5 dolog, amivel átverhetnek az all you can eat-éttermek

Egy külföld nyaralás során annak is megvan a varázsa, ha megpróbáljuk megismerni az adott nemzetiség kulináris kultúráját. Ilyenkor a legtöbben azt mondanák, hogy köszönik szépen, de nem kérnek az interkontinentális reggelikből és vacsorákból. Ha viszont az egyszerűséget, a kényelmet és a pénztárcabarát megoldásokat preferálod, akkor könnyen lehet, hogy már többször is igent mondtál a svédasztalos étkezésekre. Erre az 5 dologra viszont érdemes figyelned, ha ilyen helyen eszel.
A svédasztalos éttermek titka
- A pénztárcánknak valóban megéri a svédasztalos étkezés, de vannak bizonyos dolgok, melyekkel nem mindenki van tisztában.
- A svédasztalos éttermekben érdemes odafigyelni arra, hogy mit eszünk, elvégre az ételek nem minden esetben frissek.
- Ezeken a helyeken a mennyiségre kerül a hangsúly a minőség helyett.
Svédasztalos étkezés – Az all inclusive átka
Az all inclusive szállásoknál nincs megállás! Korlátlan mennyiségű étel, minden, mi szem-szájnak ingere. Valljuk be, ilyen helyzetekben felettébb könnyen válhatunk a Móricz Zsigmond-féle Kis Jánossá. Az pedig, hogy hogyan viselkedünk ilyen helyeken, rendkívül sokat árul el a személyiségünkről.
Ha belépünk egy svédasztalos étterembe, mi magunk is észlelhetjük, hogy ezeken a helyeken a minőségről átkerül a hangsúly a mennyiségre. Félreértés ne essék, attól még ehetünk itt igazán jókat – de nem biztos például, hogy az ételek kifejezetten frissek lesznek. Ezeken a pénztárcabarát „all you can eat” helyeken tehát pontosan az előbb említett indok miatt vannak bizonyos ételek, melyeket nem érdemes a tányérunkra helyezni.
5 titok, amiről jobb, ha tudsz
1. A sajtos ételek nem mindig frissek
Hiába élsz-halsz a sajtért, egy svédasztalos étteremben az, ha egy ételt sajttal van bevonva, sokszor lehet árulkodó jel. A sajtnak ugyanis az a szuperképessége, hogy az intenzív és ínycsiklandó ízével képes kérdéses állagokat és ízeket is elrejteni. Vagyis meglehet, hogy az az étel, amin olvasztott sajt található, már nem éppen a legfrissebb.
2. Ha azt hitted, hogy minden nap friss ételt raknak ki, akkor tévedsz!
Az csak álomvilág, ahol a svédasztalos éttermekben minden egyes nap új étel kerül ki, friss hozzávalókból. A svédasztalos étkezés ugyanis sokszor megegyezik a maradékmentes étkezéssel is. Hiszen ha az adott saláta a nap végére kicsit megfonnyad, akkor az másnap lehet, hogy leves formájában tér vissza; ha a kifli kicsit megkeményedik, akkor az pudingos desszert formájában köszön vissza később, és még sorolhatnánk. Valójában ezzel semmi gond nincsen abban az esetben, ha az étel még valóban fogyasztható – hiszen a maradékmentes étkezés igazán környezetbarát módszer.
3. Az ételek valószínűleg már jó ideje kint vannak
Bár az élelmiszer-biztonsági alapelvek szerint a romlandó ételek csak maximum két óráig lehetnek kint a pulton, azért valószínűleg vannak olyan éttermek, ahol nem tartják be a legakkurátusabban ezeket a szabályokat. Ebből a szempontból tehát sokkal jobban teszed, ha egy túlzsúfolt étterembe mész, ugyanis minél több az ember, annál gyorsabban fogy el az étel, vagyis rendszeresebben cserélik őket, és frissebb étel kerül a tányérodra.
4. Nagy a valószínűsége annak, hogy a legínycsiklandóbb falatok a sor legvégén vannak eldugva
Gondolj bele, ezeknek az éttermeknek az a célja, hogy minél több profitot termeljenek. Vagyis az éri meg nekik, ha a drága ételekből csak kevesebb fogy el. Ne csodálkozz tehát, ha a steaket már nem tudod ráhelyezni a zsúfolásig telepakolt tányérodra. Ha igazán szemfüles akarsz lenni, akkor előbb menj egy kört, és nézd meg, hogy mi a kínálat – csak ez után kezdj neki a szedésnek.
5. Baktérium, szennyeződés és vírus mindenütt
A svédasztalos étterem velejárója, hogy ebben az élményben a többi vendéggel együtt részesedsz. Jó esetben mindenki ugyanazt a szedőt fogja meg (bár van, aki feljogosítva érzi magát arra, hogy kézzel nyúlkáljon bele a közös ételbe), de még ebben az esetben is elkaphatsz egy csomó kellemetlen dolgot. Hiszen elég csupán egyetlen ember, aki nem mosott kezet mosdóhasználat után. És akkor azokról nem is beszéltünk, akik betegen mennek el nyaralni, és beletüsszögnek és -köhögnek az ételekbe. Nyami.
