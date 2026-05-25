Ékszer, csat, fogpótlás – hogyan ismerd fel a fémallergiát, és mit tehetsz ellene?

A fémallergia sokak számára elsőként egy ékszerre adott bőrreakcióként mutatkozik meg – de valójában egy összetett immunológiai folyamat eredménye, amelynek megértése segít a tünetek kezelésében és a visszatérő reakciók megelőzésében.

Mit kell tudni a fémallergiáról? A fémallergia kontakt típusú túlérzékenységi reakció – nem azonnali, hanem késleltetett immunválasz

A leggyakoribb allergén fém a nikkel, de kobalt, króm és palládium is okozhat reakciót

A tünetek általában 12–48 órával az érintkezés után jelennek meg

jellemző tünetek: vörösség, viszketés, hólyagosodás az érintkező területen

nem gyógyítható – a kezelés az allergén kerülésén alapul

fogászati implantátumok és ortopédiai beültetések is okozhatnak fémallergias reakciót

A fémallergia kialakulásának oka – hogyan érzékenyül el az immunrendszer?

A fémallergia nem valódi allergia a szó klasszikus immunológiai értelmében – nem IgE-alapú, azonnali túlérzékenységi reakcióról van szó, hanem késleltetett, T-sejt-közvetített kontakt-hiperszenzitvitásról, más nevén IV. típusú allergiás reakcióról. Ennek megértéséhez érdemes megvizsgálni, mi történik az első érintkezéskor.

Amikor egy fémion – például nikkelion – a bőrrel érintkezik, a fém apró mennyiségben oldódik az izzadságban, és behatol a bőr felső rétegeibe. Ott fehérjékhez kötődik, és egy új, az immunrendszer számára idegen molekulát – úgynevezett haptént – hoz létre. Az immunrendszer ezt a komplexet kóros antigénként azonosítja, és T-limfocitákat érzékenyít rá. Ez az érzékenyülési fázis általában hetektől hónapokig tart, anélkül, hogy tüneteket okozna.

Miután az érzékenyülés megtörtént, minden újabb érintkezés a fémmel kiváltja az immunreakciót: az érzékenyített T-sejtek felismerik a fémet és gyulladásos folyamatot indítanak el, és 12–48 órával az érintkezés után megjelennek a jellegzetes tünetek. Ez a késleltetett reakció különbözteti meg a fémallergiát az azonnali allergiás reakcióktól – például a méhallergiától.

Mely fémek okoznak leggyakrabban allergiát, és hol találkozunk velük?

A nikkel messze a leggyakoribb fémallergén: a fémallergiás esetek többségéért felelős. A nikkel rendkívül elterjedt az ipari termékekben: ékszerekben, gombok és csatok fémrészeiben, óraszíjakban, mobiltelefon-tokokban, szemüvegkeretekben, de egyes élelmiszerekben – például csokoládéban, diófélékben és hüvelyesekben – is megtalálható. A nikkelből szabad ionok oldódnak az izzadság hatására, és ez az oka a jellegzetes bőrreakcióknak.