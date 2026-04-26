Lesz, akinek a munkahelyi vitákon kell ügyesen átevickélnie, másnak a költekezésre vagy a pozíciójára kell jobban odafigyelnie, de olyanok is akadnak, akik előtt most igen kedvező lehetőségek nyílnak meg. A heti pénz- és karrierhoroszkóp alapján kerülni kell a kapkodást - eredménye annak lesz, ha valaki megfontoltan reagál, okosan gazdálkodik az energiájával, és időben felismeri, mikor érdemes megszólalni, és mikor jobb csendben maradni.

Heti pénz- és karrierhoroszkóp április 27-május 3.: a Bika vigyázzon a pozíciójára, a Vízöntő nyerő formában lesz

Heti pénz- és karrierhoroszkóp április 27-május 3.:

KOS

Kedden, szerdán és csütörtökön is lesznek olyan bolygószembenállások, amelyek nézeteltérés veszélyét szimbolizálják a munkában. Ehhez képest a pénteki telihold számodra kisebb jelentőségű lesz. Vagyis április utolsó napjaiban kell kerülnöd és/vagy megelőznöd a konfliktust, hogy utána nyugodtan tölthesd a hosszú hétvégét.

BIKA

Április utolsó napjaiban vigyáznod kell a munkahelyi pozíciódra. Jól fontold meg a szavaidat! Felelősségteljesnek kell maradnod. Ügyelned kell rá, hogy mit mondasz ki.

IKREK

Írd be a naptáradba, hogy a kedd a legalkalmasabb nap arra, hogy bárkivel bármit megbeszélj, egyeztess, azaz zöldágra juss! Egy mesés bolygóháromszög áll össze levegős jegyekben járó bolygókból: Ikrek Vénusz – Mérleg Hold – Vízöntő Plútó. Ez a siker napja lehet!

RÁK

Keddtől csütörtökig 3 nap alatt 4 bolygószembenállás megviselhet, ha megmentőt akarsz játszani. Ez azt jelenti, hogy most tényleg magadért kell küzdened. Nincs szabad kapacitásod más munkáját végzni.

OROSZLÁN

7 bolygószembenállás tökéletesen bizonyítja, hogy sok ingerlékeny emberrel lesz dolgod. Te szerencsére elképesztő idegrendszerrel rendelkezel. És sokat segít az optimista hozzáállásod is…

SZŰZ

7 nap alatt 7 bolygószembenállás lesz, ami konfliktust szimbolizál. Még jó, hogy mind a 4 elemi energia szuper fényszögekkel tompítja a nézeteltérés veszélyét. Hab a tortán, hogy vasárnap bolygód, a Merkúr átlép a kiegyensúlyozott Bikába. Innentől megnyugodhatsz, mert könnyebb lesz tervezni, kommunikálni, dolgozni.

MÉRLEG

A munkahelyen faragatlan emberek faragatlan stílusa boríthat ki. Észre se veszik, ha megbántanak téged. Ez kedden, szerdán és csütörtökön lesz különösen kritikus. Semmiképp se sértődj meg! Akkor se, ha lenne rá okod!

SKORPIÓ

Robotpilóta üzemmódban tudod végig csinálni a hetet. Egymást érik a munkahelyi kihívások. Szerencsére a szombati szuper fényszög visszaadja a hitedet és bizalmadat. Ezt egy embernek köszönheted. Tudnod kell, hogy ő csak a „hírhozó”. Mások is kedvelnek…

NYILAS

A hét első felében, azaz április utolsó napjaiban sorozatos bolygószembenállásoknak köszönhetően szinte minden lelkesítő ötletedet kicikizi valaki. Ettől leforrázva fogod érezni magadat. Lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy ne várd el mások támogatását, biztatását. Higgy magadban!

BAK

Kedvezően indul a hét a föld dominancia miatt. A föld elem a józanság és a gyakorlatiasság érvényre jutását jelenti. A hét során több összetűzésnek leszel a szem-, és fültanúja. Bölcsen tennéd, ha kimaradnál mindből.

VÍZÖNTŐ

Kedden nyerő formában leszel. Egy elképesztően jó bolygóháromszög áll össze levegős jegyekben járó bolygókból: Vízöntő Plútó - Ikrek Vénusz – Mérleg Hold. Könnyű dolgod lesz, ha kinyitod a szádat, és megelőzöd a másikat. Neked kell kimondanod azt, amit a főnök akar, gondol.

HALAK

A hosszú hétvégi ballagás és anyák napja is ürügyet szolgáltat a költekezésre. Pedig most még egy kicsit fogni kellene a pénzt. Szerencsére te egy találékony és kreatív ember vagy. Sokat segít az is, hogy a munkában jó hírt kapsz.