Manifesztáció: 6 mód, hogy közvetlenül tudj beszélgetni az univerzummal

Eleged van abból, hogy a vágyaid csak ábrándok maradnak, miközben másoknak látszólag minden az ölébe hullik? Ideje újratárgyalni a viszonyodat a kozmikus ügyfélszolgálattal, mert a néma gyereknek az univerzum sem érti a szavát. Tanulj meg kommunikálni vele és csináld jól a manifesztációt!
6 mód a manifesztációhoz, hogy közvetlenül tudj beszélgetni az univerzummal
- A sebészi pontosságú fogalmazás fontossága a vágyaidnál.
- A jelen idő használatának sorsformáló ereje van.
- A kétségbeesést cseréld le a tiszta hálára.
- A belső mozi és a cselekvés elválaszthatatlan egységének fontossága.
Még mindig a siker és a boldogság receptjét keresed? Nem küld elég jelet az univerzum? Lehet, benned van a hiba! Ha beülsz egy étterembe, és annyit mondasz a pincérnek, hogy „valami finomat hozzon”, ne kezdj el hisztizni, ha egy tál pacalt kapsz. Az univerzum pont ilyen könyörtelenül pontosan hajtja végre a zavaros kéréseidet is. A spirituális telefonvonal ugyanis nem süket, csak te tárcsázol rendszeresen mellé, miközben a várakozó zenét hallgatod egészen az ítéletnapig. Készítsd a jegyzetfüzeted, mert most megtanulhatod, hogyan írd át a sorsod forgatókönyvét úgy, hogy azt végre le is forgassák!
1. Kozmikus GPS és a sebészi pontosság
A „szeretnék sikeres lenni” kérés értelmezhetetlen a mindenség számára. Olyan, mintha egy taxistól azt kérnéd, vigyen „valahova, ahol jó”. Legyél sokkal konkrétabb: ha például álmaid munkáját szeretnéd megtalálni, írd le pontosan, mennyi pénzt akarsz látni a számládon, milyen pozícióban ülnél szívesen, és heti hány nap home office járna neked. A sors szereti a pontos koordinátákat.
2. Fogalmazz jelen időben
A nyelv formálja a hitet, a hit formálja a viselkedést. Cseréld le a „remélem” és a „majd egyszer” kezdetű mondatokat pozitív, jelenbe mutató kifejezésekre: "építem a karrierem", "úton vagyok a célom felé". A tudatodnak át kell állnia a várakozásról a birtoklásra. Ha te sem hiszed el, hogy megtörténik, miért várnád el a világtól, hogy tálcán kínálja neked?
3. Kapcsolódj az érzéseidhez és tanulj meg elengedni
És az univerzum csak a harmóniára válaszol. Amikor görcsölsz, azt üzened, hogy félsz, a félelem pedig blokkolja az energiákat. Cseréld le hát hálára és gyakorold, még azelőtt, hogy meglenne az, ami miatt hálát érezhetnél. A sorsjegyen se lehet nyerni, ha nem kaparod le, nem igaz? Talán őrültségnek tűnik, de a nyugalom mágnesként vonzza, míg a ragaszkodás csak taszítja a lehetőségeket.
4. Vizualizálj HD felbontásban
Ahelyett, hogy csak felskiccelnéd a siker elmosódott vázlatát, inkább élesítsd a képet, mert különben csak delulu lesz. Figyeld meg, mi van rajtad, milyen zajok vannak a szobában, lásd a felvillanó üzenetet a telefonodon, és érezd a széket magad alatt, amikor megérkezik a hír. Tedd a jelenetet annyira konkréttá, hogy szinte be tudj lépni a képbe.
Szoktasd elmédet az új valóságodhoz. Ez az ismerősség csökkenti a félelmet, oldja a hezitálást, és segít észrevenni a lehetőségeket, amint azok megjelennek. Gyakorolj koncentráltan két percig minden reggel vagy este; a rövid, rendszeres alkalmak sokkal hatékonyabban formálják át az életed, mint a ritka, maratoni erőfeszítések.
5. Cselekedj, ne csak várd a sült galambot
A manifesztációhoz cselekedned kell, hogy létrejöjjön a partnerség közted és a végtelen lehetőségek között. Minden egyes elküldött e-mail, minden frissített önéletrajz és minden apró, tudatos mozdulat azt üzeni a sorsnak, hogy te már nem csak álmodozol, hanem aktívan helyet csinálsz az új életednek. A lendület ugyanis apró, ismétlődő lépésekből épül fel, és mire észbe kapnál, az erőfeszítésed és az elvárásaid végre szinkronba kerülnek.
6. Engedd el és teremts meg a belső békéd
A megszállottság olyan, mint a túl szoros ölelés: megfojtod vele a lehetőségeket. A görcsös akarás csak a félelmet táplálja, a félelem pedig úgy blokkolja az energiákat, mint egy rosszul kivitelezett útfelújítás a csúcsforgalomban. Miután beállítottad a célpontot és megtetted az első lépéseket, térj vissza a jelenbe, élvezd a kávéd, és bízz a folyamatban – a dolog úton van, neked pedig már csak a fogadására kell készen állnod egy laza, magabiztos mosollyal.
