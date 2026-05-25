Ez az 5 gyerekkori élmény dönti el, hogy mennyire leszel kiegyensúlyozott felnőtt

Jónás Ágnes
2026.05.25.
A lélek golyóálló mellényét nem a luxusutazások, a méregdrága élményparkok vagy a legújabb kütyük adják. Most megtudhatod, melyek azok az egyszerű gyerekkori élmények, amelyek a legstabilabb alapot biztosíthatják a kiegyensúlyozott felnőttléthez.

Bizonyára te sem a hotelek csillagainak számára emlékszel, hanem azokra a kedves történésekre és a szeretetteljes érzelmi közegre, ami körbevett anno, és ami valamiért nyugalommal, örömmel és elégedettséggel töltött el. Ezekhez a korai pozitív tapasztalatokhoz, más néven gyerekkori élményekhez életed során folyton vissza-visszanyúlhatsz, különöen akkor, amikor mélypontra kerülsz. Agyad innen merít erőt, és innen mozgósítja tartalékait, mert nosztalgiázás közben dopamin és oxitocin szabadul fel.

Gyerekkori élmény, anya és lánya a hegyekben
5 fontos gyerekkori élmény, amiből életed végéig csak profitálhatsz.
  • A pozitív gyerekkori élmények akár 72%-kal is csökkenthetik a felnőttkori depresszió kialakulásának esélyét.
  • A mesék, a közös családi rituálék és a biztonságos hibázás élménye érzelmi stabilitást adhat felnőttkorra is.
  • Azok a gyerekek, akik megtapasztalták a szülői támogatást, felnőttként magabiztosabbak, jobb problémamegoldók.

A Johns Hopkins Egyetem egyik mérföldkőnek számító kutatása rávilágított arra, hogy a magas számú pozitív gyermekkori élmény akár 72%-kal is csökkentheti a felnőttkori depresszió és a mentális problémák kialakulásának valószínűségét. Íme azok, amelyek a szakértők szerint a legstabilabb alapot adják a felnőttléthez. 

1. Elmerülhettél a mesék világában

Ha szüleid rendszeresen olvastak neked mesét, akkor elmondatod magadról, hogy szupererővel ruháztak fel egy egész életre. Nem véletlen, hogy a mesék hőseihez hasonlóan te is megtanultál felkelni a nehéz helyzetekből, és nem érzed megterhelőnek, hogy bizalom alapú társas kapcsolatokat alakíts ki. 

2. Megbízható keretrendszer: a közös étkezések

Szombat reggeli palacsintázás vagy közös mézeskalácssütés – ezek a gyerekkori élmények adhatták meg a belső stabilitást és azt, hogy felnőttként képes legyél nyitni mások felé. Keretet adtak a mindennapoknak, a megszokott keretrendszer pedig nyugalommal tölt el a mai napig.

3. A biztonságos hibázás élménye

Lehet, hogy egyike vagy azon szerencséseknek, akivel nem kiabáltak a szülei, ha véletlenül kilöttyintette a kakaót gyerekként? Nagyon helyes! A jó hír, hogy te megtanultad, hogy a hiba nem tragédia, nem világkatasztrófa, sokkal inkább egy megoldandó feladat. 

Felnőttként ezért nem rémülsz meg akkor, ha valami nem úgy sül el, ahogy szeretted volna. 

4. A pálya széléről szurkoltak neked: szülői jelenlét fontos eseményeken

Ha anyukád vagy apukád régen ott ült az ovis rendezvényeken, vagy szurkoltak a sportpálya szélén, amikor fontos meccsed volt, akkor neked aligha lesz gondod a magabiztossággal. Amikor ugyanis lenéztél a színpadról, és találkozott a tekinteted a szüleidével, az agyadban azonnal bekapcsolt a jutalmazó központ

Ez az élmény építette fel azt a sziklaszilárd belső meggyőződést, hogy értékes vagy, és hogy a teljesítményed fontos a külvilág számára.

gyerekkori élmény házi feladattal
Akik megtapasztalták a szülői támogatást, felnőttként magabiztosabbak és jobb problémamegoldók.
Forrás: Shutterstock

5. Segítetettek a házi feladatban

Tudtad, hogy az a gyerek, aki megtapasztalta, hogy elakadás esetén van kihez fordulnia, felnőttként sokkal jobb csapatjátékos lesz? Arról nem is beszélve, hogy közülük kerülnek ki a legjobb cégvezetők, hiszen nem szégyellnek kérdezni, és türelmesen segítenek a kollégáknak is. A házi feladatban nyújtott segítség a legfontosabb gyerekkori élmények egyike. Az, hogy nem kell egyedül megküzdeni a nehézségekkel, hosszabb távon fejleszti a problémamegoldó képességet.

