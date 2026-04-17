Egy házasság nem elég? – 3 csillagjegy, aki legalább kétszer mondja ki az igent

Ha ezek közé a csillagjegyek közé tartozol, ne félj attól, hogy az életedben több nagy szerelem is helyet kap. A szíved útja néha kanyarokkal teli, de minden kapcsolat tanít valamit a szeretetről, a szerelemről és még önmagadat is mélyebben megismerheted.

Egy házasság nem házasság – Csillagjegyek, akiket életük során többször is megtalál a szerelem.

Csillagjegy-szerelem: ez a 3 csillagjegy legalább kétszer áll oltár elé Ha már egyszer kimondtad az igent, attól még nem biztos, hogy az volt az utolsó fejezet.

Több ember is érkezhet az életedbe, akik más-más szinten érintik meg a lelkedet.

Amikor újra kimondod az igent, lehet, hogy már több tapasztalattal, bölcsességgel és önismerettel teszed.

Skorpió

A Skorpió csillagjegyűeknél a szerelem sosem kis lángon működik. Amikor szeretsz, akkor mindent beleadsz, ráadásul szenvedélyesen.

Életedben a kapcsolatok gyakran sorsfordító erővel bírnak: meglehet, hogy az első nagy szerelem mindent felforgat benned, de később az univerzum még egy-két olyan embert sodor az utadba, aki egy teljesen más szinten érinti meg a lelkedet.

Velük még mélyebb, érettebb kapcsolat vár rád, ami akár egy második, vagy egy harmadik házassághoz is vezethet. Azt azonban ne feledd: nem kell mindenkihez hozzámenni, aki megkéri a kezedet. Nehogy úgy járj, mint a Jóbarátok Ross Gellere, aki az egyik ikonikus jelenetben az oltárnál a bőség zavarában véletlenül Rachel nevét mondja ki Emily helyett.

A Jóbarátok Ross Gellere igazából Rachel iránt érez csak igazi szerelmet.

Mielőtt elkötelezed magad, adj időt, hogy a szenvedély mellé a valódi kötődést és érzéseket is felismerd.

Nyilas

A szíved mindig a szabadság és a tapasztalás felé húz. Nyilasként az első komoly szerelmi kapcsolatod lehet, hogy nem a leglángolóbb szerelem, inkább egy fontos tanulási szakasz az életedben. Amikor később újra beleszeretsz valakibe, már sokkal tudatosabban választasz. A környezetedet meg sem lepi, hogy kétszer mondod ki az igent. Nem szégyen ez, a lényeg, hogy jól érezd magad azzal, akit magad mellé választasz. Gondolj csak Gábor Zsazsára: a hollywoodi díva kilencszer ment férjhez, és mindig azt mondta, ő hisz a szerelemben, még akkor is, ha az újra és újra más formában érkezik.