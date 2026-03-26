2026. márc. 26., csütörtök Emánuel

A török horoszkóp szerint így irányítod a háttérből a családi drámákat

Jónás Ágnes
2026.03.26.
Ez az ősi rendszer mindenen átlát, még azt is tudja, milyen titkos eszközöket vetsz be, hogy családtagjaidat az érdekeidnek megfelelően befolyásold. A török horoszkóp nem a hónapokhoz, hanem a születésed napjához kötődik, így meglepően pontos képet adhat arról, hogyan viselkedsz a kapcsolataidban, különösen a családodon belül. A kérdés már csak az, bele mersz-e nézni ebbe a tükörbe.

A török asztrológia egyik különlegessége, hogy a csillajegyeket a születésed napja alapján határozza meg. Nincs más dolgod, mint az alábbi minitáblázatból kikeresni a sajátodat, majd elolvasni a rád vonatkozó részt a török horoszkópból. Elég erős vagy, hogy befogadd az őszinte mondatokat? Egyik sem ítélkezni akar feletted, sokkal inkább a javadat kívánja szolgálni, akár egy megbízható iránytű. 

Fatima szeme, török horoszkóp cikkhez
A török horoszkóp olyasmit is elárul rólad, amit a legnagyobb titokban akartál tartani. 
Forrás: Shutterstock

 A török horoszkóp tudja, mit művelsz a háttérben

  • A török asztológia az ősi hitvilágból és az eurázsiai hagyományokból táplálkozik.
  • Keresd ki születésed napjának dátumát, majd tudd meg, milyen igazsággal és tanáccsal szembesít a török horoszkópod.

A török horoszkóp 5 alapvető csillagjegye és a hozzájuk tartozó születési dátumok

  • Tengri: az ég istenének védelme alatt (01, 06, 11, 16, 21, 26, 31. napok)
  • Umay: a társaságkedvelő lélek (02, 07, 12, 17, 22, 27. napok)
  • Erlik: a művészi lázadó (03, 08, 13, 18, 23, 28. napok)
  • Ay Dede: a kalandvágyó utazó (04, 09, 14, 19, 24, 29. napok)
  • Mergen: az igazság bajnoka (05, 10, 15, 20, 25, 30. napok)

A török horoszkóp most szembesít a családhoz való hozzáállásoddal

Nem ítélkezik, pusztán irányt mutat a belső békéd eléréséhez

  • Tengri – Az ég istenének védelme alatt

Ösztönösen érzed, mikor kell visszafognod magad, és pont ez a furfangos hozzáállás az, amivel szinte mindig eléred, amit szeretnél. Még, ha mások bőrére is megy a játék. De feledd, nem minden csata éri meg az örökös taktikázást. 

  • Umay – A társaságkedvelő lélek

A török horoszkóp tudja, hogy finoman adagolod az információt, és pontosan tudod, kinek mit kell mondanod ahhoz, hogy a dolgok a kívánt irányba forduljanak. Érdemes néha megvizsgálnod azt is, hogy önmagaddal mennyire vagy őszinte. 

  • Erlik – A művészi lázadó

Békeszerető ember vagy, mégis te indítod el legtöbbször az érzelmi lavinákat. Amikor pedig már áll a bál, látványosan és sértődötten elhagyod a helyiséget. Menekülés helyett inkább válaszd az őszinte, empatikus kommunikációt a családtagjaiddal. 

  • Ay Dede – A kalandvágyó utazó

Általában kívülállóként szemléled a családi játszmákat, néha azonban előfordul, hogy megengedsz magadnak egy-egy ironikus megjegyzést, amivel képes vagy újabb konfliktust generálni. Nem szép dolog ironizálni és ítélkezni, inkább mondd meg kerek perec, mi a problémád és törekedj a megoldásra. Ne feledd, ha mások felett ítélkezel, veled is megtehetik ugyanezt.

  • Mergen – Az igazság bajnoka

Csendes vagy és mentálisan stabil, de megesik, hogy felidegesít, ha a párod túl sok időt tölt a családjával. Ne akarj hosszú távon falakat építeni, mert megeshet, hogy egyszer magadra maradsz. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu