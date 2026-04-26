Lesznek, akiknek most a türelem és az önuralom jelentheti a legtöbbet a párkapcsolatban, míg másoknak éppen az őszinte közeledés, a rugalmasság vagy a kimondott rajongás hozhat fordulatot. A heti szerelmi horoszkóp szerint most kiderülhet, melyik kapcsolat mennyire stabil.

Heti szerelmi horoszkóp 2026. április 27-május 2.: az Oroszlán romantikára, a Skorpió konfliktusokra készüljön

Kos

Ne vidd haza munkahelyi problémákat! Azt persze nem tudod eltitkolni, hogy feszült vagy, és persze nem is kell, de otthon ne csak erről szóljanak az esték. Mindenáron kerülnötök kell a vitát. Akkor lesz könnyebb dolgotok, ha észre veszitek, hogy szinte minden esetben mások miatt kapnátok össze…

Bika

A pénteki telihold jelez feszültséget benned és köztetek egyaránt. Nem tudod egyedül megoldani a helyzetet. Szükséged lesz a párodra. Kedden négy szuper fényszög kedvez a tisztázásnak. Hamar kiderülhet, hogy nem egymással van bajotok, hanem azzal a sok nehézséggel, amit külön-külön cipeltek.

Ikrek

Kedden egy elképesztő inspiratív bolygóháromszög áll össze levegős jegyekben járó bolygókból. Ettől szárnyakat kapsz. Kérdés, hogy a szerelmed képes-e veled repülni, és veled álmodni... Ha nem emeld fel magadhoz!

Rák

Egész héten egymást követik a bolygószembenállások, amelyek civakodásra hajlamosítanak mindkettőtöket. Emiatt minden korábbinál fontosabb, hogy türelmesek és elnézőek legyetek egymással. Menni fog!

Oroszlán

Acélozd meg magad, mert olyan bolygószembenállások jönnek, amik sorozatos vitákat jeleznek. Kár lenne belemenni ezekbe, főleg, mert most tényleg nem vezetnek sehova sem… Hétvégére viszont fellélegzést, sőt, romantikát jeleznek a csillagok!

Szűz

A kritikus hajlamod most megmutatkozik, és nem tudsz lelkesedni azért, ami a másikat inspirálja. Ezt vasárnap az Ikrekbe lépő Uránusz szimbolizálja. Ne lepődj meg, ha a párodat meg ez idegesíti! A megoldás nem egymás győzködése, hanem egymás véleményének elfogadása. Már nem először.

Mérleg

Te most valahogy képes vagy kívülről szemlélni az eseményeket. Ez jó, és örülj neki. De azért ne haragudj a párodra, ha ő jobban involválódik. Inkább nyugtasd meg, ha túlságosan ideges.

Skorpió

Április utolsó napjaiban rengeteg diszharmonikus fényszög lesz az égen, amelyek konfliktust jeleznek. Mivel nem akarsz a pároddal sem összeveszni, túlélésre játszol, és elzárkózol előle is. Ez a részedről egyértelműen az önvédelem taktikája. Ha nem érti a párod, akkor áruld el neki!

Nyilas

Az Uránusz vasárnapi jegyváltása mindkettőtök terveit felforgathatja a következő napokban. Most kiderül, mennyire vagytok rugalmasak és kreatívak. Szerencsére rád jó hatással van, ha a párod csillogó szemét látod. Adj hangot a rajongásodnak! Ettől szárnyakat kap, és a kapcsolatotok új szintre lép.

Bak

Téged is megviselhetnének a bolygószembenállások, mégis tartod magad. A párod pedig nagyon hálás mindezért, akkor is, ha nem mondja. Káoszos helyzetek közepette az otthonotok a béke szigete.

Vízöntő

Zseniális égi hír a számodra, hogy egyik uralkodó bolygód, az Uránusz vasárnap belépett az Ikrekbe. Innentől fellélegzel, és visszatér az életkedved. A párod veled örül, és újból beléd szeret, ha nem fogod vissza magadat, és kimutatod a rendíthetetlen optimizmusodat.

Halak

Téged is megviselnek a feszültségek, de legalább ilyen fogékony vagy a segítő fényszögekre is, amik például kedden megkönnyítik a dolgodat. Ha szingli vagy, aznap egy különleges találkozásban, vagy ismerkedésben lehet részed!