Melyik csakrád aktív? Derítsd ki a tesztünkből!

Az ősi indiai bölcsek tudását ma már egyre többen veszik komolyan. A Védák szerint életünket az energia-csomópontok, 7 csakra szabályozza. Ezek úgy működnek, mint a lakásban a biztosítékok: ha valamelyik leverődik, sötétség lesz a fejben. Egyúttal a csakrák rendszere egyfajta spirituális létra is, aminek a tetejére jutva közvetlenül kapcsolódhatunk a mindenséghez.

A csakratérkép: az energiaközpontok helyzete az emberi testben.

Forrás: Shutterstock

Spirituális teszt: melyik csakrád a legaktívabb? 7 csakrából áll a belső energiarendszered.

Fényt derítünk az ősi, védikus tanításokra.

Kiderül, miért nem tudsz néha megszólalni, amikor kellene.

Rájössz, mint kéne javítanod.

Kiderül, melyik csakrád a legaktívabb.

Ahogy egyre mélyebbre ásod magad a jóga világában, rájössz, hogy a testi rugalmasság csak a belépőjegy egy sokkal izgalmasabb belső utazáshoz. A csakráid nem csupán misztikus ködbe burkolt pontok a gerinc mentén, hanem lüktető vezérlőpultok, amik alapjaiban határozzák meg a hangulatodat, a reakcióidat és a kisugárzásodat. Ezek az energiaközpontok tudnak túl- és alulműködni, amit jógával, gyógynövényekkel és meditációval lehet orvosolni, mert ha nem tesszük, betegségeket is tudnak okozni.

Mik azok a csakrák? Mit csinál egy csakra?

A csakrák az indiai ezoterikus hagyományok szerint az emberi testben elhelyezkedő lelki energiaközpont magjai, amelyek a gerinc mentén helyezkednek el annak tövétől a fejtetőig. Az indiai bölcselet szerint az ember sokkal több, mint a fizikai teste és a megvilágosodáshoz végig kell menni ezen a spirituális létrán. Az ősi hindu iratok, a Védák alapján a csakrákat a szusumna (vagy más néven nádi) kapcsolja össze, amelyen az életenergia (prána) áramlik. Ha megérted a csakrák működését, megváltoztathatják az életed. Már régóta jógázol és kezded érezni, hogy valami megmozdult benned, akkor itt az ideje, hogy benézzünk a spirituális motorháztető alá, és kiderítsük, melyik energiaközpontod vette át az irányítást a hétköznapjaid felett.

Derítsd ki, melyik energiaközpontod a legaktívabb! Töltsd ki kvízünket!

Tudd meg, hogy a földhözragadtság vagy a spirituális szárnyalás jellemzi-e a mostani korszakodat.