52 éves lett a sikk és a humor megtestesítője, Victoria Beckham

Victoria Beckham története arról is szól, hogyan lehet egy ismert arc mögött valódi üzleti érzéket felépíteni. A divatvilágban kezdetben sok kritika érte, de nem adta fel a saját elképzeléseit, ma pedig már kollekciói a nemzetközi kifutók rendszeres szereplői.

Forrás: Dave Benett Collection

52 éves lett Victoria Beckham

Míg a 90-es években igazi popikon volt, azóta újradefiniálta magát és az egyik leginspirálóbb női hírességgé vált.

Nők millió irigylik stílusérzékéért, karrierjéért – és nem utolsó szempontból David Bekchamért!

A popkultúra egyik legnagyobb hatású női ikonja, Victoria Beckham idén 52 éves lett. A világ még mindig Posh Spice-ként emlegeti, pedig az egykori Spice Girls-tag az elmúlt évtizedekben jóval többet tett le az asztalra, mint egyetlen popsláger vagy ikonikus divatpillanat.

A lánybanda a 90-es években a Spice Girls tagjaként robbant be a köztudatba, és a girl power mozgalom egyik arca lett.

A visszafogott, elegáns stílusú Posh Spice már akkor is kilógott a csapatból, mégis tökéletesen kiegészítette a többiek energiáját. A zenekar nemcsak slágereket adott a világnak, hanem egy generáció női önbizalmát is formálta.

Énekesnőből üzletasszony

A Spice Girls sikerei után sokan bizonytalan jövőt jósoltak neki, Victoria Beckham azonban új irányt vett. Férjével, David Beckhammel együtt a reflektorfényből fokozatosan a divatvilág felé fordult.

David és Victoria Beckham a power couple megtestesítője.

Forrás: Getty Images Europe

Bár a kezdeti években gyakran kritizálták stílusa miatt, a Victoria Beckham márka mára már a londoni divathét állandó szereplője: minimalista, letisztult kollekciói a modern női elegancia szinonimái lettek.

Victoria Beckham divattervezőként és üzletasszonyként is megállja a helyét.

Forrás: Catwalking

Nemcsak a ruhatervezésben, hanem a szépségiparban is megjelent: parfümjei és kozmetikai termékei tovább erősítették a nevét mint üzletasszony. Victoria Beckham ma már nem csupán egy híresség felesége vagy egykori popcsillag, hanem egy globális divatmárka kreatív vezetője.

Családi idill és Beckham-botrányok

A Beckham-család élete évtizedek óta a nyilvánosság fókuszában áll: David és Victoria házassága sokak szemében a modern sztárvilág egyik stabil pillére, még ha időről időre fel is merülnek pletykák és konfliktusok.