Heti szerelmi horoszkóp 2026. április 27-május 2.: az Oroszlán romantikára, a Skorpió konfliktusokra készüljön

Lesznek, akiknek most a türelem és az önuralom jelentheti a legtöbbet a párkapcsolatban, míg másoknak éppen az őszinte közeledés, a rugalmasság vagy a kimondott rajongás hozhat fordulatot. A heti szerelmi horoszkóp szerint most kiderülhet, melyik kapcsolat mennyire stabil.
Szerelmi horoszkóp 2026. április 27-május 2.:
- Kos
Ne vidd haza munkahelyi problémákat! Azt persze nem tudod eltitkolni, hogy feszült vagy, és persze nem is kell, de otthon ne csak erről szóljanak az esték. Mindenáron kerülnötök kell a vitát. Akkor lesz könnyebb dolgotok, ha észre veszitek, hogy szinte minden esetben mások miatt kapnátok össze…
- Bika
A pénteki telihold jelez feszültséget benned és köztetek egyaránt. Nem tudod egyedül megoldani a helyzetet. Szükséged lesz a párodra. Kedden négy szuper fényszög kedvez a tisztázásnak. Hamar kiderülhet, hogy nem egymással van bajotok, hanem azzal a sok nehézséggel, amit külön-külön cipeltek.
- Ikrek
Kedden egy elképesztő inspiratív bolygóháromszög áll össze levegős jegyekben járó bolygókból. Ettől szárnyakat kapsz. Kérdés, hogy a szerelmed képes-e veled repülni, és veled álmodni... Ha nem emeld fel magadhoz!
- Rák
Egész héten egymást követik a bolygószembenállások, amelyek civakodásra hajlamosítanak mindkettőtöket. Emiatt minden korábbinál fontosabb, hogy türelmesek és elnézőek legyetek egymással. Menni fog!
- Oroszlán
Acélozd meg magad, mert olyan bolygószembenállások jönnek, amik sorozatos vitákat jeleznek. Kár lenne belemenni ezekbe, főleg, mert most tényleg nem vezetnek sehova sem… Hétvégére viszont fellélegzést, sőt, romantikát jeleznek a csillagok!
- Szűz
A kritikus hajlamod most megmutatkozik, és nem tudsz lelkesedni azért, ami a másikat inspirálja. Ezt vasárnap az Ikrekbe lépő Uránusz szimbolizálja. Ne lepődj meg, ha a párodat meg ez idegesíti! A megoldás nem egymás győzködése, hanem egymás véleményének elfogadása. Már nem először.
- Mérleg
Te most valahogy képes vagy kívülről szemlélni az eseményeket. Ez jó, és örülj neki. De azért ne haragudj a párodra, ha ő jobban involválódik. Inkább nyugtasd meg, ha túlságosan ideges.
- Skorpió
Április utolsó napjaiban rengeteg diszharmonikus fényszög lesz az égen, amelyek konfliktust jeleznek. Mivel nem akarsz a pároddal sem összeveszni, túlélésre játszol, és elzárkózol előle is. Ez a részedről egyértelműen az önvédelem taktikája. Ha nem érti a párod, akkor áruld el neki!
- Nyilas
Az Uránusz vasárnapi jegyváltása mindkettőtök terveit felforgathatja a következő napokban. Most kiderül, mennyire vagytok rugalmasak és kreatívak. Szerencsére rád jó hatással van, ha a párod csillogó szemét látod. Adj hangot a rajongásodnak! Ettől szárnyakat kap, és a kapcsolatotok új szintre lép.
- Bak
Téged is megviselhetnének a bolygószembenállások, mégis tartod magad. A párod pedig nagyon hálás mindezért, akkor is, ha nem mondja. Káoszos helyzetek közepette az otthonotok a béke szigete.
- Vízöntő
Zseniális égi hír a számodra, hogy egyik uralkodó bolygód, az Uránusz vasárnap belépett az Ikrekbe. Innentől fellélegzel, és visszatér az életkedved. A párod veled örül, és újból beléd szeret, ha nem fogod vissza magadat, és kimutatod a rendíthetetlen optimizmusodat.
- Halak
Téged is megviselnek a feszültségek, de legalább ilyen fogékony vagy a segítő fényszögekre is, amik például kedden megkönnyítik a dolgodat. Ha szingli vagy, aznap egy különleges találkozásban, vagy ismerkedésben lehet részed!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: