Irány a szabadba! – Ez a tökéletes öltözködés túrázáshoz

Egy jól megválasztott szett sokkal többet számít, mint gondolnánk. Legyen szó egy laza erdei sétáról vagy komolyabb túráról, az öltözékünk határozza meg, mennyire tudjuk élvezni a természetet. Fontos, hogy az öltözködés túrázáshoz legyen kiválasztva, alkalmazkodjunk az időjáráshoz, a terephez és a saját komfortigényünkhöz – mindezt úgy, hogy közben a stílusról sem kell lemondanunk.

Öltözködés túrázáshoz: ezek a legjobb és legtrendibb darabok.

Hogyan öltözzünk túrázáshoz: így állítsd össze a legtrendibb és legkomfortosabb outfiteket

Az egyik legfontosabb szabály a rétegezés, amely segít alkalmazkodni a változó hőmérséklethez. Emellett kulcs a megfelelő cipő és az időjárásálló darabok kiválasztása. Ha ezek megvannak, már csak a program jellegéhez kell igazítani a szettünket.

Öltözködés túrázáshoz – Könnyed kirándulás

Egy rövidebb, laza séta esetén a kényelem és a praktikusság a legfontosabb. Válasszunk légáteresztő pólót, kényelmes leggingset vagy rövidnadrágot, és egy könnyű sportcipőt. Egy vékony pulóver vagy dzseki mindig legyen nálunk, hiszen az idő gyorsan változhat, és egy hátizsákban könnyedén elfér.

1. Sportnapszemüveg H&M 6 995 Ft, 2. Hőtartó kulacs 24 bottles Fiok Shop 15 500 Ft, 3. Övtáska Columbia Dockyard 17 990 Ft, 4. Bordás aláöltöző Oysho 14 995 Ft, 5. Jogger F&F 10 490 Ft, 6. Esőkabát H&M 24 995 Ft, 7. Baseballsapka Columbia answear 8 790 Ft, 8. Mintás top The North Face 15 990 Ft, 9. Túracipő Salomon Mountex 29 990 Ft, 10. Farmerbermuda Zara 14 995 Ft, 11. Cipzáras felső F&F 9 990 Ft, 12. Sportzokni The North Face Answear 9 590 Ft

Profi túraruházat – Komoly túra

Ha hosszabb, nehezebb terepre indulunk túrázni, a megfelelő felszerelés elengedhetetlen. Ilyenkor technikai anyagból készült ruházatra van szükség, amely elvezeti az izzadságot és gyorsan szárad. A túracipő stabil tartást ad, a vízálló kabát pedig megvéd az időjárás viszontagságaitól – így a kihívásokat is magabiztosan vehetjük.

1. Zsebes túraing Columbia Zalando 15 990 Ft, 2. Szeldzseki Oysho 23 995 Ft, 3. Akivitásmerő óra myPhone Decathlon 29 990 Ft, 4. Funkcionalis termosz Waterdrop 13 190 Ft, 5. Sportnapszemüveg Izipizi Fiok Shop 26 100 Ft, 6. Iranytű IKEA 1 490 Ft, 7. Evőeszközszett Primus Dockyard 2 990 Ft, 8. Túrabakancs Dockyard Columbia 44 900 Ft, 9. Sapka Hoka Zalando 11 990 Ft, 10. Lecipzározható túranadrág H&M 17 995 Ft, 11. Túrabot McKinley Intersport 15 990 Ft, 12. Fényvisszaverős hajgumi Oysho 2 795 Ft, 13. Hátizsák Quiksilver CCC 21 995 Ft

