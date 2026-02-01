Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Így élhetsz túl egy durva szakítást a horoszkópod szerint

Getty Images - Witthaya Prasongsin
csillagjegy asztrológia horoszkóp szakítás
Simon Benedek
2026.02.01.
Egy szakítás sosem könnyű, és mindenkire másképp hat. A horoszkópod azonban sokat elárul arról, hogyan kezeled a veszteséget és egy kapcsolat végével járó gyászt. Mutatjuk, hogyan dolgozod fel a szakítást a csillagjegyed szerint.

Egy szakítás után sosem könnyű lábra állni, és újra belevetni magadat a hétköznapokba, majd később az ismerkedésbe. Azonban vannak olyanok, akik ebben a tekintetben szerencsés csillagzat alatt születtek, míg másoknak a horoszkópja arra predesztinálja őket, hogy sokkal tovább szenvedjenek a kapcsolat elvesztését követően. Mutatjuk, hogy rád mi jellemző!

Egy nő szakítás után sír.
Mindenki másképp dolgozza fel a szakítást. 
Forrás:  Getty Images
  • Egy szakítást mindenki másképp dolgoz fel.
  • A horoszkópod segít választ adni, hogy mi jellemző rád, és hogyan tudsz felépülni egy szakítás után.
  • Mutatjuk mind a 12 zodiákus jegy szakítási útmutatóját!

Egy szakítás feldolgozása a csillagjegyedtől is függ

Az asztrológia szerelmesei már megszokhatták, hogy a csillagjegyek mindenre választ adnak. Ezúttal az alapján rangsoroltuk a zodiákus jegyeket, hogyan reagálnak, ha szakításra kerül sor. Vannak, akik hosszan gyászolnak, míg mások szinte azonnal továbblépnek, ha vége van egy kapcsolatuknak. Íme a részletek!

Kos

A Kosok esetében a szomorúságot gyakran düh váltja fel. Ha igazságtalan szakítás éri őket, akkor könnyen forralhatnak bosszút is. A legjobb, ha próbálnak mély levegőt venni, mozognak vagy sportolnak, hogy az intenzív érzéseket egészségesen vezessék le.

Bika

A Bikák tudatosan járják végig a gyász folyamatát. Gyakorlatias természetük miatt hajlamosak a változást nehezen elfogadni, de ha elengedik a múltat, akkor sikeres továbbléphetnek.

Ikrek

Az Ikrek képtelenek elnyomni az érzéseiket, miközben fejben folyamatosan elemeznek. Hasznos, ha kibeszélik magukból a fájdalmukat, sírnak vagy a barátaikkal megosztják gondolataikat. Ez segít a gyorsabb feldolgozásban.

Rák 

A Rákok érzékenyek, és a szakítás hosszú távon mély sebeket ejthet rajtuk. Fontos, hogy szeretteikhez forduljanak, és ne zárkózzanak be. Az ölelés, a jó szó és a baráti társaság segíthet a gyógyulásban.

Oroszlán

Az Oroszlánok hajlamosak azonnal új élményekbe menekülni, de a túlzott bulizás vagy az ittas állapot csak tünetei kezelés. Érdemes időt adni maguknak, és a fókuszt az élet más területeire, például a karrierre helyezni.

Szűz 

A Szűz jegyűeknek fontos a helyzet elemzése. A logikai következtetések segítenek megérteni a szakítás okait, de az érzelmek feldolgozása is elengedhetetlen.

Mérleg 

A Mérlegek hajlamosak önvádra vagy mások hibáztatására. A kreatív tevékenységek, meditáció vagy önfejlesztő programok segíthetnek nekik a gyógyulásban. 

Skorpió

A Skorpiók számára a megbocsátás és feldolgozás nagyon nehéz műfaj. A düh és a fájdalom ugyan természetes, de ezeket nem szabad hagyni, hogy eluralkodjanak. A család és a barátok biztos menedéket jelenthet ilyenkor. 

Nyilas 

A Nyilasok képesek a szakítás után is józanul gondolkodni. Elfogadják a gyász folyamatát, és aktívan töltik szabadidejüket sporttal, tanulással vagy közösségi programokkal.

Bak

Bakok sokat agyalnak és pesszimisták, de mégis gyorsan túllépnek a szakításon. Fontos számukra, hogy új terveket szövögessenek, amelyek feldobják a mindennapokat.

Vízöntő

A Vízöntők titokban sírnak, igyekeznek az érzéseiket palástolni. Egy utazás vagy őszinte beszélgetés egy közeli baráttal segíthet a gyógyulásban.

Halak 

A Halak mélyen kötődnek, így a szakítás nagyon megviseli őket. Ilyenkor fontos, hogy észrevegyék, mennyi ember szereti és értékeli őket, és bátran kezdjenek új kapcsolatokat, amelyek erősítik önbizalmukat.

