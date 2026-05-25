Túl szép, hogy igaz legyen? – 5 dolog, amire feltétlen figyelj lakásvásárláskor

Amikor valaki ingatlanvásárlásra adja a fejét, lelkesedése általában akkor ér véget, amikor elkezdenek lakásokat nézegetni. Elvégre hiába hitelképes valaki, ha maga az ingatlan rossz környéken van, esetleg jogi turpisság bújik meg a tapéta alatt. Annak érdekében, hogy a lakásvásárlás minél hatékonyabb legyen, megosztunk veled 5 olyan dolgot, amire feltétlen oda kel figyelni.
Lakásvásárlás menete
- Egy ingatlan megvásárlása több hónapos folyamat, még készpénzes vevők esetén is.
- Lakásvásárláskor több olyan trükk és kritérium létezik, mely megkönnyíti a keresést.
- Lokáció, szomszédok, jogi helyzet, az ingatlan állapota a legfontosabb szempontok.
Ezt az 5 dolgot vedd figyelembe lakásvásárláskor
Amikor elszánjuk magunkat, hogy beruházunk egy ingatlanra, kenjük be vastagon idegeinket, mert ez kíméletlen türelemjáték, mely rengeteg szabadidőnket elveszi.
1. Kívülről befelé haladjunk
Megvehetjük a legmodernebb lakóparki lakást, de mivégett, ha maga a környék lepukkantabb, mint egy földúton használt kispolszki? Hiába a szép ház, ha épp egy reptér mellett van. Ez a két kiragadott példa jól szemlélteti, hogy a környék szerepe olykor fontosabb, mint maga az ingatlan állapota. Hisz a ház állapotán javíthatunk, ellenben a környékre csekély ráhatásunk van, mely a szomszédságra is érvényes.
Éppen ezért lakáskeresés közben haladjuk kívülről befelé: először nézzük meg a lokációt, a közbiztonságot, szolgáltatásokat, tömegközlekedést. Utána jöhet az ingatlan közvetlen környezete, a szomszédság feltérképezése, csak utoljára a konkrét lakás. Ezzel persze nem buzdítunk, hogy csak a környék miatt egy romhalmazba költözz.
Amikor leendő otthonunk környékét monitorozzuk tegyük fel az alábbi kérdéseket: Jó szívvel jönnék haza egyedül, hajnalban? El tudom képzelni, hogy a következő 10 évben ott éljek?
2. Az ár mindig legyen gyanús
Egy ingatlan árazása nem csupán annak értékéről, de a tulajdonos személyéről is sokat elárul. Túlárazott ingatlant nyilván senki sem akar venni, mely mohóságra utal, ám még ennél is gyanúsabb lehet a túlzottan alacsony ár. Ez leggyakrabban rejtett hibákat, jogi turpisságokat takarhat, amik gyakran a szerződés aláírása után kerülnek felszínre, ahonnan legfeljebb költséges pereskedés útján lehet visszatáncolni. Ennek kivédésére érdemes a kiszemelt lakás környékén lévő összes ingatlan négyzetméterárát megnézni, akár statisztikát is vezethetünk, hogy a lehető legjobb döntést hozzuk.
3. Műszaki állapot mindenek felett
Kétségtelen, hogy egy igényes berendezés, festés sokat dobhat egy otthonon, ám mindez csupán a látszat, hisz egy rossz műszaki állapotban lévő ingatlannal könnyen megüthetjük a bokánkat, különösen a régebbi épületek esetén. Csokorba szedtük, hogy milyen műszaki jellemzőket kell figyelembe venni:
- Vezetékek állapota, ki lettek-e cserélve. Modern előírások szerint rézvezetékek a biztonságosak.
- Fűtési rendszerek: nem mindegy például, hogy elavult konvektor vagy modern radiátor van-e.
- Kazán, bojler minősége, állapota. (Nyílt égésterűeket már nem támogatják.)
- Épület anyaga: csúsztatott zsalu, panel vagy tégla?
- Esetleges korábbi vagy tervezett felújítások.
- Nyílászárók állapota, festés minősége.
- Látsz repedéseket, beázásokat a falon?
Amennyiben egyedül nem boldogulnánk, kérjünk műszaki állapotfelmérést szakértőtől.
4. Közös költség és energetika
Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, valóban a szóban forgó ingatlanban szeretnénk eltölteni az elkövetkező éveket, ismerni kell az olyan hétköznapi dolgokat, mint a közös költség, rezsi, a lakás fogyasztása. Érdemes felvenni a kapcsolatot a közös képviselővel, aki nem csupán a házzal járó költségekről, felújításokról, de még a szomszédságról is szolgálhat információval számunkra.
5. Tulajdoni lap fontossága
Tegyük fel, hogy tetszik egy ingatlan és már tárcsáznánk az ügyvédet az adásvételi ügyében. Mielőtt azonban erre sor kerülne, egyetlen lépés még hátra van: ki kell kérni a tulajdoni lapot, mely olyan, mint az ingatlan fekete doboza. Kiderül belőle a korábbi tulajdonosok neve, hogy mennyi ideig laktak ott, de ennél is fontosabb az ingatlan jogi állapota. Egy, a tulajdonjogot felülíró haszonélvezeti jog, jelzáloghitel, vagy épp peres eljárás gyakran csak ilyenkor derül ki. A hiteles tulajdoni lap online is lekérhető, melynek ára 4800 Ft alkalmanként.
A tudatos lakásvásárlás
Amikor ingatlant veszünk nem csupán otthont választunk, de egyben be is fektetjük a pénzünket. Éppen ezért át kell állítani az agyunkat és üzletemberként gondolkodni, nem csupán otthonkereső mezei honpolgárként. Ezzel a szemléletmóddal ugyanis nemcsak ideális lakást, de egy remek befektetést is találhatunk.
