Manifesztáció: 6 mód, hogy közvetlenül tudj beszélgetni az univerzummal

Eleged van abból, hogy a vágyaid csak ábrándok maradnak, miközben másoknak látszólag minden az ölébe hullik? Ideje újratárgyalni a viszonyodat a kozmikus ügyfélszolgálattal, mert a néma gyereknek az univerzum sem érti a szavát. Tanulj meg kommunikálni vele és csináld jól a manifesztációt!

A belső béke a legfontosabb, és hogy gyakorold a manifesztációt.

Forrás: Shutterstock

6 mód a manifesztációhoz, hogy közvetlenül tudj beszélgetni az univerzummal A sebészi pontosságú fogalmazás fontossága a vágyaidnál.

A jelen idő használatának sorsformáló ereje van.

A kétségbeesést cseréld le a tiszta hálára.

A belső mozi és a cselekvés elválaszthatatlan egységének fontossága.

Még mindig a siker és a boldogság receptjét keresed? Nem küld elég jelet az univerzum? Lehet, benned van a hiba! Ha beülsz egy étterembe, és annyit mondasz a pincérnek, hogy „valami finomat hozzon”, ne kezdj el hisztizni, ha egy tál pacalt kapsz. Az univerzum pont ilyen könyörtelenül pontosan hajtja végre a zavaros kéréseidet is. A spirituális telefonvonal ugyanis nem süket, csak te tárcsázol rendszeresen mellé, miközben a várakozó zenét hallgatod egészen az ítéletnapig. Készítsd a jegyzetfüzeted, mert most megtanulhatod, hogyan írd át a sorsod forgatókönyvét úgy, hogy azt végre le is forgassák!

1. Kozmikus GPS és a sebészi pontosság

A „szeretnék sikeres lenni” kérés értelmezhetetlen a mindenség számára. Olyan, mintha egy taxistól azt kérnéd, vigyen „valahova, ahol jó”. Legyél sokkal konkrétabb: ha például álmaid munkáját szeretnéd megtalálni, írd le pontosan, mennyi pénzt akarsz látni a számládon, milyen pozícióban ülnél szívesen, és heti hány nap home office járna neked. A sors szereti a pontos koordinátákat.

2. Fogalmazz jelen időben

A nyelv formálja a hitet, a hit formálja a viselkedést. Cseréld le a „remélem” és a „majd egyszer” kezdetű mondatokat pozitív, jelenbe mutató kifejezésekre: "építem a karrierem", "úton vagyok a célom felé". A tudatodnak át kell állnia a várakozásról a birtoklásra. Ha te sem hiszed el, hogy megtörténik, miért várnád el a világtól, hogy tálcán kínálja neked?

3. Kapcsolódj az érzéseidhez és tanulj meg elengedni

És az univerzum csak a harmóniára válaszol. Amikor görcsölsz, azt üzened, hogy félsz, a félelem pedig blokkolja az energiákat. Cseréld le hát hálára és gyakorold, még azelőtt, hogy meglenne az, ami miatt hálát érezhetnél. A sorsjegyen se lehet nyerni, ha nem kaparod le, nem igaz? Talán őrültségnek tűnik, de a nyugalom mágnesként vonzza, míg a ragaszkodás csak taszítja a lehetőségeket.