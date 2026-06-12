Három éve halt meg a Hair főszereplője: így történt Treat Williams tragikus balesete

Három éve rázta meg Hollywoodot Treat Williams halálhíre. A népszerű színész egy tragikus motorbalesetben vesztette életét, családja pedig azóta is próbálja feldolgozni a történteket.

Treat Williams három évvel ezelőtt halt meg.

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Treat Williams halálát egy gondatlan autós okozta: így történt a tragédia

Richard Treat Williams Jr., akit a világ egyszerűen csak Treat Williamsként ismert, több mint öt évtizeden át dolgozott a szórakoztatóiparban. Pályafutása során számos filmben és televíziós sorozatban szerepelt, a legtöbben azonban a Hair című kultikus film Bergerjeként ismerték. Emellett olyan produkciókban is látható volt, mint az Everwood, A nagy svindli vagy a Zsaruvér. Utolsó munkái között Hallmark-filmek, valamint az FX Feud: Capote vs. The Swans című minisorozata szerepelt.

A tragédia 2023. június 12-én történt Vermont államban. A 71 éves színész Dorset közelében motorozott az 30-as úton, amikor egy vele szemben haladó autó váratlanul bekanyarodott elé. A rendőrségi jelentés szerint Ryan Koss egy 2008-as Honda Elementet vezetett, és balra kanyarodva keresztezte Williams útját. Az ütközés erejétől a színész lerepült a motorkerékpárról, és életveszélyes sérüléseket szenvedett. A helyszínre a vermonti állami rendőrség, a manchesteri tűzoltóság és más mentőegységek is kivonultak. Williamst helikopterrel az albanyi orvosi központba szállították New York államba, ám az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Nem került börtönbe a balesetet okozó sofőr

Halálát még aznap este megerősítette hosszú ideje mellette dolgozó menedzsere, Barry McPherson. A szakember megrendülten nyilatkozott a színész elvesztéséről, és úgy fogalmazott: Treat Williams nemcsak rendkívül tehetséges művész volt, hanem kivételes ember is, akit az egész szakma szeretett és tisztelt.

A hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a színész halálát a baleset következtében elszenvedett súlyos sérülések és a jelentős vérveszteség okozta.

A baleset után Ryan Koss ellen halált okozó súlyosan gondatlan járművezetés miatt emeltek vádat. A férfi kezdetben ártatlannak vallotta magát, és akár börtönbüntetésre is számíthatott volna. Az ügy végül 2024 márciusában zárult le, amikor a vádat enyhébb minősítésre módosították, és Koss bűnösnek vallotta magát halált okozó gondatlan vezetésben, így nem került börtönbe. Jogosítványát egy évre bevonták, egyéves felfüggesztett büntetést kapott, emellett mentálhigiénés tanácsadáson és helyreállító igazságszolgáltatási programban is részt kell vennie.