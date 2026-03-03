Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 3., kedd Kornélia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
méret

A melltartó viselése nem csak divatkérdés – a nem megfelelő fazon komoly panaszokat okozhat

Shutterstock -
méret mell megfelelő melltartó melltartó
Zedna Life
2026.03.03.
A melltartó mindennapi ruhadarab, amelynek elsődleges célja a tartás és a komfort biztosítása. A nem megfelelő melltartó azonban hosszú távon kellemetlen panaszokat és akár egészségügyi problémákat is okozhat.

A melltartó mérete, fazonja és anyaga nem csupán esztétikai kérdés. A túl szoros vagy nem megfelelően illeszkedő melltartó folyamatos nyomást gyakorolhat a mellkasra, a vállra és a gerincre. A nem megfelelő tartás a testtartás megváltozásához vezethet, ami hát- és nyakfájdalmat eredményezhet.

Kicsi a nőre a melltartója
A túl szoros vagy nem megfelelően illeszkedő melltartó folyamatos nyomást gyakorolhat a mellkasra, a vállra és a gerincre.
Forrás: 123RF

Hogyan hat a rossz melltartó a szervezetre?

A túl szoros melltartó elszoríthatja a mell alatti területet, ami bőrirritációhoz és vérkeringési zavarhoz vezethet. A vállpántok bevághatnak a bőrbe, vállfájdalmat és izomfeszülést okozva. A túl laza melltartó ezzel szemben nem biztosít megfelelő alátámasztást, így a mell súlya a hátizmokra terhelődik.

A nem megfelelő melltartó viselése hosszú távon testtartási problémákat is előidézhet. A váll előreesése, a hát felső szakaszának fokozott görbülete és a lapockák közötti fájdalom gyakori panasz.

Bőrproblémák és kellemetlen tünetek

A rossz melltartó dörzsölheti a bőrt, különösen meleg időben vagy fizikai aktivitás közben. A nem légáteresztő anyagok fokozhatják az izzadást, ami bőrgombás fertőzések vagy gyulladás kialakulásához vezethet. A túl szoros kosár nyomási pontokat hozhat létre, amelyek érzékenységet okoznak.

Fontos tudni, hogy a melltartó önmagában nem okoz emlődaganatot, azonban a tartós kényelmetlenség és a bőrproblémák életminőség-romláshoz vezethetnek.

Mikor érdemes méretet váltani?

A melltartó mérete az élet során változhat. Testsúlyingadozás, terhesség, szoptatás vagy hormonális változások hatására a mell mérete és formája módosulhat. Ha a melltartó rendszeresen bevág, felcsúszik a háton, vagy a kosár nem fekszik fel megfelelően, érdemes szaküzletben méretet ellenőriztetni.

A megfelelő melltartó stabil tartást biztosít, nem nyom, nem dörzsöl, és viselése során nem okoz fájdalmat. A tudatos választás csökkenti a hát- és vállpanaszok kialakulásának esélyét.

Sport és speciális helyzetek szerepe

Külön figyelmet érdemel a melltartó kiválasztása sportolás vagy fokozott fizikai aktivitás esetén. A nem megfelelő sportmelltartó viselése futás, ugrálás vagy intenzív edzés közben túlzott mozgást enged a mellszövetnek, ami fájdalmat és hosszú távon a kötőszövet megnyúlását okozhatja. Ez nemcsak esztétikai kérdés, hanem komfort- és egészségügyi szempont is. A megfelelő tartást biztosító, a mell méretéhez és a mozgásformához igazított sportmelltartó csökkenti a terhelést a háton és a vállakon, valamint megelőzheti a mikrosérüléseket. A tudatos választás tehát nemcsak a mindennapi viseletnél, hanem aktív életmód mellett is kiemelten fontos.

Összegzés

A rossz melltartó hosszú távon izomfeszülést, bőrproblémákat és testtartási zavarokat okozhat. A megfelelő méret és fazon kiválasztása nem luxus, hanem az egészség megőrzésének része. A komfortos, jól illeszkedő melltartó tehermentesíti a hátat és hozzájárul a mindennapi jó közérzethez.

Az alábbi cikkeink a megfelelő melltartó kiválasztásában nyújtanak segítséget:

Vége a tökéletes melltartó utáni kutatásnak! Elhoztuk a legtutibb útmutatót a női gardrób legcsábítóbb darabjaihoz

Utálsz fehérneműt vásárolni magadnak, mert azt sem tudod, mi fán terem? Ne aggódj, mi elvégeztük a nehéz munkát, hogy segítsünk neked megtalálni a legjobb melltartót.

Kidörzsölődő combok, mell alatti izzadás? – Ez a 3 tipp segít átvészelni a nyári kánikulát

Nyáron az izzadás gyakran jelentkezhet melltájon, háton vagy combtőnél is. Néhány egyszerű trükkel a nyári izzadás azonban enyhíthető, így a meleg napokat is feszengés nélkül élvezheted.

Nem ideális a melltartód a ruhádhoz? Válaszd az öntapadósat! Megmutatjuk, hogyan viseld

Mutatjuk, hogyan használd jól, hogy tényleg működjön – és mire figyelj, ha tökéletes megjelenést szeretnél kompromisszumok nélkül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu