5 dolog, amivel átverhetnek az all you can eat-éttermek

Egy külföld nyaralás során annak is megvan a varázsa, ha megpróbáljuk megismerni az adott nemzetiség kulináris kultúráját. Ilyenkor a legtöbben azt mondanák, hogy köszönik szépen, de nem kérnek az interkontinentális reggelikből és vacsorákból. Ha viszont az egyszerűséget, a kényelmet és a pénztárcabarát megoldásokat preferálod, akkor könnyen lehet, hogy már többször is igent mondtál a svédasztalos étkezésekre. Erre az 5 dologra viszont érdemes figyelned, ha ilyen helyen eszel.

A svédasztalos éttermeknek vannak hátulütői is.

A svédasztalos éttermek titka A pénztárcánknak valóban megéri a svédasztalos étkezés, de vannak bizonyos dolgok, melyekkel nem mindenki van tisztában.

A svédasztalos éttermekben érdemes odafigyelni arra, hogy mit eszünk, elvégre az ételek nem minden esetben frissek.

Ezeken a helyeken a mennyiségre kerül a hangsúly a minőség helyett.

Svédasztalos étkezés – Az all inclusive átka

Az all inclusive szállásoknál nincs megállás! Korlátlan mennyiségű étel, minden, mi szem-szájnak ingere. Valljuk be, ilyen helyzetekben felettébb könnyen válhatunk a Móricz Zsigmond-féle Kis Jánossá. Az pedig, hogy hogyan viselkedünk ilyen helyeken, rendkívül sokat árul el a személyiségünkről.

Ha belépünk egy svédasztalos étterembe, mi magunk is észlelhetjük, hogy ezeken a helyeken a minőségről átkerül a hangsúly a mennyiségre. Félreértés ne essék, attól még ehetünk itt igazán jókat – de nem biztos például, hogy az ételek kifejezetten frissek lesznek. Ezeken a pénztárcabarát „all you can eat” helyeken tehát pontosan az előbb említett indok miatt vannak bizonyos ételek, melyeket nem érdemes a tányérunkra helyezni.

5 titok, amiről jobb, ha tudsz

1. A sajtos ételek nem mindig frissek

Hiába élsz-halsz a sajtért, egy svédasztalos étteremben az, ha egy ételt sajttal van bevonva, sokszor lehet árulkodó jel. A sajtnak ugyanis az a szuperképessége, hogy az intenzív és ínycsiklandó ízével képes kérdéses állagokat és ízeket is elrejteni. Vagyis meglehet, hogy az az étel, amin olvasztott sajt található, már nem éppen a legfrissebb.

2. Ha azt hitted, hogy minden nap friss ételt raknak ki, akkor tévedsz!

Az csak álomvilág, ahol a svédasztalos éttermekben minden egyes nap új étel kerül ki, friss hozzávalókból. A svédasztalos étkezés ugyanis sokszor megegyezik a maradékmentes étkezéssel is. Hiszen ha az adott saláta a nap végére kicsit megfonnyad, akkor az másnap lehet, hogy leves formájában tér vissza; ha a kifli kicsit megkeményedik, akkor az pudingos desszert formájában köszön vissza később, és még sorolhatnánk. Valójában ezzel semmi gond nincsen abban az esetben, ha az étel még valóban fogyasztható – hiszen a maradékmentes étkezés igazán környezetbarát módszer.