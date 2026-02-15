A világ legfurcsább esküvői szokásai garantáltan sokkolni fognak

Minden nemzetnek megvannak a maga sajátos tradíciói és hagyományai, amelyek természetesen a különböző esküvői szokásokra is kiterjednek. Egyes országokban vicces, máshol furcsa vagy éppen kifejezetten bizarr esküvői tradíciók is léteznek. Ezúttal összeszedtük a legkülönösebb esküvői szokásokat a nagyvilágból. Íme a lista!
- A világban számos furcsa esküvői szokás van, ami különös vagy bizarr.
- Ezek a tradíciók bizonyos nemzetek számára természetesek, azonban másoknak furcsák lehetnek.
- Egy magyar esküvői tradíció is felkerült a listára.
Ezek a legfurcsább esküvői szokások a nagyvilágból
A világ esküvői hagyományai elképesztően sokszínűek és meglepőek: minden kultúrában más módon ünneplik a házasságkötést. Egyes szokások játékos próbára teszik a párt, mások a szerencsét vagy a termékenységet hivatottak biztosítani, de mindegyik mélyen gyökerezik a hagyományokban, és felejthetetlenné teszi a nagy napot. Íme a furcsa esküvői szokások.
Dél-Korea
Néhány dél-koreai esküvőn a ceremónia után a barátai és rokonai összekötik a vőlegény bokáját, majd szárított hallal vagy bottal verik a talpát. Bár fájdalmasnak hangzik, a próbát játékosnak szánják, és az a célja, hogy a férfi erejét és jellemét bizonyítsa a leendő feleség előtt. Az esküvői hagyományok között ez az egyik legbizarrabb.
Németország
A német esküvők előestéjén a vendégek összegyűlnek, és porcelán, valamint kerámiatárgyakat törnek össze. A párnak utána össze kell takarítania mindent, ami a közös élet nehézségeinek szimbolikus leküzdését jelképezi. Üveget tilos törni, mert az balszerencsét hozna az alkalomra.
Kenya
A masai kultúrában a menyasszony apja a házasság előtt ráköp a lánya fejére és mellkasára, ami áldásnak számít. Az esküvői rituálét követően a menyasszony nem nézhet vissza, hogy ne rontsa el a szerencséjét.
Indonézia
A hagyományos jávai esküvőkön indonéz szokások szerint a menyasszony siraman nevű rituálén esik át, amely során az idősebb rokonok virágokkal illatosított vizet öntenek rá. Ez a tisztálkodás a házasság előtti megtisztulást jelképezi. A ceremónia általában nyilvános, a családtagok felváltva öntik a vizet a menyasszonyra, miközben imákat mondanak – külső szemlélőként igazán szürreális élmény lehet ez a szokás. A délkelet-ázsiai ország bővelkedik más érdekes hagyományokban is. Az egyik, hogy Indonéziában az esküvőt követő három napban a szerelmespár nem használhatja a fürdőszobát.
Svédország
A svéd esküvőkön a vendégek nem fogják vissza magukat. Ha a vőlegény kimegy a teremből, akkor a férfi vendégek sorban csókolják meg a menyasszonyt, ha az ara távozik, akkor pedig a hölgyvendégek teszik ugyanezt a vőlegénnyel. Talán különös lehet, de ebből a játékos hagyományból általában nincs sértődés az északi országban. Azért valljuk be, hogy a magyar esküvői szokások között jobb, hogy nem szerepel ez a hagyomány.
Magyarország (Románia)
Hazánkban és Romániában is gyakori, hogy a násznép „elrabolja” a menyasszonyt a lakodalom előtt. A vőlegénynek vissza kell szereznie, amelyhez mindenféle feladatokat kell teljesítenie. Ez az általában humoros intermezzo próbára teszi a férfi elszántságát.
Görögország
Görög esküvőkön a legjobb barátja borotválja a vőlegény arcát a nagy napon. Ezután a családtagok mézet és mandulát adnak neki, ami a boldog és termékeny házasságot biztosítja.
Mongólia
A mongol párok, akik esküvői időpontot akarnak választani, először levágnak együtt egy csirkét, majd megvizsgálják a máját. Ha egészséges, folytathatják a szervezést, ha nem, ismétlik a rituálét, amíg megfelelő májat nem találnak.
