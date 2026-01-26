Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 26., hétfő Paula, Vanda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
válóok

Párkapcsolati pénzügyek? 3 tipp, hogyan hozd szóba, hogy baj van

válóok pénzügyek párkapcsolat pénz
Simon Benedek
2026.01.26.
Sok vita zajlik arról, hogy mekkora szerepe van a pénznek egy párkapcsolatban. Az biztos, hogy a párkapcsolati pénzügyek kényes terület, amelyről mindenképpen érdemes beszélni, hogy elkerüljétek a későbbi kellemetlenségeket.

Emlékszel a A nyár, amikor megszépültem harmadik évadának egyik jelenetére, ami éppen a párkapcsolati pénzügyek ügyes-bajos dolgaira reflektál? Arról a részről beszélünk, amikor a tehetős háttérrel rendelkező Jeremiah titkos hitelkártyát nyit, majd a felhalmozott tartozása végül rossz hitelminősítéshez vezet, aminek a kapcsolata látja a kárát. Egy friss felmérés szerint ez a jelenség nem csak a filmekben és sorozatokban létezik: egy kutatás szerint a párok 33 százalékát kifejezetten taszítja, ha a párja a lehetőségein felül él.

Párkapcsolati pénzügyek: egy fiatal pár pénzt számol az asztalon.
A párkapcsolati pénzügyek nehéz terep. Segítünk, hogyan hozd szóba!
Forrás:  Getty Images
  • Egy párkapcsolatban fontos, hogy nyíltan beszéljünk a pénzügykről.
  • A pénzügyi hűtlenség szakítsához vezethet.
  • Mutatunk néhány tippet, hogyan hozd szóba a párkapcsolatodban a pénzügyeket. 

Miért veszélyes, ha rosszul kezelitek a párkapcsolati pénzügyeket?

„A pénzügyi problémák a párkapcsolati stressz leggyakoribb forrásai” – hangsúlyozza Traci Williams pénzügyi terapeuta a Cosmopolitan oldalnak. A felelőtlen költekezés idővel aláássa az intimitást, és akár szakításhoz is vezethet, különösen akkor, ha közös anyagi döntésekről van szó. A pénz szerepe a párkapcsolatban elsősorban tehát a bizalmat és az intimitást ássa alá, ha nem kezelitek megfelelően.

Figyelmeztető jelek, amelyek azt mutatják, hogy nincs minden rendben a kapcsolatban a pénzügyekkel

A pénzügyi hűtlenség létező fogalom. A különböző eltitkolt adósságok, rejtett vásárlások valós és nem ritka problémák a párkapcsolati pénzügyek kezelésében. Bár sokan igyekeznek nem tudomást venni a pénzügyi problémákról, néhány intő jel már korán megmutatkozik:

  • rendszeres túlköltekezés,
  • a pénzről szóló beszélgetések kerülése,
  • nagyobb adósságok,
  • nincsenek hosszútávú tervek,
  • az életszínvonal látszólagos fenntartása a valós anyagi helyzet ellenére.

Ezek önmagukban még nem jelentik azt, hogy a kapcsolatotok menthetetlen, de mindenképpen rátok fér egy kiadós beszélgetés a pénzügyekről.

Hogyan beszéljünk a pénzről egy párkapcsolatban?

A pénzügyekről szóló párbeszédet érdemes azelőtt lefolytatni, hogy komoly elhatározásokat tennél a párkapcsolatotokkal kapcsolatban. Egy hosszú, őszinte beszélgetés sokszor hatással van a másik félre és képes megoldani a problémákat – ha mindkét fél partner ebben. Íme néhány tipp, hogyan közelítsd meg a témát a pároddal!

  1. Őszintén, de nem támadóan: a cél a közös megoldás, nem a hibáztatás. A hangsúly azon legyen, hogyan lehet együtt előrelépni, nem pedig a másik hibázatásán. 
  2. Az okok megértése: a rossz pénzkezelés mögött gyakran hozott minták, megfelelési kényszer vagy szégyenérzet áll. Ezek feltárása empátiát és türelmet igényel.
  3. Empátia, de határokkal: a megértés nem jelenti azt, hogy minden belefér. Fontos a pénzügyi határok kijelölése, például a „külön kassza” fenntartása addig, amíg a bizalom nem áll helyre.

Ezek is érdekelhetnek a pénzről és a párkapcsolatokról:

A bizalom alapköve? Közös kassza egy párkapcsolatban pro és kontra

Ha a bizalom és az együttműködés az alapja a kapcsolatotoknak, akkor bármelyik megoldás jól működhet – akár közös, akár külön, akár vegyes pénzügyi rendszerben gondolkodtok.

Azok a mocskos anyagiak! A gazdag férfi válogatósabb és csapodár

A pénz igenis számít, ha párkapcsolatról van szó

Egy 32 éves férfi Excel-táblázatot vezetett a randikról, egy hónap után benyújtotta a számlát

Egy fiatal nő mesélte el döbbenetes történetét, amelyben randipartnere meghúzta a totális váratlant.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu