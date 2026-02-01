Így élhetsz túl egy durva szakítást a horoszkópod szerint

Egy szakítás után sosem könnyű lábra állni, és újra belevetni magadat a hétköznapokba, majd később az ismerkedésbe. Azonban vannak olyanok, akik ebben a tekintetben szerencsés csillagzat alatt születtek, míg másoknak a horoszkópja arra predesztinálja őket, hogy sokkal tovább szenvedjenek a kapcsolat elvesztését követően. Mutatjuk, hogy rád mi jellemző!

Mindenki másképp dolgozza fel a szakítást.

Forrás: Getty Images

A horoszkópod segít választ adni, hogy mi jellemző rád, és hogyan tudsz felépülni egy szakítás után.

Mutatjuk mind a 12 zodiákus jegy szakítási útmutatóját!

Egy szakítás feldolgozása a csillagjegyedtől is függ

Az asztrológia szerelmesei már megszokhatták, hogy a csillagjegyek mindenre választ adnak. Ezúttal az alapján rangsoroltuk a zodiákus jegyeket, hogyan reagálnak, ha szakításra kerül sor. Vannak, akik hosszan gyászolnak, míg mások szinte azonnal továbblépnek, ha vége van egy kapcsolatuknak. Íme a részletek!

Kos

A Kosok esetében a szomorúságot gyakran düh váltja fel. Ha igazságtalan szakítás éri őket, akkor könnyen forralhatnak bosszút is. A legjobb, ha próbálnak mély levegőt venni, mozognak vagy sportolnak, hogy az intenzív érzéseket egészségesen vezessék le.

Bika

A Bikák tudatosan járják végig a gyász folyamatát. Gyakorlatias természetük miatt hajlamosak a változást nehezen elfogadni, de ha elengedik a múltat, akkor sikeres továbbléphetnek.

Ikrek

Az Ikrek képtelenek elnyomni az érzéseiket, miközben fejben folyamatosan elemeznek. Hasznos, ha kibeszélik magukból a fájdalmukat, sírnak vagy a barátaikkal megosztják gondolataikat. Ez segít a gyorsabb feldolgozásban.

Rák

A Rákok érzékenyek, és a szakítás hosszú távon mély sebeket ejthet rajtuk. Fontos, hogy szeretteikhez forduljanak, és ne zárkózzanak be. Az ölelés, a jó szó és a baráti társaság segíthet a gyógyulásban.

Oroszlán

Az Oroszlánok hajlamosak azonnal új élményekbe menekülni, de a túlzott bulizás vagy az ittas állapot csak tünetei kezelés. Érdemes időt adni maguknak, és a fókuszt az élet más területeire, például a karrierre helyezni.