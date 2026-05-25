Túl szép, hogy igaz legyen? – 5 dolog, amire feltétlen figyelj lakásvásárláskor

Amikor valaki ingatlanvásárlásra adja a fejét, lelkesedése általában akkor ér véget, amikor elkezdenek lakásokat nézegetni. Elvégre hiába hitelképes valaki, ha maga az ingatlan rossz környéken van, esetleg jogi turpisság bújik meg a tapéta alatt. Annak érdekében, hogy a lakásvásárlás minél hatékonyabb legyen, megosztunk veled 5 olyan dolgot, amire feltétlen oda kel figyelni.

Bizonyos kritériumok betartásával a lakásvásárlás is hatékonyabb lesz.

Forrás: Shutterstock

Lakásvásárlás menete Egy ingatlan megvásárlása több hónapos folyamat, még készpénzes vevők esetén is.

Lakásvásárláskor több olyan trükk és kritérium létezik, mely megkönnyíti a keresést.

Lokáció, szomszédok, jogi helyzet, az ingatlan állapota a legfontosabb szempontok.

Ezt az 5 dolgot vedd figyelembe lakásvásárláskor

Amikor elszánjuk magunkat, hogy beruházunk egy ingatlanra, kenjük be vastagon idegeinket, mert ez kíméletlen türelemjáték, mely rengeteg szabadidőnket elveszi.

1. Kívülről befelé haladjunk

Megvehetjük a legmodernebb lakóparki lakást, de mivégett, ha maga a környék lepukkantabb, mint egy földúton használt kispolszki? Hiába a szép ház, ha épp egy reptér mellett van. Ez a két kiragadott példa jól szemlélteti, hogy a környék szerepe olykor fontosabb, mint maga az ingatlan állapota. Hisz a ház állapotán javíthatunk, ellenben a környékre csekély ráhatásunk van, mely a szomszédságra is érvényes.

Éppen ezért lakáskeresés közben haladjuk kívülről befelé: először nézzük meg a lokációt, a közbiztonságot, szolgáltatásokat, tömegközlekedést. Utána jöhet az ingatlan közvetlen környezete, a szomszédság feltérképezése, csak utoljára a konkrét lakás. Ezzel persze nem buzdítunk, hogy csak a környék miatt egy romhalmazba költözz.

Amikor leendő otthonunk környékét monitorozzuk tegyük fel az alábbi kérdéseket: Jó szívvel jönnék haza egyedül, hajnalban? El tudom képzelni, hogy a következő 10 évben ott éljek?

2. Az ár mindig legyen gyanús

Egy ingatlan árazása nem csupán annak értékéről, de a tulajdonos személyéről is sokat elárul. Túlárazott ingatlant nyilván senki sem akar venni, mely mohóságra utal, ám még ennél is gyanúsabb lehet a túlzottan alacsony ár. Ez leggyakrabban rejtett hibákat, jogi turpisságokat takarhat, amik gyakran a szerződés aláírása után kerülnek felszínre, ahonnan legfeljebb költséges pereskedés útján lehet visszatáncolni. Ennek kivédésére érdemes a kiszemelt lakás környékén lévő összes ingatlan négyzetméterárát megnézni, akár statisztikát is vezethetünk, hogy a lehető legjobb döntést hozzuk.