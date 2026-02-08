Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 8., vasárnap

Hollywood legtöbb titkot őrző hotelje, ahol a sztárok sem mindig alszanak nyugodtan — a Chateau Marmont kultusza

legenda los angeles marilyn monroe james dean chateau marmon hollywood Jim Morrison hangulat
Szlovák Eszter
2026.02.08.
A Sunset Boulevard ikonikus épülete kívülről nézve csupán egy elegáns luxushotel, a falain belül azonban hétpecsétes sztártitkok őrzője — furcsa történetek, tragédiák és légyottok sokasága kötődik a hozzá. A Chateau Marmont neve Hollywoodban régóta egyet jelent a rejtélyekkel, a diszkrécióval és azzal a különös érzéssel, amit sokan már az első ott töltött éjszakán megtapasztalnak.

A Chateau Marmont Hollywood egyik legismertebb szállodája, amely 1929-ben nyitotta meg kapuit, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A ma is üzemelő luxushotel Los Angeles szívében szüntelenül  várja a kíváncsi szemek elől elrejtőzni vágyó hírességeket, bár a régi idők legendás, vad hangulata már sokkal zártabb, diszkrétebb formában jelenik meg. 

A hollywoodi Chateau Marmont luxushotel nappalija
A Chateau Marmont neve Hollywoodban egyet jelent a rejtélyekkel, a diszkrécióval és azzal a különös érzéssel, amit sokan már az első ott töltött éjszakán megtapasztalnak.
Forrás: 123RF

A sztárok még mindig szívesen választják e hotelt találkozóik és pihenésük helyszínéül, mert itt valóban tiszteletben tartják a magánéletet. Ahogy a mondás szól: ami a Marmontban történik, az ott is marad. Talán a személyzeten kívül a falak is erőteljesen őrzik a szállóvendégek titkait — valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz a különös aurához, amely a helyet érezhetően körüllengi. 

Paranormális jelenségek a Chateau Marmontban

Több vendég is beszámolt ugyanarról a jelenségről: a folyosókon mintha árnyszerű alakokat látnának elsuhanni, éjszaka halk léptek és megmagyarázhatatlan kopogások hallatszanak, emellett úgynevezett „hideg foltok” jelennek meg a szobákban, azaz minden ok nélkül hirtelen csontig hatoló hideget érzékelnek a vendégek.

Lássuk, mit mesél a Chateau Marmont legendája!

Chateau Marmont — Hollywood legsötétebb titkainak erődje

A hotel nyitása óta számtalan híresség fordult meg az épületben, akik mind ott hagytak egy titkos kis darabot a lelkükből, az életükből. Talán ebből is fakad a Marmonthoz kötődő mítosz: a legendák  szerint a hotel nemcsak egy szálláshely, hanem egy olyan szakrális tér is, ahol a múlt eseményei valahogy konzerválódnak.  Spirituális szemlélet szerint az ilyen szakrális helyek képesek megőrizni és visszareflektálni az ott átélt erős érzelmek lenyomatát, és ez az, amit sokan „megmagyarázhatatlan hangulatként” érzékelnek.

Nézzük, kik azok a világsztárok, akiknek az energiája ma is ott rejtőzhet a Marmont falai között?

1955: EXCLUSIVE Portrait of American actor Marilyn Monroe (1926 - 1962) as she holds a white carnation while lying on her stomach in front of a fireplace. Monroe wears a red evening dress, long black gloves, and black high heels. (Photo by Gene Lester/Getty Images)
Marilyn Monroe
Forrás: Hulton Archive

Marilyn Monroe titkos menedéke

A legendák szerint Marilyn Monroe  gyakran választotta a Chateau Marmontot, amikor el akart tűnni a nyilvánosság elől. Itt találkozott producerekkel, barátokkal, és legtöbbször hajnalig ébren maradt. Több alkalmazott is  emlékezett arra, hogy Marilyn nem szeretett és nem is tudott egyedül maradni a szobájában, ugyanis állandó nyugtalanság kínozta. Valószínűleg érzékeny, sérülékeny lelkivilága gyakran tört felszínre ezen a helyen.

Későbbi vendégek arról számoltak be, hogy Marilyn kedvenc szobája közelében, a folyosón különös feszültséget és megmagyarázhatatlan frusztráltságot éreztek, mintha a falak megőrizték volna az egykori történetek energetikai lenyomatait.

Jim Morrison, singer of the US rock band "The Doors", 1968 in Germany. | usage worldwide (Photo by Manfred Rehm/picture alliance via Getty Images)
Jim Morrison
Forrás: Getty Images


Jim Morrison vad éjszakáinak helyszíne

A The Doors frontembere legendásan sok időt töltött a hotelben. Az elbeszélések szerint előfordult, hogy napokig ki sem mozdult a szobájából, máskor pedig vad partikat, hatalmas, napokon, éjszakákon át tartó összejöveteleket rendezett. Az egyik legismertebb anekdota szerint erősen illuminált állapotban próbált az erkélyeken  kapaszkodva átmászni egyik szobából a másikba.

Szállóvendégek később azt mesélték, hogy a folyosókon éjszaka éneklést és hahotázást,  az erkélyekről pedig kiabálást hallottak, pedig senki sem tartózkodott ott.

CONCORD, CA - JULY 31: John Belushi performs with The Blues Brothers at Concord Pavilion on July 31, 1980 in Concord, California. (Photo by Ed Perlstein/Redferns/Getty Images)
John Belushi
Forrás: Getty Images

John Belushi halála örökre megváltoztatta a hotel hangulatát

John Belushi amerikai színész és humorista volt, aki a ’70-es, ’80-as évek egyik legismertebb komikusává vált. 1982-ben a Chateau Marmont egyik szobájában halt meg kábítószer-túladagolás következtében. A tragédia mély nyomot hagyott a hotel történetében, és sokan úgy vélik, ez az esemény változtatta meg végleg a hely hangulatát. A személyzet és a vendégek később nyíltan beszéltek arról, hogy az épületben valahogy kellemetlenebbé,  nyugtalanítóbbá vált a légkör.

Erről Lindsay Lohan is mesélt, aki többször is megszállt a hotelben a nehezebb időszakaiban. A pletykák szerint előfordult, hogy hirtelen ötlettől vezérelve, egyik pillanatról a másikra költözött ki, mert nem érezte jól magát sem a szobájában, sem a közösségi terekben. A személyzet állítólag többször látta, hogy késő éjjel idegesen járkált fel-alá a folyosókon.

American actor James Dean on the set of Rebel Without a Cause, directed by Nicholas Ray. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
James Dean
Forrás: Getty Images

James Dean imádta a Chateau Marmont sötét hangulatát

James Dean neve máig összeforr a lázadással, a végletekkel és azzal a különös, vibráló energiával, ami az egész személyiségét körüllengte. A színész soha nem a klasszikus luxust kereste, sokkal inkább azokat a helyeket, ahol érezni lehetett a múlt lenyomatait. Vonzódott a különös, kissé nyomasztó atmoszférájú terekhez, és kifejezetten kedvelte azokat a szobákat, amelyeknek történetük volt. Egyes visszaemlékezések szerint inkább inspirálta ez a fajta „sötét”  légkör, mintsem félelemmel töltötte el. A sors furcsa fintora, hogy legendás Porsche sportkocsijában lelte halálát, amelynek a „Kis Gonosztevő” nevet adta.

A Chateau Marmont és James Dean személyisége különös módon illett egymáshoz — mindkettőben volt valami titokzatos, nyugtalan és megmagyarázhatatlanul vonzó.

Famous Chateau Marmont Hotel in Los Angeles - LOS ANGELES - CALIFORNIA
A Chateau Marmont ma is Hollywood egyik legrejtélyesebb helye
Forrás: 123RF

Egy hely, ami több mint szálloda

Hogy valóban van-e bármilyen természetfeletti a hotelben, azt senki sem tudhatja biztosan. Egy azonban kétségtelen: a Chateau Marmont ma is Hollywood egyik legrejtélyesebb helye, ahol a múlt történetei még mindig ott suttognak a folyosókon. Van egy különös, időn kívüli atmoszférája — mintha a régi hollywoodi sztárok korszaka továbbra is élne a falak között. 

