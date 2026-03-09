Az univerzum letaszít a trónról: ennek a 3 csillagjegynek most leesik a koronája

Fáj, dühít és szétmarcangol a tehetetlenség. Ilyen érzés az, amikor már bekövezett a balszerencse, és onnan tekintünk vissza a szebb napokra. Három csillagjegynek most elérkezik ez az idő. Fényesítsd ki még utoljára a koronád, mert nemsokára az is a porba hull!

A csillagjegyek sorsát a bolygók állása befolyásolja.

Forrás: Shutterstock

Csillagjegyek és a bolygók állásai

Vannak időszakok, amikor úgy érezzük, minden a helyén van: siker, magabiztosság, lendület. Az asztrológia szerint azonban a bolygók mozgása néha váratlan fordulatokat hozhat. És ha rendszeresen olvasod a horoszkópod, akkor tisztában lehetsz az univerzum üzeneteivel, és fel tudsz készülni a változásokra.

Kíváncsi vagy, hogy mennyire vagy manipulálható? Vagy, hogy melyik csillagjegy lehet a legjobb barátod? Vagy szimplán meg akarod tudni, hogy milyen fordulatokat hoz a március? Ezeket mind megtudhatod a horoszkópodból!

Csillagjegyek, akiknek most át kell adniuk a helyüket

Bizonyos bolygóállások komoly kihívásokat okozhatnak egyes csillagjegyek életében. Most 3 jegynek lesz próbára téve a türelme, hiszen több akadállyal is szembe kell nézniük. Ennek során pedig sajnos nem fogják olyan királyian érezni magukat! Ha te is köztük vagy, akkor úgy tűnik, nem lesz a legszerencsésebb a tavaszod – még akkor sem, ha a Tűz Ló éve mást ígért.

Bika (04.21.–05.20.)

A Bikák általában stabilnak és magabiztosnak érzik magukat, most viszont kibillennek ebből a királyi egyensúlyból. Ideje rugalmasabban kezelni a helyzeteket, mert különben könnyen a feje tetejére állhat körülötted minden! Félreértések, összeveszések, sőt még váratlan kiadások is várnak rád! Kapaszkodj meg, mert rázós heteid lesznek!

Skorpió (10.23.–11.22.)

A Skorpiók számára most érzelmileg megterhelő időszak jön. A belső bizonytalanságot váratlan búcsú is tetézni fogja. Pihenj sokat, fókuszálj a belső békédre, és ne feledd: ezek a kihívások hosszú távon segíthetnek, hogy tisztábban lásd a saját határaid!

Oroszlán (07.23.– 08.22.)

Az Oroszlánok imádják, ha a figyelem középpontjában állhatnak. Most viszont ez igencsak kellemetlenül fog bekövetkezni. Nem árt odafigyelned arra, hogy kinek mit mondasz a munkahelyeden, ugyanis egy nem várt konfliktus egyből rád állítja a reflektorfényt (vagyis ez esetben inkább kihallgató fényt). Ha nem kezeled helyén a dolgokat, akkor pedig könnyen lehet, hogy el is engedik a kezed.

Csillagjegyek korona nélkül Nyugi, ez az időszak nem tart örökké! Bár az univerzum szeret néha kicsit megtaposni, hogy mindenki tudja, hol a helye, attól még ezt felfoghatod tanulópénznek is! A kihívásokat pedig emelt fővel vészeld át, még akkor, ha már nem lesz rajtad a tiarád!

