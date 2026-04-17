2026. ápr. 17., péntek

Egy házasság nem elég? – 3 csillagjegy, aki legalább kétszer mondja ki az igent

Bettmann - Bettmann
ezotéria házasság csillagjegy
Jónás Ágnes
2026.04.17.
Volt már olyan érzésed, hogy egyetlen románc nem biztos, hogy elég neked egy életre? Bizony, vannak csillagjegyek, akikre többször is rátalál a szerelem, és akiknek a szíve többször képes újra megnyílni. Nem azért, mert felszínesek, hanem mert az életük során több sorsszerű találkozás is vár rájuk. Az alábbi három jegy hajlamos arra, hogy legalább kétszer kimondja a boldogító igent, mindkét alkalommal őszintén, teljes szívből. Lássuk, kik ők!

Ha ezek közé a csillagjegyek közé tartozol, ne félj attól, hogy az életedben több nagy szerelem is helyet kap. A szíved útja néha kanyarokkal teli, de minden kapcsolat tanít valamit a szeretetről, a szerelemről és még önmagadat is mélyebben megismerheted.

Szerelem, házasság
Egy házasság nem házasság – Csillagjegyek, akiket életük során többször is megtalál a szerelem.
Csillagjegy-szerelem: ez a 3 csillagjegy legalább kétszer áll oltár elé

  • Ha már egyszer kimondtad az igent, attól még nem biztos, hogy az volt az utolsó fejezet.
  • Több ember is érkezhet az életedbe, akik más-más szinten érintik meg a lelkedet. 
  • Amikor újra kimondod az igent, lehet, hogy már több tapasztalattal, bölcsességgel és önismerettel teszed.
  • Ez a 3 csillagjegy többször is házasodik élete során.
  • Skorpió

A Skorpió csillagjegyűeknél a szerelem sosem kis lángon működik. Amikor szeretsz, akkor mindent beleadsz, ráadásul szenvedélyesen. 

Életedben a kapcsolatok gyakran sorsfordító erővel bírnak: meglehet, hogy az első nagy szerelem mindent felforgat benned, de később az univerzum még egy-két olyan embert sodor az utadba, aki egy teljesen más szinten érinti meg a lelkedet. 

Velük még mélyebb, érettebb kapcsolat vár rád, ami akár egy második, vagy egy harmadik házassághoz is vezethet. Azt azonban ne feledd: nem kell mindenkihez hozzámenni, aki megkéri a kezedet. Nehogy úgy járj, mint a Jóbarátok Ross Gellere, aki az egyik ikonikus jelenetben az oltárnál a bőség zavarában véletlenül Rachel nevét mondja ki Emily helyett.

A Jóbarátok Ross Gellere igazából Rachel iránt érez csak igazi szerelmet. A szerelem cikkhez fotó.
A Jóbarátok Ross Gellere igazából Rachel iránt érez csak igazi szerelmet.
Mielőtt elkötelezed magad, adj időt, hogy a szenvedély mellé a valódi kötődést és érzéseket is felismerd.

  • Nyilas

A szíved mindig a szabadság és a tapasztalás felé húz. Nyilasként az első komoly szerelmi kapcsolatod lehet, hogy nem a leglángolóbb szerelem, inkább egy fontos tanulási szakasz az életedben. Amikor később újra beleszeretsz valakibe, már sokkal tudatosabban választasz. A környezetedet meg sem lepi, hogy kétszer mondod ki az igent. Nem szégyen ez, a lényeg, hogy jól érezd magad azzal, akit magad mellé választasz. Gondolj csak Gábor Zsazsára: a hollywoodi díva kilencszer ment férjhez, és mindig azt mondta, ő hisz a szerelemben, még akkor is, ha az újra és újra más formában érkezik.

Gábor Zsazsa többször is volt házas, őt a szerelem sokszor eltalálta.
Gábor Zsazsa ugyan Vízöntő volt, a szerelem mégis sokszor bekopogtatott az életébe. 
Hallgass a szabadságvágyadra, de közben figyelj arra is, amikor az univerzum végre egy olyan embert küld, aki mellett már nem akarsz tovább keresni.

  • Kos

A Kos csillagjegy szerelmi élete kicsit olyan, mint Az oltári nő főszereplője, akit a vagány Julia Roberts alakít a filmben. Többször is majdnem férjhez megy, mire rájön, hogy előbb saját magát kellene igazán megismernie. 

Ha valaki lángra lobbantja a szívedet, nem sokáig hezitálsz, egyből fejest ugrasz a kapcsolatba. Lehet, hogy nem is a szerelmed vonz, hanem maga a szerelem dopamint adó érzése

Az első választásodról kiderülhet, hogy sokkal inkább a lelkesedésről szólt, mint a hosszú távú harmóniáról és a közös tervekről. Amikor újra kimondod az igent, már több tapasztalattal, bölcsességgel és önismerettel teszed, ami sokkal erősebb alapot adhat a kapcsolatnak. 

Runaway Bride Julia Robertsszel, a szerelem cikkhez.
Julia Roberts az Oltári nő című filmben már azt sem tudja, kibe szerelmes igazán.
Mielőtt elkötelezed magad, adj időt, hogy a szenvedély mellé a valódi kötődést is felismerd.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu