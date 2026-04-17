Forró pillanatok: Aaron Taylor-Johnsont és 23 évvel idősebb felesége Londonban romantikéztak - Fotó

A 35 éves Aaron Taylor-Johnsont, akit hamarosan a 28 évvel később című filmben láthat a közönség, valamint az 59 éves feleségét, A szürke ötven árnyalata alkotóját csütörtökön, a déli órák körül fotózták le Londonban. Összebújva sétálgattak az angol fővárosban, és még egy csók is elcsattant köztük.

Aaron Taylor-Johnson és felesége, Sam Taylor-Johnson a köztük lévő korkülönbség ellenére

Aaron Taylor-Johnson és felesége, Sam Taylor-Johnson nem tartoznak azok közé a hírességek közé, akik a nyilvánosság előtt élik az életüket, csak ritkán látni őket együtt. Aaron és Sam még 2008-ban ismerkedtek meg a John Lennon - A fiatal évek forgatásán, négy évvel később, 2012-ben pedig összeházasodtak. Két közös lányuk született, egyikük 2010-ben, másikuk 2012-ben jött világra.

A rendezőnőnek már vannak gyermekei korábbi házasságából: előző férjétől született lányai már felnőttek. A család több alkalommal is együtt mutatkozott, legutóbb például 2024 decemberében, a Kraven, a vadász premierjén jelentek meg közösen.

Aaron Taylor-Johnson, Sam Taylor-Johnson, és a rendezőnő két idősebb lánya, Angelica Jopling és Jessie Phoenix Jopling

Aaron Taylor-Johnson és Sam Taylor-Johnson házassága: a korkülönbség nem akadály

A köztük lévő 23 év korkülönbség hosszú ideje visszatérő téma a sajtóban, ők maguk azonban többször is világossá tették, hogy a kapcsolatukban ez nem jelent problémát. Sam egy 2024 áprilisában adott interjúban arról beszélt, hogy ez a kérdés köztük nem is kerül elő, többnyire olyanok hozzák szóba, akik nem is ismerik őket. Elismeri, bizonyos értelemben valóban kilógnak a sorból, de őket ez kicsit sem zavarja.

Aaron Taylor-Johnson szintén megszólalt a témával kapcsolatan 2024-ben. A színész arról beszélt, hogy amit a legtöbb ember a húszas éveiben él át, azt ő már 13 éves korában megtapasztalta. Hozzátette: nem is fogadná el, ha bárki megmondhatná, milyen tempóban kellene élni az életét.

Aaron Taylor-Johnsonra egyébként sűrű év vár. Április 24-én érkezik az Időzített bomba című filmje, amelyet David Mackenzie rendezett. A rajongók emellett Robert Eggers régóta várt Werwulf című filmjében is láthatják majd, Lily-Rose Depp és Willem Dafoe oldalán. A produkció karácsony napján kerül a mozikba. És nem csitulnak azok a pletykák sem, hogy Aaron Taylor-Johnson bizony esélyes a következő James Bond szerepére is.