Ékszer, csat, fogpótlás – hogyan ismerd fel a fémallergiát, és mit tehetsz ellene?

A fémallergia sokak számára elsőként egy ékszerre adott bőrreakcióként mutatkozik meg – de valójában egy összetett immunológiai folyamat eredménye, amelynek megértése segít a tünetek kezelésében és a visszatérő reakciók megelőzésében.
Mit kell tudni a fémallergiáról?
- A fémallergia kontakt típusú túlérzékenységi reakció – nem azonnali, hanem késleltetett immunválasz
- A leggyakoribb allergén fém a nikkel, de kobalt, króm és palládium is okozhat reakciót
- A tünetek általában 12–48 órával az érintkezés után jelennek meg
- jellemző tünetek: vörösség, viszketés, hólyagosodás az érintkező területen
- nem gyógyítható – a kezelés az allergén kerülésén alapul
- fogászati implantátumok és ortopédiai beültetések is okozhatnak fémallergias reakciót
A fémallergia kialakulásának oka – hogyan érzékenyül el az immunrendszer?
A fémallergia nem valódi allergia a szó klasszikus immunológiai értelmében – nem IgE-alapú, azonnali túlérzékenységi reakcióról van szó, hanem késleltetett, T-sejt-közvetített kontakt-hiperszenzitvitásról, más nevén IV. típusú allergiás reakcióról. Ennek megértéséhez érdemes megvizsgálni, mi történik az első érintkezéskor.
Amikor egy fémion – például nikkelion – a bőrrel érintkezik, a fém apró mennyiségben oldódik az izzadságban, és behatol a bőr felső rétegeibe. Ott fehérjékhez kötődik, és egy új, az immunrendszer számára idegen molekulát – úgynevezett haptént – hoz létre. Az immunrendszer ezt a komplexet kóros antigénként azonosítja, és T-limfocitákat érzékenyít rá. Ez az érzékenyülési fázis általában hetektől hónapokig tart, anélkül, hogy tüneteket okozna.
Miután az érzékenyülés megtörtént, minden újabb érintkezés a fémmel kiváltja az immunreakciót: az érzékenyített T-sejtek felismerik a fémet és gyulladásos folyamatot indítanak el, és 12–48 órával az érintkezés után megjelennek a jellegzetes tünetek. Ez a késleltetett reakció különbözteti meg a fémallergiát az azonnali allergiás reakcióktól – például a méhallergiától.
Mely fémek okoznak leggyakrabban allergiát, és hol találkozunk velük?
A nikkel messze a leggyakoribb fémallergén: a fémallergiás esetek többségéért felelős. A nikkel rendkívül elterjedt az ipari termékekben: ékszerekben, gombok és csatok fémrészeiben, óraszíjakban, mobiltelefon-tokokban, szemüvegkeretekben, de egyes élelmiszerekben – például csokoládéban, diófélékben és hüvelyesekben – is megtalálható. A nikkelből szabad ionok oldódnak az izzadság hatására, és ez az oka a jellegzetes bőrreakcióknak.
A kobalt szintén elterjedt allergén, és sokszor együtt fordul elő a nikkelallergiával. Kobaltot tartalmaznak egyes festékek, kerámia- és üvegtermékek, cementes felületek és ortopédiai ötvözetek. A króm – amelyet rozsdamentes acélban, bőrcserzésben és egyes festékekben alkalmaznak – szintén ismert allergén, elsősorban bőrgyógyászati és foglalkozási betegség formájában. A palládium fogászati ötvözetekben és egyes ékszerekben fordul elő, és nikkelallergiásokban keresztreakciót válthat ki.
Különös figyelmet érdemel az ortopédiai implantátumok és a fogászati fémtartalmú pótlások kérdése. Csípő- és térdprotézisek, csontszegek, fogszabályozók és egyes koronák fémötvözeteket tartalmaznak, amelyek fémallergias személyeknél helyi gyulladást, ízületi fájdalmat, bőrelváltozásokat és ritkán szisztémás reakciót okozhatnak. Implantátum beültetése előtt ezért érdemes elvégeztetni a fémallergiai tesztet.
Tünetek és diagnózis – hogyan ismerhető fel a fémallergia?
A fémallergia legjellemzőbb tünete az érintkező területen megjelenő kontakt ekcéma: a bőr vörössé, viszketővé válik, apró hólyagok is kialakulhatnak, amelyek felszakadva nedvező, kérges felszínt hagynak maguk után. A tünetek általában a fémtárggyal közvetlen érintkezésben lévő bőrterületen jelennek meg – például a fülcsimpánk mögött, ahol az ékszer hátlapja érintkezik a bőrrel, vagy a derék körül, ahol a csat.
A fémallergia diagnózisának aranystandardja az epikután teszt, más nevén tapaszteszt vagy patch-teszt. Ennél a vizsgálatnál különböző allergéneket tartalmazó tapaszokat ragasztanak a hát bőrére, és 48, illetve 72–96 óra elteltével leolvasnak az eredményt. Az a terület, ahol a bőr bepirult, megduzzadt vagy hólyagos lett, pozitív reakciót jelez az adott allergénre. A vizsgálatot allergológus vagy bőrgyógyász végzi.
Fontos megkülönböztetni a kontakt ekcémát a gyengébb minőségű ékszerekre adott egyszerű irritációs reakciótól: az irritáció bármilyen bőrön megjelenhet erős inger hatására, míg a valódi allergia immunológiai érzékenyülés eredménye, és már nagyon kis mennyiségű allergén is kiváltja. A kettő megkülönböztetése a tapaszteszt segítségével lehetséges.
Kezelés és megelőzés – mit lehet tenni fémallergia esetén?
A fémallergia nem gyógyítható: az érzékenyülés után az immunrendszer emléksejtjei megőrzik a fém felismerésének képességét, és bármilyen újabb érintkezés reakciót válthat ki. A kezelés alapja ezért az allergén elkerülése – vagyis a nikkel-, kobalt- vagy krómallegiás személyeknek kerülni kell azokat a tárgyakat, amelyek az adott fémet tartalmazzák.
Nikkelallergiánál különösen figyelni kell az ékszerekre: a 925-ös ezüst, a 18 karátos arany, a titán, a platina és a sebészeti acél általában nem tartalmaz kioldódó nikkeliont, ezért ezek biztonságos alternatívát kínálnak. Az EU-ban a nikkel-direktíva szabályozza, hogy a bőrrel tartósan érintkező tárgyakban mennyi nikkel oldódhat ki – ez némi védelmet nyújt, de nem teszi teljesen kockázatmentessé a fogasszíjakat, gombokat és csatokat.
Fellángolás esetén kortikoszteroid tartalmú kenőcs alkalmazása enyhíti a tüneteket, szájon át szedett antihisztamin csökkenti a viszketést. Súlyos, kiterjedt reakciónál orvosi kezelés szükséges. Hosszú távú megoldásként egyes esetekben allergiás deszenzibilizáció – fokozatos hozzászoktatás az allergénhez – is megkísérelhető, bár ennek hatékonysága kontakt fémallergiánál korlátosabb, mint a légúti allergiáknál.
