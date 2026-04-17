Megmutatták az első felvételeket az AI segítségével „feltámasztott” Val Kilmerről: ez a színész utolsó szerepe

A film írója és rendezője, Coerte Voorhees korábban arról beszélt, hogy eleve Val Kilmerre írták Fintan atya szerepét. Ebben a színész indián gyökerei, valamint az amerikai délnyugathoz fűződő kötődése is fontos szerepet játszott.

Val Kilmert az AI támasztotta fel, hogy szerepelhessen az As Deep as the Grave című filmben

Forrás: Youtube

Val Kilmer utolsó szerepe: a mesterséges intelligencia támasztotta fel

A rendező végül úgy határozott, hogy generatív mesterséges intelligencia segítségével mégis megvalósítja eredeti elképzelését, és a filmet Val Kilmer digitálisan újraalkotott alakjával készíti el. A döntést a színész családja is támogatta, sőt fiatalkori fényképeket is rendelkezésre bocsátottak ahhoz, hogy elkészülhessen az AI-val létrehozott karakter.

A film első előzetesét a Las Vegas-i CinemaConon mutatták be. A beharangozóban Val Kilmer már teljes egészében mesterséges intelligenciával megalkotott formában látható:

