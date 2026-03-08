Melyik csakrád aktív? Derítsd ki a tesztünkből!

Az ősi indiai bölcsek tudását ma már egyre többen veszik komolyan. A Védák szerint életünket az energia-csomópontok, 7 csakra szabályozza. Ezek úgy működnek, mint a lakásban a biztosítékok: ha valamelyik leverődik, sötétség lesz a fejben. Egyúttal a csakrák rendszere egyfajta spirituális létra is, aminek a tetejére jutva közvetlenül kapcsolódhatunk a mindenséghez.
Spirituális teszt: melyik csakrád a legaktívabb?
- 7 csakrából áll a belső energiarendszered.
- Fényt derítünk az ősi, védikus tanításokra.
- Kiderül, miért nem tudsz néha megszólalni, amikor kellene.
- Rájössz, mint kéne javítanod.
- Kiderül, melyik csakrád a legaktívabb.
Ahogy egyre mélyebbre ásod magad a jóga világában, rájössz, hogy a testi rugalmasság csak a belépőjegy egy sokkal izgalmasabb belső utazáshoz. A csakráid nem csupán misztikus ködbe burkolt pontok a gerinc mentén, hanem lüktető vezérlőpultok, amik alapjaiban határozzák meg a hangulatodat, a reakcióidat és a kisugárzásodat. Ezek az energiaközpontok tudnak túl- és alulműködni, amit jógával, gyógynövényekkel és meditációval lehet orvosolni, mert ha nem tesszük, betegségeket is tudnak okozni.
Mik azok a csakrák? Mit csinál egy csakra?
A csakrák az indiai ezoterikus hagyományok szerint az emberi testben elhelyezkedő lelki energiaközpont magjai, amelyek a gerinc mentén helyezkednek el annak tövétől a fejtetőig. Az indiai bölcselet szerint az ember sokkal több, mint a fizikai teste és a megvilágosodáshoz végig kell menni ezen a spirituális létrán. Az ősi hindu iratok, a Védák alapján a csakrákat a szusumna (vagy más néven nádi) kapcsolja össze, amelyen az életenergia (prána) áramlik. Ha megérted a csakrák működését, megváltoztathatják az életed. Már régóta jógázol és kezded érezni, hogy valami megmozdult benned, akkor itt az ideje, hogy benézzünk a spirituális motorháztető alá, és kiderítsük, melyik energiaközpontod vette át az irányítást a hétköznapjaid felett.
Derítsd ki, melyik energiaközpontod a legaktívabb! Töltsd ki kvízünket!
Tudd meg, hogy a földhözragadtság vagy a spirituális szárnyalás jellemzi-e a mostani korszakodat.
1. Mi az első gondolatod reggel, amikor megszólal az ébresztő?
A) „Kaja, pénz, túlélés – induljon a nap!”
B) „Bárcsak egy tüzes éjszaka után ébrednék valaki mellett.”
C) „Ma is megmutatom mindenkinek, ki a főnök!”
D) „Béke, szeretet és egy kávé – ennyi kell csak.”
E) „Már most tudom, mit fogok mondani a meetingen.”
F) „Éreztem, hogy pont ekkor fog megszólalni...”
G) „Minden egy nagyobb egész része, még ez a korai kelés is.”
2. Hogyan reagálsz, ha valaki beszólogat neked a forgalomban?
A) Rátenyerelsz a dudára, és mész tovább a dolgodra.
B) Csak megigazítod a hajad a visszapillantóban, és rámosolyogsz.
C) Kikiabálsz, hogy tanuljon meg vezetni a szerencsétlenje.
D) Megbocsátasz neki, biztos csak rossz napja van.
E) Elegánsan és frappánsan visszaszólsz valami olyat, amitől elnémul.
F) Már messziről láttad a szemén, hogy balhézni fog.
G) Csak figyeled az eseményeket, mintha egy filmet néznél.
3. Mire költenéd a lottónyereményed nagy részét?
A) Ingatlanba fektetném, hogy végre legyen egy biztos bázisom.
B) Elutaznék egy egzotikus szigetre élvezni az életet.
C) Beindítanám a saját birodalmamat, ahol én diktálok.
D) Alapítványt hoznék létre a rászorulóknak.
E) Megírnám és kiadnám végre a saját könyvemet.
F) Elvonulnék egy csendes helyre meditálni és festeni.
G) Nem a pénz számít, de biztosan jó helyre kerülne.
4. Mivel töltöd legszívesebben a péntek estédet?
A) Egy kiadós vacsorával otthon, a biztonságban.
B) Tánccal, flörttel vagy egy izgalmas randival.
C) Eddig is dolgoztam, és még van pár tervem a sikerhez.
D) A barátaimmal beszélgetek és lelkizek.
E) Egy jó beszélgetéssel vagy közösségi eseményen veszek részt.
F) Olvasással vagy egy elgondolkodtató filmmel.
G) Csendes szemlélődéssel vagy jógával.
5. Mi a legfontosabb számodra egy párkapcsolatban?
A) Az anyagi biztonság és a közös otthon.
B) A szenvedély és a fizikai vonzalom.
C) Hogy felnézzenek rám és tiszteljenek.
D) Az érzelmi közelség és az empátia.
E) A folyamatos őszinte kommunikáció.
F) Hogy szavak nélkül is értsük egymást.
G) A közös spirituális fejlődés.
6. Hogyan viselkedsz egy munkahelyi konfliktus során?
A) Foggal-körömmel véded a pozíciódat.
B) Megpróbálod elviccelni vagy kreatívan megoldani.
C) Erőből lenyomod az ellenfeledet.
D) Próbálsz mindenkit kibékíteni.
E) Világosan és érthetően elmondod az érveidet.
F) Hallgatsz a megérzéseidre, mielőtt lépnél.
G) Felülemelkedsz az egészen, nem veszed magadra.
7. Mi az, amitől a legjobban tartasz az életben?
A) A szegénységtől és a bizonytalanságtól.
B) Az unalomtól és a szürkeségtől.
C) A kudarctól és a tehetetlenségtől.
D) A magánytól és az elutasítástól.
E) Ha elhallgattatnak vagy nem értenek meg.
F) Ha elveszíted a kapcsolatot a belső hangoddal.
G) Ha értelmetlennek érzed a létezésedet.
8. Milyen hobbi vonz a leginkább?
A) Kertészkedés vagy barkácsolás.
B) Tánc, festés vagy bármi, ami alkotás.
C) Versenysportok vagy vezetés.
D) Önkénteskedés vagy állatmentés.
E) Blogolás, éneklés vagy nyelvtanulás.
F) Tarot, asztrológia vagy álomfejtés.
G) Meditáció vagy filozófiai olvasmányok.
9. Mi a véleményed az őszinteségről?
A) Csak annyira vagyok őszinte, amennyire a túléléshez feltétlen szükséges.
B) Mindig azt mondom, ami épp jól esik.
C) Az igazság hatalom, jól kell vele bánni.
D) Az igazság néha fáj, de a szeretet fontosabb.
E) Az őszinteség mindennek az alapja, bármi áron.
F) Többet látok a szavak mögé, mint amit kimondanak.
G) Az igazság egyetemes, nem kell magyarázni.
10. Hogyan jellemeznéd a mostani életszakaszodat?
A) A stabilitás megteremtése.
B) Az élvezetek és a felfedezés ideje.
C) A harcok és az érvényesülés korszaka.
D) A nyitás és a gyógyulás fázisa.
E) Az önkifejezés és a véleménynyilvánítás korszaka.
F) A belső válaszok keresésének időszaka.
G) A megvilágosodás és a belső béke megteremtése.
Megoldókulcs:
Legtöbb A: Gyökércsakra
Ez az alap, a fundamentum, ami a biztonságért és a túlélésért felel. Ha állandóan a sárga csekkek miatt aggódsz, vagy úgy érzed, semmi sem biztos az életedben, akkor a gyökércsakrád tisztításra szorul. Túl aktív állapotában túlzott materializmus, kapzsiság vagy agresszív védekező mechanizmusok jelenhetnek meg, ami megnehezíti az érzelmi rugalmasságot.
Legtöbb B: Szakrális csakra
Itt lakik az életkedv, a szexualitás és minden, ami élvezetet okoz. Ha ez a terület blokkolva van, az életed olyan lesz, mint egy fekete-fehér némafilm hang nélkül: unalmas, száraz és végtelenül szomorú. Ha pedig túl aktív, egyszerűen nem fogsz tudni spirituálisan továbblépni a felsőbb szintre.
Legtöbb C: Köldök, avagy napfonat csakra
A hagyomány szerint ez az önbizalom és az akaraterő központja. Harmonikus működése sugárzó életerőt, tettvágyat és a személyes célok eléréséhez szükséges belső stabilitást ad. Ha blokkolt, önbizalomhiány, félelem vagy határozatlanság jelentkezhet. Ha túl aktív, akkor túlzott dominancia, agresszió vagy kontrollvágy léphet fel.
Legtöbb D: Szívcsakra
A szívcsakra a híd az alsóbb ösztönök és a felsőbb szellemi szintek között, ahol a szeretet és az elfogadás lakozik. Ha túl zárkózott vagy, vagy épp ellenkezőleg, mindenkit is meg akarsz menteni önmagától, akkor itt van némi finomhangolni való.
Legtöbb E: Torokcsakra
Ez a kommunikáció kapuja, amin keresztül kiengeded az igazságodat a világba, vagy épp lenyeled a békát, ha nem mersz megszólalni. Ha gyakran érzel gombócot a torkodban, az a torokcsakrád segélykiáltása. Harmonikusan működve tiszta és hiteles kommunikációhoz vezet, képessé tesz kiállni magadért anélkül, hogy bántanál másokat. Ha blokkolt, akkor az elfojtott érzelmek, önhazugságok és a kreativitás hiánya jelentkezhet, de az éneklés, mantrázás vagy kék fény vizualizáció oldhatja a feszültséget.
Legtöbb F: Harmadik szem csakra
Az indiaiak szerint itt lakik az intuíció és a tisztánlátás. Te már tudsz hallgatni rá és sok felesleges kört megspórol neked. A harmadik szemed hamarabb kiszúrja a bajt, mint ahogy te elkezdenél agyalni rajta. Ha blokkolt, fejfájás, zavarodottság vagy realitáselvesztés léphet fel.
Legtöbb G: Koronacsakra
Ez a legfelsőbb szint, ahol összekapcsolódsz a mindenséggel. Te már tudod, hogy nem csak egy test vagy. Ha ez a kapu nyitva van, akkor te már birtokában vagy a belső békének, amit semmi és senki nem tud elvenni tőled, még a legidegesítőbb exed sem. Ha blokkolt, elmagányosodás, cinizmus vagy spirituális vakság léphet fel, de meditációval vagy fehér fény vizualizációval megnyitható.
