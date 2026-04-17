2026. ápr. 17., péntek

Megmutatták az első felvételeket az AI segítségével „feltámasztott” Val Kilmerről: ez a színész utolsó szerepe

Szabados Dániel
2026.04.17.
Val Kilmert még halála előtt, 2020-ban választották ki Fintan atya szerepére az As Deep as the Grave című filmhez, ám betegsége miatt végül nem tudott részt venni a forgatáson.

A film írója és rendezője, Coerte Voorhees korábban arról beszélt, hogy eleve Val Kilmerre írták Fintan atya szerepét. Ebben a színész indián gyökerei, valamint az amerikai délnyugathoz fűződő kötődése is fontos szerepet játszott.

Val Kilmert az AI támasztotta fel, hogy szerepelhessen az As Deep as the Grave című filmben
Val Kilmer utolsó szerepe: a mesterséges intelligencia támasztotta fel

A rendező végül úgy határozott, hogy generatív mesterséges intelligencia segítségével mégis megvalósítja eredeti elképzelését, és a filmet Val Kilmer digitálisan újraalkotott alakjával készíti el. A döntést a színész családja is támogatta, sőt fiatalkori fényképeket is rendelkezésre bocsátottak ahhoz, hogy elkészülhessen az AI-val létrehozott karakter.

A film első előzetesét a Las Vegas-i CinemaConon mutatták be. A beharangozóban Val Kilmer már teljes egészében mesterséges intelligenciával megalkotott formában látható:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
