Ez az 5 gyerekkori élmény dönti el, hogy mennyire leszel kiegyensúlyozott felnőtt

Bizonyára te sem a hotelek csillagainak számára emlékszel, hanem azokra a kedves történésekre és a szeretetteljes érzelmi közegre, ami körbevett anno, és ami valamiért nyugalommal, örömmel és elégedettséggel töltött el. Ezekhez a korai pozitív tapasztalatokhoz, más néven gyerekkori élményekhez életed során folyton vissza-visszanyúlhatsz, különöen akkor, amikor mélypontra kerülsz. Agyad innen merít erőt, és innen mozgósítja tartalékait, mert nosztalgiázás közben dopamin és oxitocin szabadul fel.

5 fontos gyerekkori élmény, amiből életed végéig csak profitálhatsz.

5 gyerekkori élmény dönti el, stabil leszel-e felnőttként A pozitív gyerekkori élmények akár 72%-kal is csökkenthetik a felnőttkori depresszió kialakulásának esélyét.

A mesék, a közös családi rituálék és a biztonságos hibázás élménye érzelmi stabilitást adhat felnőttkorra is.

Azok a gyerekek, akik megtapasztalták a szülői támogatást, felnőttként magabiztosabbak, jobb problémamegoldók.

A Johns Hopkins Egyetem egyik mérföldkőnek számító kutatása rávilágított arra, hogy a magas számú pozitív gyermekkori élmény akár 72%-kal is csökkentheti a felnőttkori depresszió és a mentális problémák kialakulásának valószínűségét. Íme azok, amelyek a szakértők szerint a legstabilabb alapot adják a felnőttléthez.

1. Elmerülhettél a mesék világában

Ha szüleid rendszeresen olvastak neked mesét, akkor elmondatod magadról, hogy szupererővel ruháztak fel egy egész életre. Nem véletlen, hogy a mesék hőseihez hasonlóan te is megtanultál felkelni a nehéz helyzetekből, és nem érzed megterhelőnek, hogy bizalom alapú társas kapcsolatokat alakíts ki.

2. Megbízható keretrendszer: a közös étkezések

Szombat reggeli palacsintázás vagy közös mézeskalácssütés – ezek a gyerekkori élmények adhatták meg a belső stabilitást és azt, hogy felnőttként képes legyél nyitni mások felé. Keretet adtak a mindennapoknak, a megszokott keretrendszer pedig nyugalommal tölt el a mai napig.

3. A biztonságos hibázás élménye

Lehet, hogy egyike vagy azon szerencséseknek, akivel nem kiabáltak a szülei, ha véletlenül kilöttyintette a kakaót gyerekként? Nagyon helyes! A jó hír, hogy te megtanultad, hogy a hiba nem tragédia, nem világkatasztrófa, sokkal inkább egy megoldandó feladat.

Felnőttként ezért nem rémülsz meg akkor, ha valami nem úgy sül el, ahogy szeretted volna.

4. A pálya széléről szurkoltak neked: szülői jelenlét fontos eseményeken

Ha anyukád vagy apukád régen ott ült az ovis rendezvényeken, vagy szurkoltak a sportpálya szélén, amikor fontos meccsed volt, akkor neked aligha lesz gondod a magabiztossággal. Amikor ugyanis lenéztél a színpadról, és találkozott a tekinteted a szüleidével, az agyadban azonnal bekapcsolt a jutalmazó központ.