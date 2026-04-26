Kidobta pasiját a világhírű énekesnő: szörnyű dolgot követett el ellene a férfi

A 31 éves Megan Thee Stallion április 25-én tudatta, hogy bizonyos alapértékekből egyszerűen nem tud engedni. „Úgy döntöttem, hogy véget vetek a kapcsolatomnak” – fogalmazott. Hozzátette: „A bizalom, a hűség és a tisztelet számomra nem alku tárgya egy kapcsolatban, és amikor ezek az értékek veszélybe kerülnek, nincs igazi út előre. A következő időszakot arra szánom, hogy magamra figyeljek.”

Megan Thee Stallion újra szingli

Forrás: Getty Images North America

Megan Thee Stalliont megcsalta Klay Thompson

A nyilatkozatot egy indulatos Instagram-bejegyzés előzte meg. Ebben ugyan nem nevezte meg Klay Thompsont, de a bejegyzés tartalma alapján sokan úgy értelmezték, hogy a sportolónak üzent. Az énekesnő azt írta, végig a férfi mellett állt a kosárlabdaszezonban, annak ellenére, hogy erős hangulatingadozásai voltak és sokszor csúnyán viselkedett vele, most viszont azzal szembesült, hogy a másik fél még azt sem tudja, képes-e monogám kapcsolatban élni.

Megan Thee Stallion ezek után kijelentette, hogy elege van a helyzetből, és időre van szüksége. Mostanra azonban világos, hogy döntése végleges: lezárta a kapcsolatot.

Megan Thee Stallion és Klay Thompson 2025 júliusában jöttek össze, egy évet sem bírtak ki egymás mellett.

