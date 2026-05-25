Megvan a sokkoló válasz − Ezért nincs egyetlen kismamafotó sem II. Erzsébetről

Gondolkoztál már rajta, hogy miért nem láttál egy kismamafotót sem II. Erzsébetről? A legendás brit uralkodónő négy gyermeket hozott a világra, ám menyeivel ellentétben egy fénykép sem található róla, ahogy kerekedő pocakkal tart beszédet. Ez a mai szemmel szokatlan jelenség a várandóssághoz való hozzáállásban gyökerezik és szorosan összefügg a kismama-öltözködés alakulásával. Tarts velünk és ismerd meg a divattörténet babaváró oldalát!

Kismama-öltözködés fontos fejezete a divattörténetnek.

Forrás: Hulton Archive

Kismama-öltözködés az évszázadok alatt A kismama-öltözködés története szorosan összefüggött a várandóssághoz való hozzáállással.

Egészen a huszadik század közepéig tabu volt a pocak mutogatása.

Elképzelhető, hogy napjainkban átestünk a ló túloldalára?

Fűző, rejtegetés és titkolózás: a terhesség megítélése a történelemben

Aki a 20. század előtt várandós nőről készült ábrázolást keres, javasolt az idegszálak jó vastag bebalzsamozása, illetve egy nagy kanál türelem bevétele. Tudniillik egészen a múlt század közepéig szigorúan privát, szinte rejtegetni való dolog volt a terhesség, mivel emlékeztette az embereket arra, hogy a kisbabát bizony nem a dajkamesékben emlegetett gólya hozza. Ennél fogva a terhesség látható jeleit bő anyagok, magas szabásminta mögé rejtették.

A középkor folyamán kényelmetlen, a test változásait még véletlenül sem lekövető ruhába tuszkolták magukat a kismamák, az első kismamaruha-féleségek csak a 18. században jelentek meg.

Mária Leopoldina főhercegnő Adrienne kismamaruhában.

Forrás: profimedia

Persze ezeknél sem a ma ismert, hasat kihangsúlyozó darabokra kell gondolni, az ún. Adrienne ruha egyfajta derék nélküli, redőzött, könnyű anyagból készült darab volt. A leleményes asszonyok a férfi ruhatár egy elemét is kölcsönvették: az állítható méretű férfi mellény kényelmes alternatívája volt a női fűzőnek.

Ennek megértéséhez a hiányos orvosi ismereteket, valamint a magas csecsemőhalandósághoz kapcsolódó babonákat is ismerni kell. Sokan a vetélés, rossz szellemektől való félelem miatt titkolták látható terhességüket.

Kismama-öltözködés változása a 19. századba

Egészen a francia forradalomig ez határozta meg a kismama divatot, míg a guilloutine alatt megjelenő empire fazon, mely mell alatt elvágott szabásmintájával azóta is meghatározó fazon a kismamák ruhatárában.