyekkel, a diszkrécióval és azzal a különös érzéssel, amit sokan már az első ott töltött éjszakán megtapasztalnak.

Forrás: 123RF

A sztárok még mindig szívesen választják e hotelt találkozóik és pihenésük helyszínéül, mert itt valóban tiszteletben tartják a magánéletet. Ahogy a mondás szól: ami a Marmontban történik, az ott is marad. Talán a személyzeten kívül a falak is erőteljesen őrzik a szállóvendégek titkait — valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz a különös aurához, amely a helyet érezhetően körüllengi.

Paranormális jelenségek a Chateau Marmontban

Több vendég is beszámolt ugyanarról a jelenségről: a folyosókon mintha árnyszerű alakokat látnának elsuhanni, éjszaka halk léptek és megmagyarázhatatlan kopogások hallatszanak, emellett úgynevezett „hideg foltok” jelennek meg a szobákban, azaz minden ok nélkül hirtelen csontig hatoló hideget érzékelnek a vendégek.

Lássuk, mit mesél a Chateau Marmont legendája!

Chateau Marmont — Hollywood legsötétebb titkainak erődje

A hotel nyitása óta számtalan híresség fordult meg az épületben, akik mind ott hagytak egy titkos kis darabot a lelkükből, az életükből. Talán ebből is fakad a Marmonthoz kötődő mítosz: a legendák szerint a hotel nemcsak egy szálláshely, hanem egy olyan szakrális tér is, ahol a múlt eseményei valahogy konzerválódnak. Spirituális szemlélet szerint az ilyen szakrális helyek képesek megőrizni és visszareflektálni az ott átélt erős érzelmek lenyomatát, és ez az, amit sokan „megmagyarázhatatlan hangulatként” érzékelnek.

Nézzük, kik azok a világsztárok, akiknek az energiája ma is ott rejtőzhet a Marmont falai között?

Marilyn Monroe

Forrás: Hulton Archive

Marilyn Monroe titkos menedéke

A legendák szerint Marilyn Monroe gyakran választotta a Chateau Marmontot, amikor el akart tűnni a nyilvánosság elől. Itt találkozott producerekkel, barátokkal, és legtöbbször hajnalig ébren maradt. Több alkalmazott is emlékezett arra, hogy Marilyn nem szeretett és nem is tudott egyedül maradni a szobájában, ugyanis állandó nyugtalanság kínozta. Valószínűleg érzékeny, sérülékeny lelkivilága gyakran tört felszínre ezen a helyen.